Польша пытается заманить добровольцев в "Украинский легион" "ценными призами" - 10.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241010/1058003476.html
Польша пытается заманить добровольцев в "Украинский легион" "ценными призами"
Польша пытается заманить добровольцев в "Украинский легион" "ценными призами" - 10.10.2024 Украина.ру
Польша пытается заманить добровольцев в "Украинский легион" "ценными призами"
Телеграм-каналы опубликовали фотографию рекламного постера "Украинского легиона", который очевидцы заметили в польском Люблине
2024-10-10T11:56
2024-10-10T11:56
новости
польша
украина
киев
владимир зеленский
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102614/39/1026143946_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_ddc522b3936d49b0c23554e49601a5c7.jpg
"Вступай в "Украинский легион" и выигрывай ценные призы", - гласит рекламное объявление.На постере перечислены документы, необходимые для подписания контракта. Там же изображен планшет и обещание, что его разыграют среди людей, которые вступят в "легион".В июле Владимир Зеленский заявил, что Польша подготовит для Киева очередной легион, состоящий из граждан Украины, проживающих в странах ЕС."Мы зафиксировали подготовку на территории Польши украинского легиона - нового добровольческого военного подразделения… Мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые находятся в Польше, Литве, других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский легион будет тренироваться в Польше, будет оснащен партнерами. Каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с ВСУ", - указывал он.На прошлой неделе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska признавался, что формирование "Украинского легиона" затруднено тем, что украинцы, уехавшие в Европу, неохотно вступают в военное формирование, хотя изначально планировалось, что они сформируют новую бригаду для помощи ВСУ.Подробнее по теме - в материале Олега Хавича "Как Киев обманул Варшаву. Почему "Украинский легион" в Польше пока остаётся только на бумаге" на сайте Украина.ру.
польша
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102614/39/1026143946_110:0:1811:1276_1920x0_80_0_0_e54c2fc4d83a44cb31ef4c060ec33ee1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, киев, владимир зеленский, ес
Новости, Польша, Украина, Киев, Владимир Зеленский, ЕС

Польша пытается заманить добровольцев в "Украинский легион" "ценными призами"

11:56 10.10.2024
 
© Фото : CC0, PixabayПольша флаг герб
Польша флаг герб - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Телеграм-каналы опубликовали фотографию рекламного постера "Украинского легиона", который очевидцы заметили в польском Люблине
"Вступай в "Украинский легион" и выигрывай ценные призы", - гласит рекламное объявление.
На постере перечислены документы, необходимые для подписания контракта.
Там же изображен планшет и обещание, что его разыграют среди людей, которые вступят в "легион".
В июле Владимир Зеленский заявил, что Польша подготовит для Киева очередной легион, состоящий из граждан Украины, проживающих в странах ЕС.
"Мы зафиксировали подготовку на территории Польши украинского легиона - нового добровольческого военного подразделения… Мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые находятся в Польше, Литве, других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский легион будет тренироваться в Польше, будет оснащен партнерами. Каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с ВСУ", - указывал он.
На прошлой неделе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska признавался, что формирование "Украинского легиона" затруднено тем, что украинцы, уехавшие в Европу, неохотно вступают в военное формирование, хотя изначально планировалось, что они сформируют новую бригаду для помощи ВСУ.
Подробнее по теме - в материале Олега Хавича "Как Киев обманул Варшаву. Почему "Украинский легион" в Польше пока остаётся только на бумаге" на сайте Украина.ру.
 
НовостиПольшаУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:42Песков: Москва не получала сигналов Киева о готовности прекратить огонь
12:34Рада разрешила иностранцам становиться офицерами ВСУ – Железняк
12:32Киселёв: Переселение иностранцев из недружественных стран в РФ – наша моральная победа
12:19СБУ отчиталась за поимку "крота" в ВСУ
12:13Какую страшную провокацию готовит Украина и в чём обвинят Россию: Прозоров об оружии массового поражения
12:03Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов
11:56Польша пытается заманить добровольцев в "Украинский легион" "ценными призами"
11:56Бутина: Россия всегда принимала у себя иностранцев, и сегодня - снова нужно дать им "зеленый свет"
11:47Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России
11:29Объявлен в розыск экс-футболиста Алиев, призывавший убивать мирное население Курской области
11:28Глава Адыгеи рассказал об эвакуации жителей пригорода Майкопа из-за атаки украинских дронов
11:09Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа
10:51СК РФ зафиксировал показания о массовых обстрелах ВСУ мирного населения в Курской области
10:50Киев готов к прекращению огня, уверены в Италии
10:47Три мирных жительницы ранены после обстрела ВСУ – Следком
10:41В Раде анонсировали отставку генпрокурора Костина
10:18Безуглая призвала Сырского уйти в отставку из-за успехов российских военных
09:56Стивен Сигал посетил пленных азовцев* в Донбассе. Они пожаловались, что хотят домой
09:43Депутат Госдумы назвал роковой для Киева пункт "плана Зеленского"
09:29Украинского военного, рассказавшего о своей самоволке прессе, задержали
Лента новостейМолния