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В масках и с топорами: неизвестные разнесли российский цех по производству деталей для вертолетов - СМИ

В масках и с топорами: неизвестные разнесли российский цех по производству деталей для вертолетов - СМИ - 17.10.2024 Украина.ру

В масках и с топорами: неизвестные разнесли российский цех по производству деталей для вертолетов - СМИ

В Санкт-Петербурге неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолетов, предварительно отобрав телефоны у сотрудников предприятия. Об этом 17 октября написал телеграм-канал "База"

2024-10-17T13:04

2024-10-17T13:04

2024-10-17T13:05

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По одной из версий, погром могли совершить конкуренты.Ранее на Всеволожском заводе алюминиевых сплавов в Санкт-Петербурге предотвратили вероятный теракт. На территории предприятия нашли самодельное взрывное устройство, начиненное почти двумя килограммами взрывчатки. Бомбу спрятали в пакет рядом с одним из складов, что примечательно, лежало СВУ в слепой зоне камер наблюдения предприятия.Еще по теме: В Москве неизвестные подорвали машину. Что известно о СВУ и владельце авто.

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новости, санкт-петербург, москва, вертолеты, завод