В масках и с топорами: неизвестные разнесли российский цех по производству деталей для вертолетов - СМИ
13:04 17.10.2024 (обновлено: 13:05 17.10.2024)
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗамминистра обороны РФ Ю.Борисов посетил арсеньевский завод "Прогресс" в Приморье
В Санкт-Петербурге неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолетов, предварительно отобрав телефоны у сотрудников предприятия. Об этом 17 октября написал телеграм-канал "База"
"По данным "Базы", в ночь на 14 октября на территорию завода на Кингисеппском шоссе забрались шестеро человек в масках. Они были вооружены топорами и молотками. По словам рабочих, которые в этот момент находились в цеху, неизвестные начали разбивать станки с помощью подручных средств. При этом один преступников подбежал к рабочим и заставил отдать ему телефоны", - говорится в сообщении канала.
По одной из версий, погром могли совершить конкуренты.
Ранее на Всеволожском заводе алюминиевых сплавов в Санкт-Петербурге предотвратили вероятный теракт. На территории предприятия нашли самодельное взрывное устройство, начиненное почти двумя килограммами взрывчатки.
Бомбу спрятали в пакет рядом с одним из складов, что примечательно, лежало СВУ в слепой зоне камер наблюдения предприятия.