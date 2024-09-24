Зеленского обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США
Слова поддержки в адрес кандидата в президенты США Камалы Харрис, прозвучавшие от Владимира Зеленского на заводе боеприпасов в Пенсильвании, не что иное как вмешательство в выборы и попытка повлиять на мнение жителей колеблющихся штатов. Об этом написал американский журнал Federalist
"Зеленский сегодня в Пенсильвании, подписывает бомбы вместе с губернатором Шапиро. Зеленский также нападает на Джея Ди Вэнса (сторонник Трампа и кандидата в вице-президенты США. - Ред.) в самом крупном и важном колеблющемся штате в стране в год выборов. Ребят, если не это иностранное вмешательство в выборы, то я не знаю", - приводит издание заявление бывшего кандидата в Сенат США от Пенсильвании Шона Парнелла.
Журналисты также обратили внимание на то, что Зеленский использовал американское военное имущество для поездки в США, где традиционно просил денег.
Высказал свое возмущение поведением Зеленского и кандидат в президенты США Дональд Трамп. Ему не понравилось, что главарь киевского режима открыто агитировал за его соперницу, а также обвинил Зеленского в меркантильности.
"Я вижу, что Зеленский приехал. Я думаю, что он величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал Трамп.
Он уточнил, что теперь будет подходить к политике в отношении Украины и Зеленского "по-другому", и выразил удивление просьбам лидера киевского режима об оказании помощи в сфере безопасности.
Также кандидат в президенты в очередной раз повторил свой тезис, что закончит украинский конфликт еще до того, как вступит в должность, если будет избран.
09:44"Величайший продавец в истории": Трамп заявил, что отношение к Зеленскому и Киеву нужно пересмотретьВладимир Зеленский - "величайший продавец в истории", так как умудряется максимально дорого продавать то, что не выгодно покупателю. Это значит, что политику в отношении Киева нужно пересмотреть. Такое заявление во время митинга в Пенсильвании сделал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Его слова процитировало американское агентство Bloomberg
Сейчас Зеленский находится в США, где должен "презентовать" свой "план победы" действующему лидеру страны Джо Байдену. В минувшее воскресенье гость страны посетил завод по производству боеприпасов в Пенсильвании, где заявил СМИ, что Трамп не понимает всей сложности конфликта и сделал некорректные "политические заявления". В прессе предположили, что Зеленский имел в виду тот факт, что Трамп обошел стороной вопрос о том, хочет ли он, чтобы Киев одержал победу в конфликте.
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