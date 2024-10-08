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Из-за России: польских наемников ВСУ не освободят от уголовного преследования на родине

Из-за России: польских наемников ВСУ не освободят от уголовного преследования на родине - 08.10.2024 Украина.ру

Из-за России: польских наемников ВСУ не освободят от уголовного преследования на родине

Польских наемников, воюющих на стороне ВСУ не будут освобождать от уголовного преследования в своей стране. Об этом 8 октября сообщило издание Onet со ссылкой на Минобороны Польши

2024-10-08T13:59

2024-10-08T13:59

2024-10-08T13:59

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Издание уточнило, что в Минобороны страны объяснили такую позицию опасениями относительно "пересечения красных линий с Россией".По последним данным российского военного ведомства, в ходе СВО было уничтожено не менее шести тысяч "диких гусей" из разных стран, а совсем недавно Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.И первые суды над теми, кто решил воевать на стороне ВСУ за денежное вознаграждение уже прошли. Так, накануне Московский городской суд признал 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда виновным в наемничестве и приговорил к 6 годам и 10 месяцам тюрьмы.Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес заочный приговор и в отношении 26-летнего наемника Абдельфетаха Нурина, известного также как радикальный исламист Джихади Адам. Ему дали 14 лет тюрьмы.За пару дней до этого Верховный суд ДНР заочно приговорил 47-летнего гражданина Израиля Дениса Десятника к 10-ти годам строгого режима по факту наемничества.Другие темы: "С помощью близких им людей": Лукашенко предложил помощь Украине и пригрозил Польше.

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