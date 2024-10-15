Русские уже в двух километрах от Курахово: эксперт Bild Репке предупредил ВСУ - 15.10.2024 Украина.ру
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Русские уже в двух километрах от Курахово: эксперт Bild Репке предупредил ВСУ
Русские уже в двух километрах от Курахово: эксперт Bild Репке предупредил ВСУ - 15.10.2024 Украина.ру
Русские уже в двух километрах от Курахово: эксперт Bild Репке предупредил ВСУ
Российские силы за последний месяц совершили прорыв и уже находятся в двух километрах от города Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Такое заявление 15 октября сделал эксперт немецкой газеты Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке
2024-10-15T12:40
2024-10-15T12:40
новости
курахово
россия
донецкая народная республика
геннадий алехин
денис пушилин
украина.ру
bild
вооруженные силы украины
вс рф
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Буквально несколько дней назад на Украине еще хвастались, что Курахово - очередная фортеця (с укр. - крепость) ВСУ и российской армии ее не преодолеть. Такое заявление сделал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко."Обвала фронта нет и, я думаю, не будет. Единственное, что надо понимать, если [ВС РФ] смогут сохранить такое давление, нам придется отходить поближе к Курахово, чтобы с новых участков держать оборону и пытаться остановить РФ. Курахово станет мощным защитным редутом", - сказал он.В России с этим мнением не согласились. Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру отметил, что после освобождения Островского ВС РФ зачистит и Курахово."Вы же помните, как под Авдеевкой мы прорыли тоннель, прошли по нему, вышли ВСУ в тыл и рассекли их группировку. Нечто подобное будет и здесь. Курахово – это важный логистический район врага. И, по моей неофициальной информации, мы сможем использовать дамбу водохранилища для какого-то важного маневра", - рассказал Алехин.Во вторник, 15 октября, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ также освободили больше двух третей территории города Дзержинска (украинское название - Торецк).Он добавил, что в городе остается порядка тысячи мирных жителей, которые не захотели выезжать и ждут, когда наладится мирная жизнь.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.Еще по теме: Геннадий Алехин: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово.
https://ukraina.ru/20241014/1058073248.html
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курахово
россия
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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, геннадий алехин, денис пушилин, украина.ру, bild, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Геннадий Алехин, Денис Пушилин, Украина.ру, Bild, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Русские уже в двух километрах от Курахово: эксперт Bild Репке предупредил ВСУ

12:40 15.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские силы за последний месяц совершили прорыв и уже находятся в двух километрах от города Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Такое заявление 15 октября сделал эксперт немецкой газеты Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке

"Бои вблизи Курахово становятся все более серьезными. Мы видим большой прорыв, который был здесь сделан. Около 6-7 километров [российские войска] прошли за последний месяц. Это очень узкая полоска, как змея, по которой идут на Курахово. <...> В начале октября они совершили прорыв, захватив поселок Островское и выйдя к берегам Кураховского водохранилища. Теперь они находятся всего в двух километрах от города", - сказал Репке.

Фото: mil.gov.ua, раненый украинский военнослужащий
Вчера, 12:36
Военнослужащие ВСУ бросили оружие и сдались в ОстровскомПри освобождении населённого пункта Островское в Донецкой Народной Республике подразделения ВСУ были вынуждены спешно отступить в соседний населенный пункт Курахово, оставляя на позициях раненых. Об этом сообщает Минобороны РФ
Буквально несколько дней назад на Украине еще хвастались, что Курахово - очередная фортеця (с укр. - крепость) ВСУ и российской армии ее не преодолеть. Такое заявление сделал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
"Обвала фронта нет и, я думаю, не будет. Единственное, что надо понимать, если [ВС РФ] смогут сохранить такое давление, нам придется отходить поближе к Курахово, чтобы с новых участков держать оборону и пытаться остановить РФ. Курахово станет мощным защитным редутом", - сказал он.
В России с этим мнением не согласились. Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру отметил, что после освобождения Островского ВС РФ зачистит и Курахово.
"Вы же помните, как под Авдеевкой мы прорыли тоннель, прошли по нему, вышли ВСУ в тыл и рассекли их группировку. Нечто подобное будет и здесь. Курахово – это важный логистический район врага. И, по моей неофициальной информации, мы сможем использовать дамбу водохранилища для какого-то важного маневра", - рассказал Алехин.
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"Следует ожидать непредсказуемых тактических ходов наших ВС": Алёхин о перспективах КураховоМинобороны официально сообщило об освобождении поселка Островское, который находится на берегу Кураховском водохранилища. Дамбу водохранилища ВС РФ смогут использовать для какого-то важного маневра
Во вторник, 15 октября, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ также освободили больше двух третей территории города Дзержинска (украинское название - Торецк).
Он добавил, что в городе остается порядка тысячи мирных жителей, которые не захотели выезжать и ждут, когда наладится мирная жизнь.
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ВС РФ освободили более двух третей Дзержинска - ПушилинБольше двух третей территории города Дзержинска (украинское название - Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 октября в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил глава республики Денис Пушилин
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.
Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.
Еще по теме: Геннадий Алехин: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово.
 
НовостиКураховоРоссияДонецкая Народная РеспубликаГеннадий АлехинДенис ПушилинУкраина.руBildВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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