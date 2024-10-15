https://ukraina.ru/20241015/1058096461.html

Проверенные опытом советские правила: как менялась тактика боевых действий в ходе СВО

Проверенные опытом советские правила: как менялась тактика боевых действий в ходе СВО - 15.10.2024 Украина.ру

Проверенные опытом советские правила: как менялась тактика боевых действий в ходе СВО

Одной из определяющих характеристик войны является, несомненно, тактика ведения боевых действий – причём независимо от масштаба военного конфликта.

2024-10-15T16:03

2024-10-15T16:03

2024-10-15T16:03

эксклюзив

сво

украина

россия

запад

вкс

чвк

вмф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058107886_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_099c5dcc135216fc663ec1bc242b5315.jpg.webp

Само слово "тактика" происходит от греческого "taktos", означающего "предопределенное" или "упорядоченное". Исходя из этой этимологии, "тактика" предполагает установление обдуманного контроля за боевым порядком, движением и ведением огня, а также попытку внесения четкости в неясную обстановку и достижение безусловной победы над превосходящим противником.Тактика охватывает каждый метод и способ ведения войны, но главными в военной теории являются четыре элемента: огневая мощь, мобильность, удар и защита. Вероятно, наиболее важный элемент — защита: от нее зависит выживание солдата.Оборонительная тактика — один из наименее подверженных изменениям военных принципов: солдаты (как минимум, эпохи огнестрельного оружия) всегда ценили защитные качества углублений в земле, даже если их командование отрицало такие укрытия. При этом если тактика укрытия, маскировки и камуфляжа остается в достаточной степени постоянной, то оборонительная тактика — это сражение между возникающими технологиями защиты и ее преодоления.Под огневой мощью попросту подразумевается оружие, используемое для нанесения потерь врагу. Однако огневая мощь редко выигрывает сражения без мобильности. Мобильность вернула свое верховенство в XX веке. Железные дороги и автомобили увеличили объемы передвижения войск и снаряжения, что, в свою очередь, сделало более быстрым темп боевых действий на полях сражений. Само течение сражения было ускорено моторизацией армий и более смелым использованием внезапных ударов. Удар — это внезапность и яростность атаки. Это тактический элемент, призванный привести противника в замешательство.Благодаря новым технологиям, тактика в современных условиях претерпела революционные изменения, однако многие тактические приемы уходят своими корнями в далекое прошлое.В ходе специальной военной операции (СВО) России на Украине можно констатировать, что события, начавшиеся в феврале 2022 г., подобно любой большой войне последних столетий, привели к крушению многих представлений, теорий и авторитетов в политической и военной областях. Инициаторы, основные участники, да и наблюдатели со всех сторон получили и увидели то, чего не планировали и не ожидали. Два с половиной года боевых действий намечают контуры революционизирующих изменений в военном деле, которые, возможно, предопределят облик войны и военного искусства на всё XXI столетие.Россия обнаружила себя в состоянии крупномасштабной войны на громадном фронте с многочисленным и хорошо вооружённым противником, на помощь которому пришли все державы Запада, введшие против РФ беспрецедентные экономические санкции и начавшие массированные поставки вооружения Киеву.Российское командование после проведения частичной мобилизации и увеличения притока контрактников также произвело доукомплектование сил в зоне СВО и приступило к формированию новых соединений, заявив о планах довести численность ВС РФ в перспективе до полутора миллионов военнослужащих. Судя по всему, опираясь на плоды мобилизации, зимой 2022–2023 гг. Москва колебалась между вариантами "оптимистично-наступательной" и "осторожно-оборонительной" стратегии на Украине. Проба "оптимистично-наступательного" варианта выразилась в наступлении на Соледарско-Бахмутском направлении (с ноября), в котором главная ударная роль досталась ЧВК "Вагнер". 10 января 2023 г. взят Соледар, после ожесточённых боев, продолжавшихся до 20 мая, – Бахмут.Растянувшееся почти на полгода российское наступление сопровождалось тяжёлыми боями при малом территориальном прогрессе и почти полным разрушением занятых городов. Это продемонстрировало новый облик кампании, приобретавшей всё более позиционный характер. В конце зимы и начале весны 2023 г. российская армия попыталась провести ряд локальных наступлений на Донбассе – у Донецка, в Марьинке, на Угледар, но они вылились в упорные позиционные бои и имели незначительные результаты или вовсе закончились неудачей, как у Угледара.Всё это привело российское командование к окончательному и оказавшемуся наиболее рациональным выбору в пользу оборонительной стратегии кампании на 2023 г. с опорой на позиционную оборону. Выстроенная по всем правилам военной науки многоэшелонированная оборона показала свою эффективность и надежность." Великий контрнаступ" противника провалился. И в 2024 году уже наша армия приступила к наступательным действиям, пусть и не широкомасштабного уровня. Значительные успехи на Донбассе и Северном участке фронта – тому свидетельство.Еще одна особенность спецоперации — лидирующая роль артиллерии с обеих сторон, ведение боевых действий в районах с очень плотной городской застройкой капитального характера и с большой плотностью населения, с обширными производственно-промышленными зонами и потенциально опасными объектами народного хозяйства, например, АЭС, хладокомбинатами и предприятиями химпрома.Теперь о важных новациях. Новое было в самом использовании батальонных тактических групп (БТГР) как тактической формы применения десантных, мотострелковых, танковых батальонов и батальонов морской пехоты. Поначалу эффективного применения БТГР на большую глубину, с открытыми флангами, во взаимодействии со средствами поражения в сетецентрическом режиме, как требуют некоторые руководства и наставления, не получилось. Одна из причин — недостаточная готовность нашей системы комплексного огневого поражения к работе в интересах пехоты на начальном этапе спецоперации.ВКС вели свою операцию, ВМФ и ракетные войска — свою, артиллерия осуществляла общую поддержку по запланированным целям, а минометчиков на каком-то этапе отсекли. В конце концов, все встало на свои места. Но на самом деле такое явление, как объединенные группировки сухопутных войск и ВВС, известно со времен Второй мировой войны. Первым до этого додумался вермахт, завоевывая Европу.Ключевой вопрос — взаимодействие на поле боя. Мало иметь полный контакт между разведывательным и ударным комплексами в части артиллерии. Сейчас в этом сегменте вроде все нормально, общий язык нашли. Не менее важно, чтобы пехота научилась дружить с авиацией. Если в наземных частях есть передовой авианаводчик, хорошо, если нет, то ВКС тут ни при чем, и никак ее не дозваться, а это неправильно. Нужно сделать так, чтобы каждый взводный имел возможность вызвать воздушную поддержку, а на морском направлении — и корабельную. К сожалению, наладить дружную боевую работу с моряками еще сложнее, чем с авиаторами. Но все решаемо, как показывает жизнь. Такого мнения придерживаются опытные офицеры, за плечами которых большой опыт участия в различных военных конфликтах.Масштабные вооруженные конфликты придают динамику развитию военного искусства, вооружений и техники. Не стала исключением и спецоперация на Украине. За последнее время появилось много новых средств поражения, изменились методы ведения боевых действий.Уже в 2023 году стали создаваться в воинских частях и соединениях специализированных штурмовых подразделений. Они берут укрепрайоны, ведут боевые действия в городской застройке и находятся на переднем крае.С самого начала специальной военной операции российские войска столкнулись с мощными оборонительными позициями в Донбассе. Во многих районах украинские боевики возводили долговременные укрепления более восьми лет.Тем не менее, штурмовики научились взламывать укрепленную оборону противника. Для этого пришлось пересмотреть тактику и организационную структуру войск. В частях и соединениях были созданы штурмовые отряды разведки и маневра. Они обнаруживают цели, по которым затем наносятся удары артиллерии и дронов, также они штурмуют укрепленные позиции, в том числе в городских условиях.До начала специальной военной операции некоторые эксперты поспешили списать со счетов танки как вид вооружения, поскольку противоборствующие стороны обладают большим количеством мощных противотанковых средств. Однако в реальности танки остаются незаменимыми на поле боя. В ходе СВО получило распространение новое применение тяжелых бронированных машин. Речь идет о стрельбе с закрытых позиций. Танк находится за укрытием, а наводка осуществляется с помощью корректировщика. Это позволяет делать эффективными даже устаревшие танки со слабым бронированием. Фактически тем самым бронемашины выполняют роль защищенной артиллерии."Стрельба с закрытых огневых позиций у бронетанковых войск сама по себе не новшество, но сейчас стала активно применяться в зоне боевых действий", — справедливо считает военный эксперт Алексей Леонков. — "Это мера вынужденная, потому что не хватало артиллерийских комплексов для того, чтобы осуществлять огневую поддержку обороняющихся войск. Сейчас это уже исправляется, на поле боя появляются современные самоходные артиллерийские установки, такие как "Коалиция-СВ". Появление таких установок может в корне поменять характер огневого воздействия на противника".Одной из самых характерных черт конфликта на Украине стало массовое применение обеими сторонами беспилотников различных типов. Поначалу они выполняли преимущественно разведывательные функции, но затем обычным делом стало решение с их помощью огневых задач.В последний год российские войска активно применяют FPV-дроны-камикадзе. Они сыграли существенную роль в отражении украинского наступления летом и осенью 2023 года. Одновременно нашим военным пришлось учиться обнаруживать и подавлять дроны противника, которые массово поставляются Украине из-за рубежа. Сегодня в том числе усилиями волонтеров войска массово насыщаются средствами, способными оповещать о присутствии вражеских дронов в воздухе, антидроновыми ружьями и средствами подавления беспилотников.Беспилотники наконец-то нашли свою нишу в общевойсковом бое. Они стали надежным вспомогательным средством, которое обеспечивает несколько видов боевой работы. Первое — участие в разведывательно-огневых операциях, когда беспилотник выполняет роль разведчика-целеуказателя. Он находит цель, указывает ее координаты, и дальше привязанное к нему огневое средство наносит поражение. Второе — барражирующий боеприпас, который, ориентируясь на данные беспилотника-разведчика, атакует цели. В том числе речь и о массово применяющихся FPV-дронах, когда оператор сам до последнего наводит его на цель.До начала боевых действий на Украине многие эксперты считали, что будущее за высокоточными ракетами, и именно они будут определять ситуацию на поле боя. Однако это дорогостоящие и сложные в производстве системы вооружения, а огневые задачи необходимо решать на тысячекилометровом фронте.В ходе боевых действий новую жизнь обрели проверенные временем авиационные бомбы. Их стали оснащать унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), который превращает обычную бомбу в управляемую. Для корректировки курса используется спутниковая навигация. Блок управления рассчитывает скорость, высоту, дальность до цели и управляет крыльями и оперениями боеприпаса.Это позволяет попасть точно в цель, и там, где раньше необходимо было сделать несколько самолетовылетов, теперь может быть достаточно одной бомбы с УМПК. Другое важное преимущество новой системы — бомба летит до цели на расстояние десятки километров, что позволяет самолетам применять ее, не входя в зону действия ПВО противника. А за минувшие два месяца нашли свое применение и ОДАБы (объемные детонирующие авиационные бомбы).Не секрет, что успехи на поле во многом определяются работой военно-промышленного комплекса. В декабре 2023-го глава российского Минпромторга Мантуров сообщил, что по итогам года российский ОПК выполнил рекордный по объему гособоронзаказ и опередил Запад по оружейному производству. По его словам, по ряду позиций выпуск продукции увеличился в 10-12 раз. Таким образом, наша "оборонка" заработала в усиленном режиме, на полную мощность.На фронт стали приходить новые и модернизированные системы вооружений – "Мальва", "Коалиция-СВ". Теперь у нас преимущество в беспилотниках и средствах связи, в которых мы первые месяцы СВО уступали украинской стороне. На этом фоне производство вооружения на Западе сталкивается с большими сложностями, также растут политические разногласия по поводу необходимости его поставок Киеву. Как следствие, ВСУ стали получать меньше оружия и боеприпасов, что сказывается на их боеспособности.Все эти новшества и структурные изменения позволили перейти на проверенные опытом советские правила общевойскового боя с учетом современных реалий, что приносит успех. Ранее мы пытались использовать натовские стандарты, но это не принесло большого успеха. Нынешние изменения учитывают недостатки и ошибки, допущенные в первые месяцы военной операции. Спецоперация также показала, что конфликты будущего будут требовать новых подходов и принципиально новой техники, способной подстраиваться под ход военных действий.Ещё на эту тему: Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия выходит на оперативный простор. Противник несет потери

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20241012/1058045431.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

эксклюзив, сво, украина, россия, запад, вкс, чвк, вмф