Польша пытается заманить добровольцев в "Украинский легион" "ценными призами"
Телеграм-каналы опубликовали фотографию рекламного постера "Украинского легиона", который очевидцы заметили в польском Люблине
"Вступай в "Украинский легион" и выигрывай ценные призы", - гласит рекламное объявление.
На постере перечислены документы, необходимые для подписания контракта.
Там же изображен планшет и обещание, что его разыграют среди людей, которые вступят в "легион".
В июле Владимир Зеленский заявил, что Польша подготовит для Киева очередной легион, состоящий из граждан Украины, проживающих в странах ЕС.
"Мы зафиксировали подготовку на территории Польши украинского легиона - нового добровольческого военного подразделения… Мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые находятся в Польше, Литве, других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский легион будет тренироваться в Польше, будет оснащен партнерами. Каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с ВСУ", - указывал он.
На прошлой неделе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska признавался, что формирование "Украинского легиона" затруднено тем, что украинцы, уехавшие в Европу, неохотно вступают в военное формирование, хотя изначально планировалось, что они сформируют новую бригаду для помощи ВСУ.
Подробнее по теме - в материале Олега Хавича "Как Киев обманул Варшаву. Почему "Украинский легион" в Польше пока остаётся только на бумаге" на сайте Украина.ру.