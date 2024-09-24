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Зеленского обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США

Зеленского обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США - 24.09.2024 Украина.ру

Зеленского обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США

Слова поддержки в адрес кандидата в президенты США Камалы Харрис, прозвучавшие от Владимира Зеленского на заводе боеприпасов в Пенсильвании, не что иное как вмешательство в выборы и попытка повлиять на мнение жителей колеблющихся штатов. Об этом написал американский журнал Federalist

2024-09-24T10:08

2024-09-24T10:08

2024-09-24T10:08

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Журналисты также обратили внимание на то, что Зеленский использовал американское военное имущество для поездки в США, где традиционно просил денег.Высказал свое возмущение поведением Зеленского и кандидат в президенты США Дональд Трамп. Ему не понравилось, что главарь киевского режима открыто агитировал за его соперницу, а также обвинил Зеленского в меркантильности."Я вижу, что Зеленский приехал. Я думаю, что он величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал Трамп.Он уточнил, что теперь будет подходить к политике в отношении Украины и Зеленского "по-другому", и выразил удивление просьбам лидера киевского режима об оказании помощи в сфере безопасности.Также кандидат в президенты в очередной раз повторил свой тезис, что закончит украинский конфликт еще до того, как вступит в должность, если будет избран.Сейчас Зеленский находится в США, где должен "презентовать" свой "план победы" действующему лидеру страны Джо Байдену. В минувшее воскресенье гость страны посетил завод по производству боеприпасов в Пенсильвании, где заявил СМИ, что Трамп не понимает всей сложности конфликта и сделал некорректные "политические заявления". В прессе предположили, что Зеленский имел в виду тот факт, что Трамп обошел стороной вопрос о том, хочет ли он, чтобы Киев одержал победу в конфликте.Еще по теме: в материале Михаила Павлива Это все надувательство, но очень опасное. Вариант "Б" Зеленского, который он скрывает за "планом победы" и статье Татьяны Сточнович "Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией.

https://ukraina.ru/20240924/1057641300.html

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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, выборы, вмешательство