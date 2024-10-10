Безуглая призвала Сырского уйти в отставку из-за успехов российских военных - 10.10.2024 Украина.ру
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Безуглая призвала Сырского уйти в отставку из-за успехов российских военных
Безуглая призвала Сырского уйти в отставку из-за успехов российских военных - 10.10.2024 Украина.ру
Безуглая призвала Сырского уйти в отставку из-за успехов российских военных
Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в телеграм-канале раскритиковала главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского из-за уничтожения российскими военными еще одного комплекса ВСУ Patriot
2024-10-10T10:18
2024-10-10T10:19
новости
днепропетровская область
россия
марьяна безуглая
александр сырский
вооруженные силы украины
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"Еще один поврежденный Patriot, и это не первый. И все из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности. Да, Александр Станиславович (Сырский - ред.), я к вам обращаюсь", - написала Безуглая.По ее словам, Сырский на должности главкома ВСУ только усилил "дегенеративность высшего военного управления".Накануне Минобороны РФ заявило, что расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot и живую силу противника в Днепропетровской области, еще одна пусковая установка Patriot повреждена.Ранее Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в том числе и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного.Подробнее о позиции депутата и наказаниях за нее - в материале Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" на сайте Украина.ру.
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новости, днепропетровская область, россия, марьяна безуглая, александр сырский, вооруженные силы украины
Новости, Днепропетровская область, Россия, Марьяна Безуглая, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины

Безуглая призвала Сырского уйти в отставку из-за успехов российских военных

10:18 10.10.2024 (обновлено: 10:19 10.10.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
- РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
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Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в телеграм-канале раскритиковала главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского из-за уничтожения российскими военными еще одного комплекса ВСУ Patriot
"Еще один поврежденный Patriot, и это не первый. И все из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности. Да, Александр Станиславович (Сырский - ред.), я к вам обращаюсь", - написала Безуглая.
По ее словам, Сырский на должности главкома ВСУ только усилил "дегенеративность высшего военного управления".

"Чем дольше президент будет держать вас в должности, доверяя вашей лжи, тем больше возрастает его личная ответственность за вас... Освободите всех нас от каторги ваших амбиций. Ваш талант полководца безнадежно устарел в современных условиях, а новому вы не учитесь и не умеете. Идите. Господин президент, когда уже?", - возмутилась Безуглая.

Накануне Минобороны РФ заявило, что расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot и живую силу противника в Днепропетровской области, еще одна пусковая установка Patriot повреждена.
Ранее Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в том числе и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного.
Подробнее о позиции депутата и наказаниях за нее - в материале Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" на сайте Украина.ру.
 
НовостиДнепропетровская областьРоссияМарьяна БезуглаяАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
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