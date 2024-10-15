Русские уже в двух километрах от Курахово: эксперт Bild Репке предупредил ВСУ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Российские силы за последний месяц совершили прорыв и уже находятся в двух километрах от города Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Такое заявление 15 октября сделал эксперт немецкой газеты Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке
"Бои вблизи Курахово становятся все более серьезными. Мы видим большой прорыв, который был здесь сделан. Около 6-7 километров [российские войска] прошли за последний месяц. Это очень узкая полоска, как змея, по которой идут на Курахово. <...> В начале октября они совершили прорыв, захватив поселок Островское и выйдя к берегам Кураховского водохранилища. Теперь они находятся всего в двух километрах от города", - сказал Репке.
Буквально несколько дней назад на Украине еще хвастались, что Курахово - очередная фортеця (с укр. - крепость) ВСУ и российской армии ее не преодолеть. Такое заявление сделал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
"Обвала фронта нет и, я думаю, не будет. Единственное, что надо понимать, если [ВС РФ] смогут сохранить такое давление, нам придется отходить поближе к Курахово, чтобы с новых участков держать оборону и пытаться остановить РФ. Курахово станет мощным защитным редутом", - сказал он.
В России с этим мнением не согласились. Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру отметил, что после освобождения Островского ВС РФ зачистит и Курахово.
"Вы же помните, как под Авдеевкой мы прорыли тоннель, прошли по нему, вышли ВСУ в тыл и рассекли их группировку. Нечто подобное будет и здесь. Курахово – это важный логистический район врага. И, по моей неофициальной информации, мы сможем использовать дамбу водохранилища для какого-то важного маневра", - рассказал Алехин.
Во вторник, 15 октября, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ также освободили больше двух третей территории города Дзержинска (украинское название - Торецк).
Он добавил, что в городе остается порядка тысячи мирных жителей, которые не захотели выезжать и ждут, когда наладится мирная жизнь.
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.
Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.