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Безуглая призвала Сырского уйти в отставку из-за успехов российских военных

Безуглая призвала Сырского уйти в отставку из-за успехов российских военных - 10.10.2024 Украина.ру

Безуглая призвала Сырского уйти в отставку из-за успехов российских военных

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в телеграм-канале раскритиковала главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского из-за уничтожения российскими военными еще одного комплекса ВСУ Patriot

2024-10-10T10:18

2024-10-10T10:18

2024-10-10T10:19

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"Еще один поврежденный Patriot, и это не первый. И все из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности. Да, Александр Станиславович (Сырский - ред.), я к вам обращаюсь", - написала Безуглая.По ее словам, Сырский на должности главкома ВСУ только усилил "дегенеративность высшего военного управления".Накануне Минобороны РФ заявило, что расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot и живую силу противника в Днепропетровской области, еще одна пусковая установка Patriot повреждена.Ранее Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в том числе и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного.Подробнее о позиции депутата и наказаниях за нее - в материале Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" на сайте Украина.ру.

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новости, днепропетровская область, россия, марьяна безуглая, александр сырский, вооруженные силы украины