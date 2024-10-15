Фиктивному браку конец: Володин пообещал закрыть все лазейки для нелегального получения ВНЖ в РФ
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики
Госдума РФ работает над пересмотром лазеек, позволяющих иностранцам получать вид на жительство (ВНЖ) в РФ. В частности, парламент уже принял в законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России
Документ в Государственную Думу внесли в ноябре прошлого года. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова, Юрий Валяев и депутат Виктор Водолацкий.
Обновленный закон позволяет получать ВНЖ в только тем иностранцам, которые состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет или имеют с таковым общего ребенка, также имеющего российское гражданство. Во втором случае факт совместного проживания иностранца со вторым родителем ребенка в течение как минимум трех лет должен подтвердить суд.
Также закон имеет обратную силу: если уже после получения иностранцем российских документов выяснится, например, что ребенок на самом деле не его, брак будет признан недействительным или усыновление российского гражданина представителем другой страны аннулируют.
"Мы делаем со своей стороны всё от нас зависящее для наведения порядка в сфере нелегальной миграции. Вот эти все лазейки, которые имеют отношение к фиктивным бракам и также к другим льготам, ранее введенным, использованным для получения вида на жительство в ускоренном виде, мы сейчас пересматриваем", - отметил председатель ГД РФ Вячеслав Володин, комментируя законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов.
Однако, добавил он, в вопросах миграционной политики порядок должно навести в первую очередь Министерство труда и социальной защиты, обосновав перечень профессий, по которым иностранцам нужно давать ВНЖ в упрощенном порядке.
Володин подчеркнул, что уже поручил Комитету по труду, социальной политике и делам ветеранов запросить позицию Минтруда по вопросу регулирования отношений в рамках трудовой миграции.
Володин подчеркнул, что уже поручил Комитету по труду, социальной политике и делам ветеранов запросить позицию Минтруда по вопросу регулирования отношений в рамках трудовой миграции.
"Нам важно, чтобы Министерство труда высказало свою позицию, как они собираются в этой сфере наводить порядок, с тем чтобы была ответственность работодателей, чтобы всё было прозрачно, чтобы не было такой ситуации, когда получают патент и потом колесят по всей стране: уже не разберешься, где он работает и работает ли вообще", - сказал Володин.
Скандал вокруг темы миграции в Россию граждан с Ближнего Востока начался в апреле этого года, когда в сети появилось видео из Многофункционального миграционного центра (ММЦ) в подмосковном Сахарово. На кадрах мигрантка показывала полученный сертификат о знании русского языка, но ни одного слова на нем сказать не смогла.
2 апреля, 11:59"Так всё и продолжается": общественники рассказали, к чему привел скандал в миграционном центреСледственный комитет проводит проверку по заявлениям общественников о торговле сертификатами о знании русского языка в Многофункциональном миграционном центре (ММЦ) в подмосковном Сахарово, сообщил Правозащитный центр "Сорок сороков" в телеграм-канале
В конце марта, после событий в "Крокусе" президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры поручил держать под контролем сферу миграции и продумать систему превентивных профилактических мер по надзору за теми, кто пытается нарушить российское законодательство в этой части.
В последнее время ФСБ регулярно отчитывается о поимке иностранцев или "вчерашних" мигрантов, которые готовили теракты на территории России. Также появляется информация о задержании лиц, помогавшим иностранцам нелегально проникать в РФ.
19 сентября, 11:58До семи лет тюрьмы: СК разобрался, как Институт Пушкина помогал мигрантам зарабатывать в РоссииСледственный комитет (СК) России завершил расследование дела о выдаче поддельных сертификатов для мигрантов, в котором фигурируют сотрудники Института имени Пушкина. Об этом 19 сентября сообщили в столичном главке СК
НЕ так давно в Следственном комитете РФ отчитались, что за восемь месяцев текущего года почти втрое выросло число преступлений, совершенных мигрантами, нелегально прибывшими в Россию.
Так, с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. Уточняется, что за аналогичный период прошлого года было совершено 2880. Всего мигранты более 26 тысяч раз нарушили закон, а доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.
11 октября, 10:57Дети мигрантов избивали российского школьника за его патриотизм - СМИВ Подмосковье дети мигрантов избивали российского школьника за его патриотическую позицию. Мальчику также портили вещи и угрожали расправой. При этом руководство гимназии решило не вмешиваться в конфликт, утверждает "Московский комсомолец"