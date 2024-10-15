https://ukraina.ru/20241015/1058113721.html

"Мёртвые души" Закарпатья, запасы газа, бегущие артисты. Итоги 15 октября

"Мёртвые души" Закарпатья, запасы газа, бегущие артисты. Итоги 15 октября - 15.10.2024 Украина.ру

"Мёртвые души" Закарпатья, запасы газа, бегущие артисты. Итоги 15 октября

Ситуация в украинской энергетике; мобилизация и побеги; экспроприация земли

2024-10-15T18:00

2024-10-15T18:00

2024-10-15T18:00

эксклюзив

хроники

украина

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Принудительное изъятие земельных участковЗемельные участки украинцев могут быть переданы на нужды обороны – для строительства фортификаций, сообщил 15 октября в своем телеграм-канале официальный представитель украинского Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.Соответствующий законопроект правительство подало в парламент, уточнил он. В земельный кодекс предложили внести изменения, в том числе: "о передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного положения, возможности принудительного временного лишения права пользования земельным участком (или ее частью), которая находится в частной собственности, в условиях правового режима военного положения для строительства и удержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений".Принудительно временно изъять земельный участок у гражданина могут при соблюдении следующих правил: составление акта о принудительном временном лишении права пользования; определение порядка принятия решений о прекращении такого ограничения; процедуры выкупа участка или его части.Важный момент: после окончания военного положения участок (или его часть, изъятую для фортификаций) могут вернуть, выкупить или провести принудительное отчуждение – просто забрать у владельца.Кто будет заниматься этим, и какое министерство контролировать – пока неизвестно.Мобилизацию при этом в очередной раз требуют ужесточить, даже на фоне особенно медийно-эффектных облав последних дней – в барах, торговых центрах, а юбилейном туре группы "Океан Ельзи" и других концертах.Еще утром активно обсуждалось интервью командира 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Игоря Оболенского "Украинской правде", в котором он настаивал на необходимости мобилизации молодых – с 21 года, так как "воевать еще много лет", а также предложил лишать уехавших "уклонистов" гражданства, придумав для них статус, аналогичный прибалтийскому, – "не гражданин", а тех, кто остается в стране, но не хочет идти на фронт, лишать права голосовать. Последнее – неожиданно гуманно, особенно в стране, где не проводятся никакие выборы.Во второй же половине дня высказалась в эфире телемарафона депутат ВР от "Евросолидарности" Петра Порошенко Мария Ионова. По ее словам, инициатива постоянного снижения мобилизационного возраста – требования западных партнеров Украины."Не мобилизовали, а просто попросили проехать"Одной из громких мобилизационных историй стала накануне облава в харьковском клубе, прямо перед началом концерта. На нем должны были выступать три группы: "True Tough", "Ґрунт палає" и "Mordox", но полиция и ТЦК забрали музыкантов.Клуб был заблокирован, у персонала забрали телефоны, менеджера и посетителей не пускали внутрь. Всего силовиков было около 20 человек. По словам гостей мероприятия, музыкантам вручили повестки и увезли в военкомат – концерт не состоялся.Уже сегодня, во вторник, в соцсетях True Tough появилась "объяснительная" публикация, что никакая это была не облава, "военкомы выполняли свою работу и не нарушали закон", а их самих "не задерживали силой, а просто попросили проехать и проверить документы".В соцсетях тем временем бурно обсуждают побег из страны очередного блогера – Юра Скайф из Львова сообщил, что выехал в Польшу после того, как сотрудники ТЦК избили его, а жизнь находилась под угрозой.Львовский блогер – лишь небольшой эпизод общей картины, в особенности это касается тех сфер, в которых украинцы имеют возможность изредка бывать за границей в связи с профессиональной деятельностью – артисты на гастролях, спортсмены на соревнованиях, ученые на конференциях.Каждый пятый украинский деятель культуры, выезжающий за границу по разрешению Минкульта, обратно уже не возвращается.Министр культуры Николай Точицкий официально заявил: на Украину не возвращается каждый пятый деятель культуры, выехавший из страны."За последние годы должна была быть создана база, согласно которой деятели культуры могли бы выезжать за границу. Но ее нет. Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинство этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из 5 выехавших 1 не возвращается", – сказал он.Также во вторник на Закарпатье, в Ужгороде, задержали ректора Восточно-европейского славянского университета Людмилу Несух, сообщил журналист Виталий Глагола.Несух оформляла в вузе "мёртвые души": в университете фиктивно числились более 300 мужчин призывного возраста.Каждый из них, по информации Глаголы, заплатил за статус "соискателя образования" 1500 евро, а кроме того – 500-1000 долларов за отсрочку от мобилизации.Приближаются холодаУкраина сможет пережить отопительный сезон. Об этом 15 октября заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.Несмотря на все риски, связанные с обстрелами, Украина к зиме накопила в газохранилищах 12,2 млрд куб. м газа и 3,1 млн. тонн угля на складах, сообщил министр."Этого достаточно для прохождения зимы", - заверяет он.При этом Шмыгаль отметил, что почти 90% тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено, поэтому ситуация остается крайне сложной.Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Ставки получил отчет по этой теме от глав военно-гражданских областных администраций, Нефтегаза, Укрэнерго, Министерства энергетики и прочих профильных структур. На Юге и Западе Украины прогнозируется похолодание уже этой ночью.Также на тему энергетики - в материале Ивана Лизана Вместо сердца пламенный мотор. Как Россия благодаря санкциям Запада идет к энергетической независимости на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241015/1058108447.html

https://ukraina.ru/20241015/1058102445.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, закарпатье, денис шмыгаль, львов, петр порошенко, владимир зеленский, кабмин, верховная рада, мобилизация, энергетика