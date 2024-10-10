https://ukraina.ru/20241010/1058003476.html

Польша пытается заманить добровольцев в "Украинский легион" "ценными призами"

Польша пытается заманить добровольцев в "Украинский легион" "ценными призами" - 10.10.2024 Украина.ру

Польша пытается заманить добровольцев в "Украинский легион" "ценными призами"

Телеграм-каналы опубликовали фотографию рекламного постера "Украинского легиона", который очевидцы заметили в польском Люблине

2024-10-10T11:56

2024-10-10T11:56

2024-10-10T11:56

новости

польша

украина

киев

владимир зеленский

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102614/39/1026143946_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_ddc522b3936d49b0c23554e49601a5c7.jpg

"Вступай в "Украинский легион" и выигрывай ценные призы", - гласит рекламное объявление.На постере перечислены документы, необходимые для подписания контракта. Там же изображен планшет и обещание, что его разыграют среди людей, которые вступят в "легион".В июле Владимир Зеленский заявил, что Польша подготовит для Киева очередной легион, состоящий из граждан Украины, проживающих в странах ЕС."Мы зафиксировали подготовку на территории Польши украинского легиона - нового добровольческого военного подразделения… Мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые находятся в Польше, Литве, других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский легион будет тренироваться в Польше, будет оснащен партнерами. Каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с ВСУ", - указывал он.На прошлой неделе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska признавался, что формирование "Украинского легиона" затруднено тем, что украинцы, уехавшие в Европу, неохотно вступают в военное формирование, хотя изначально планировалось, что они сформируют новую бригаду для помощи ВСУ.Подробнее по теме - в материале Олега Хавича "Как Киев обманул Варшаву. Почему "Украинский легион" в Польше пока остаётся только на бумаге" на сайте Украина.ру.

польша

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, украина, киев, владимир зеленский, ес