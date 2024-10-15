https://ukraina.ru/20241015/1058098235.html

Русские уже в двух километрах от Курахово: эксперт Bild Репке предупредил ВСУ

Русские уже в двух километрах от Курахово: эксперт Bild Репке предупредил ВСУ - 15.10.2024 Украина.ру

Русские уже в двух километрах от Курахово: эксперт Bild Репке предупредил ВСУ

Российские силы за последний месяц совершили прорыв и уже находятся в двух километрах от города Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Такое заявление 15 октября сделал эксперт немецкой газеты Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке

2024-10-15T12:40

2024-10-15T12:40

2024-10-15T12:40

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Буквально несколько дней назад на Украине еще хвастались, что Курахово - очередная фортеця (с укр. - крепость) ВСУ и российской армии ее не преодолеть. Такое заявление сделал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко."Обвала фронта нет и, я думаю, не будет. Единственное, что надо понимать, если [ВС РФ] смогут сохранить такое давление, нам придется отходить поближе к Курахово, чтобы с новых участков держать оборону и пытаться остановить РФ. Курахово станет мощным защитным редутом", - сказал он.В России с этим мнением не согласились. Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру отметил, что после освобождения Островского ВС РФ зачистит и Курахово."Вы же помните, как под Авдеевкой мы прорыли тоннель, прошли по нему, вышли ВСУ в тыл и рассекли их группировку. Нечто подобное будет и здесь. Курахово – это важный логистический район врага. И, по моей неофициальной информации, мы сможем использовать дамбу водохранилища для какого-то важного маневра", - рассказал Алехин.Во вторник, 15 октября, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ также освободили больше двух третей территории города Дзержинска (украинское название - Торецк).Он добавил, что в городе остается порядка тысячи мирных жителей, которые не захотели выезжать и ждут, когда наладится мирная жизнь.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.Еще по теме: Геннадий Алехин: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово.

https://ukraina.ru/20241014/1058073248.html

https://ukraina.ru/20241015/1058078566.html

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донецкая народная республика

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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, геннадий алехин, денис пушилин, украина.ру, bild, вооруженные силы украины, вс рф