В масках и с топорами: неизвестные разнесли российский цех по производству деталей для вертолетов - СМИ - 17.10.2024 Украина.ру
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В масках и с топорами: неизвестные разнесли российский цех по производству деталей для вертолетов - СМИ
В масках и с топорами: неизвестные разнесли российский цех по производству деталей для вертолетов - СМИ - 17.10.2024 Украина.ру
В масках и с топорами: неизвестные разнесли российский цех по производству деталей для вертолетов - СМИ
В Санкт-Петербурге неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолетов, предварительно отобрав телефоны у сотрудников предприятия. Об этом 17 октября написал телеграм-канал "База"
2024-10-17T13:04
2024-10-17T13:05
новости
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москва
вертолеты
завод
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По одной из версий, погром могли совершить конкуренты.Ранее на Всеволожском заводе алюминиевых сплавов в Санкт-Петербурге предотвратили вероятный теракт. На территории предприятия нашли самодельное взрывное устройство, начиненное почти двумя килограммами взрывчатки. Бомбу спрятали в пакет рядом с одним из складов, что примечательно, лежало СВУ в слепой зоне камер наблюдения предприятия.Еще по теме: В Москве неизвестные подорвали машину. Что известно о СВУ и владельце авто.
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новости, санкт-петербург, москва, вертолеты, завод
Новости, Санкт-Петербург, Москва, вертолеты, завод

В масках и с топорами: неизвестные разнесли российский цех по производству деталей для вертолетов - СМИ

13:04 17.10.2024 (обновлено: 13:05 17.10.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗамминистра обороны РФ Ю.Борисов посетил арсеньевский завод "Прогресс" в Приморье
Замминистра обороны РФ Ю.Борисов посетил арсеньевский завод Прогресс в Приморье - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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В Санкт-Петербурге неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолетов, предварительно отобрав телефоны у сотрудников предприятия. Об этом 17 октября написал телеграм-канал "База"
"По данным "Базы", в ночь на 14 октября на территорию завода на Кингисеппском шоссе забрались шестеро человек в масках. Они были вооружены топорами и молотками. По словам рабочих, которые в этот момент находились в цеху, неизвестные начали разбивать станки с помощью подручных средств. При этом один преступников подбежал к рабочим и заставил отдать ему телефоны", - говорится в сообщении канала.
По одной из версий, погром могли совершить конкуренты.
Ранее на Всеволожском заводе алюминиевых сплавов в Санкт-Петербурге предотвратили вероятный теракт. На территории предприятия нашли самодельное взрывное устройство, начиненное почти двумя килограммами взрывчатки.
Бомбу спрятали в пакет рядом с одним из складов, что примечательно, лежало СВУ в слепой зоне камер наблюдения предприятия.
Еще по теме: В Москве неизвестные подорвали машину. Что известно о СВУ и владельце авто.
 
НовостиСанкт-ПетербургМосквавертолетызавод
 
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