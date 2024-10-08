https://ukraina.ru/20241008/1057964703.html

"Мы их ждем": Лукашенко отреагировал на слухи о нападении ВСУ на Минск

"Мы их ждем": Лукашенко отреагировал на слухи о нападении ВСУ на Минск - 08.10.2024 Украина.ру

"Мы их ждем": Лукашенко отреагировал на слухи о нападении ВСУ на Минск

Президент Белоруссии Алесандр Лукашенко прокомментировал сообщение о том, что "некоторые головы" на Украине призывают идти на его республику. Ответ белорусского лидера опубликовал в своем телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин

2024-10-08T16:30

2024-10-08T16:30

2024-10-08T16:30

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вооруженные силы украины

атака

нападение

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Он добавил, что Минск поддерживает определенные, пусть и минимальные, контакты с украинскими властями. И эти каналы не сообщают о намерении Киева атаковать Белоруссию.Пару дней назад президент Белоруссии предложил Украине соседскую помощь в восстановлении страны, а также заявил, что окажет Киеву помощь, если Польша попытается отобрать у страны западные регионы.Белорусский лидер отметил, что с большой долей вероятности новые американские власти будут озабочены проблемами внутри своей страны и им будет не до Украины и ее восстановления. Тогда на помощь придут только "родственники".Также белорусский лидер отметил, что Минск готов вступиться за Киев и в случае, если на его западные регионы будет покушаться Варшава. Лукашенко подчеркнул, что поляки уже давно недвусмысленно смотрят на Запад Украины и Запад Белоруссии, но Минск будет поддерживать Киев, потому что "мы понимаем, что следующие будем мы".Другие темы: Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать — нардеп Дмитрук.

https://ukraina.ru/20241004/1057899870.html

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новости, белоруссия, минск, украина, александр лукашенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, атака, нападение