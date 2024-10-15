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Курское направление: потери ВСУ за сутки превысили 200 человек

Курское направление: потери ВСУ за сутки превысили 200 человек - 15.10.2024 Украина.ру

Курское направление: потери ВСУ за сутки превысили 200 человек

В ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области противник продолжает нести большие потери в живой силе и технике. Об этом сообщает Минобороны России.

2024-10-15T17:07

2024-10-15T17:07

2024-10-15T17:07

россия

курская область

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Подразделения российской группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плёхово.Согласно сводке от 15 октября, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены восемь контратак противника. В результате ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, бронетранспортер Stryker и два автомобиля.Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники бригад ВСУ (в том числе теробороны) и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Княжий Первый, Кругленькое, Колмаков, Любимовка, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Плёхово, Правда, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное. Кроме того, авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам противника в Сумской области."За сутки потери ВСУ составили более 200 человек, уничтожены четыре единицы бронетехники, в том числе танк, боевая бронированная машина и два бронетранспортера, из них один БТР "Stryker" американского производства, а также три миномета, реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и два автомобиля", - констатировало Минобороны РФ.По данным министерства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 23150 военнослужащих, 158 танков, 72 боевые машины пехоты, 100 бронетранспортеров, 918 боевых бронированных машин, 632 автомобиля, 189 артиллерийских орудий, 37 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.Тем временем Русские уже в двух километрах от Курахово: эксперт Bild Репке предупредил ВСУ

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россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, нацгвардия, тероборона, всу, потери всу, кто