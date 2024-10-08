https://ukraina.ru/20241008/1057966414.html

До выборов в США: Венгрия затормозила кредит G7 Украине из замороженных активов РФ

До выборов в США: Венгрия затормозила кредит G7 Украине из замороженных активов РФ - 08.10.2024 Украина.ру

До выборов в США: Венгрия затормозила кредит G7 Украине из замороженных активов РФ

Венгрия отложила решение о сроках возобновления антироссийских санкций ЕС, таким образом Будапешт затормозил окончательное соглашение по кредиту G7 Киеву в размере $50 млрд для Украины. Теперь рассматривать этот вопрос будут только после окончания президентских выборов в США

2024-10-08T17:12

2024-10-08T17:12

2024-10-08T17:12

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g7

замороженные активы

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Об этом 8 октября написало британское издание Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Венгрии Михая Варгу.В июне лидеры G7 договорились предоставить Украине кредит в размере $50 млрд,. Сообщалось, что обслуживаться он будет за счет доходов, полученных от российских замороженных активов. Предполагалось, что США и ЕС возьмут на себя по $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят Великобритания, Япония и Канада.Однако позже Вашингтон потребовал гарантий, что российские активы останутся замороженными в Европе на длительный период, а не будут продлеваться каждый полгода, как сейчас. Решение Венгрии по этому вопросу затормозило и кредит Украине."Этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров финансов G7 в Вашингтоне в конце октября, но решение Венгрии означает, что окончательный вклад каждой из стран G7 будет определен только после выборов 5 ноября", - уточнило издание Reuters.Другие темы: Зеленский пообещал гуманитарку затопленной Чехии. Не бескорыстно.

https://ukraina.ru/20240913/1057438952.html

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новости, сша, венгрия, украина, владимир зеленский, ес, reuters, кредит, g7, замороженные активы, россия, выборы