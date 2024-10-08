Из-за России: польских наемников ВСУ не освободят от уголовного преследования на родине
© Wikimedia.org
© Wikimedia.org
Польских наемников, воюющих на стороне ВСУ не будут освобождать от уголовного преследования в своей стране. Об этом 8 октября сообщило издание Onet со ссылкой на Минобороны Польши
"Несмотря на то, что с начала конфликта на Украине в Сейме [Польши] появилось два законопроекта об освобождении польских добровольцев от уголовной ответственности за боевые действия против России в украинской армии, сегодня им по-прежнему грозит до пяти лет лишения свободы", - говорится в материале.
Издание уточнило, что в Минобороны страны объяснили такую позицию опасениями относительно "пересечения красных линий с Россией".
По последним данным российского военного ведомства, в ходе СВО было уничтожено не менее шести тысяч "диких гусей" из разных стран, а совсем недавно Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.
И первые суды над теми, кто решил воевать на стороне ВСУ за денежное вознаграждение уже прошли. Так, накануне Московский городской суд признал 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда виновным в наемничестве и приговорил к 6 годам и 10 месяцам тюрьмы.
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