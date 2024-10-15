https://ukraina.ru/20241015/1058106814.html

Фиктивному браку конец: Володин пообещал закрыть все лазейки для нелегального получения ВНЖ в РФ

Фиктивному браку конец: Володин пообещал закрыть все лазейки для нелегального получения ВНЖ в РФ - 15.10.2024 Украина.ру

Фиктивному браку конец: Володин пообещал закрыть все лазейки для нелегального получения ВНЖ в РФ

Госдума РФ работает над пересмотром лазеек, позволяющих иностранцам получать вид на жительство (ВНЖ) в РФ. В частности, парламент уже принял в законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России

2024-10-15T16:01

2024-10-15T16:01

2024-10-15T16:01

новости

россия

вячеслав володин

владимир путин

госдума

минтруд

мигранты

иностранцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102635/13/1026351354_0:129:3018:1826_1920x0_80_0_0_f8f522453974a887aff935db3e7d59ae.jpg.webp

Документ в Государственную Думу внесли в ноябре прошлого года. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова, Юрий Валяев и депутат Виктор Водолацкий.Обновленный закон позволяет получать ВНЖ в только тем иностранцам, которые состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет или имеют с таковым общего ребенка, также имеющего российское гражданство. Во втором случае факт совместного проживания иностранца со вторым родителем ребенка в течение как минимум трех лет должен подтвердить суд.Также закон имеет обратную силу: если уже после получения иностранцем российских документов выяснится, например, что ребенок на самом деле не его, брак будет признан недействительным или усыновление российского гражданина представителем другой страны аннулируют.Однако, добавил он, в вопросах миграционной политики порядок должно навести в первую очередь Министерство труда и социальной защиты, обосновав перечень профессий, по которым иностранцам нужно давать ВНЖ в упрощенном порядке.Володин подчеркнул, что уже поручил Комитету по труду, социальной политике и делам ветеранов запросить позицию Минтруда по вопросу регулирования отношений в рамках трудовой миграции."Нам важно, чтобы Министерство труда высказало свою позицию, как они собираются в этой сфере наводить порядок, с тем чтобы была ответственность работодателей, чтобы всё было прозрачно, чтобы не было такой ситуации, когда получают патент и потом колесят по всей стране: уже не разберешься, где он работает и работает ли вообще", - сказал Володин.Скандал вокруг темы миграции в Россию граждан с Ближнего Востока начался в апреле этого года, когда в сети появилось видео из Многофункционального миграционного центра (ММЦ) в подмосковном Сахарово. На кадрах мигрантка показывала полученный сертификат о знании русского языка, но ни одного слова на нем сказать не смогла.В конце марта, после событий в "Крокусе" президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры поручил держать под контролем сферу миграции и продумать систему превентивных профилактических мер по надзору за теми, кто пытается нарушить российское законодательство в этой части.В последнее время ФСБ регулярно отчитывается о поимке иностранцев или "вчерашних" мигрантов, которые готовили теракты на территории России. Также появляется информация о задержании лиц, помогавшим иностранцам нелегально проникать в РФ.НЕ так давно в Следственном комитете РФ отчитались, что за восемь месяцев текущего года почти втрое выросло число преступлений, совершенных мигрантами, нелегально прибывшими в Россию.Так, с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. Уточняется, что за аналогичный период прошлого года было совершено 2880. Всего мигранты более 26 тысяч раз нарушили закон, а доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.Другие темы: Беженцы и мигранты: Польша заняла глухую оборону против "гостей" вопреки требованию ЕС.

https://ukraina.ru/20240402/1054252022.html

https://ukraina.ru/20240919/1057549441.html

https://ukraina.ru/20241011/1058024607.html

https://ukraina.ru/20241005/1057907970.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума, минтруд, мигранты, иностранцы