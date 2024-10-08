Зеленский пообещал гуманитарку затопленной Чехии. Не бескорыстно - 08.10.2024 Украина.ру
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Зеленский пообещал гуманитарку затопленной Чехии. Не бескорыстно
Зеленский пообещал гуманитарку затопленной Чехии. Не бескорыстно - 08.10.2024 Украина.ру
Зеленский пообещал гуманитарку затопленной Чехии. Не бескорыстно
Украина предоставит гуманитарную помощь Чехии для преодоления последствий наводнения. Указ об этом подписал Владимир Зеленский, сообщило издание "Интерфакс Украина"
2024-10-08T11:56
2024-10-08T11:56
новости
чехия
украина
киев
владимир зеленский
гуманитарная помощь
наводнение
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Размер возможной помощи не уточняется, однако известно, что обеспечить предоставление гуманитарной помощи Чехии поручено правительству Украины.Как отмечают эксперты, Чехия неоднократно выделяла военную помощь Киеву, так что формально гуманитарная помощь украинской стороной будет не просто передана, а фактически продана за оружие.Буквально на днях новый посол Украины в Праге Василий Зварыч сообщил, что более трети из ожидаемых 500 тысяч артиллерийских снарядов, которые должны быть поставлены по чешской инициативе до конца года, уже находятся на Украине.Помимо этого за весь период СВО Прага предоставила Киеву помощи на сумму 6,75 млрд крон (около $288,4 млн). На эти средства Чехия передала Украине 8 самолетов, 2 из которых в 2024 году, и 94 860 артиллерийских снарядов, в том числе 10 тысяч единиц в 2024 году.Также Прага предоставила Киеву 62 танка, 131 боевую машину пехоты, 26 разведывательных химических машин, 16 единиц средств противовоздушной обороны, 13 гаубиц, 12 реактивных систем залпового огня и многое другое. С 13 по 18 сентября в Чехии непрерывно шли дожди. В результате сразу несколько населенных пунктов ушли под воду. Сумма ущерба пока подсчитывается, однако уже понятно, что она будет исчисляться в миллиардах долларов.Пару недель назад президент страны Петр Павел заявил, что на возмещение ущерба от наводнения понадобятся месяцы и даже годы. Однако от помощи Украине власти страны решили не отказываться.Другие темы: "Наконечник в гибридной войне": в МИД РФ объяснили новый виток разговоров о членстве Украины в НАТО.
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новости, чехия, украина, киев, владимир зеленский, гуманитарная помощь, наводнение
Новости, Чехия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, гуманитарная помощь, наводнение

Зеленский пообещал гуманитарку затопленной Чехии. Не бескорыстно

11:56 08.10.2024
 
Коллаж: Зеленский и Павел
Коллаж: Зеленский и Павел
Читать в
Украина предоставит гуманитарную помощь Чехии для преодоления последствий наводнения. Указ об этом подписал Владимир Зеленский, сообщило издание "Интерфакс Украина"
Размер возможной помощи не уточняется, однако известно, что обеспечить предоставление гуманитарной помощи Чехии поручено правительству Украины.
Как отмечают эксперты, Чехия неоднократно выделяла военную помощь Киеву, так что формально гуманитарная помощь украинской стороной будет не просто передана, а фактически продана за оружие.
Буквально на днях новый посол Украины в Праге Василий Зварыч сообщил, что более трети из ожидаемых 500 тысяч артиллерийских снарядов, которые должны быть поставлены по чешской инициативе до конца года, уже находятся на Украине.
Помимо этого за весь период СВО Прага предоставила Киеву помощи на сумму 6,75 млрд крон (около $288,4 млн). На эти средства Чехия передала Украине 8 самолетов, 2 из которых в 2024 году, и 94 860 артиллерийских снарядов, в том числе 10 тысяч единиц в 2024 году.
Также Прага предоставила Киеву 62 танка, 131 боевую машину пехоты, 26 разведывательных химических машин, 16 единиц средств противовоздушной обороны, 13 гаубиц, 12 реактивных систем залпового огня и многое другое.
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С 13 по 18 сентября в Чехии непрерывно шли дожди. В результате сразу несколько населенных пунктов ушли под воду. Сумма ущерба пока подсчитывается, однако уже понятно, что она будет исчисляться в миллиардах долларов.
Пару недель назад президент страны Петр Павел заявил, что на возмещение ущерба от наводнения понадобятся месяцы и даже годы. Однако от помощи Украине власти страны решили не отказываться.
Другие темы: "Наконечник в гибридной войне": в МИД РФ объяснили новый виток разговоров о членстве Украины в НАТО.
 
НовостиЧехияУкраинаКиевВладимир Зеленскийгуманитарная помощьнаводнение
 
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