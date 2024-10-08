"Мы их ждем": Лукашенко отреагировал на слухи о нападении ВСУ на Минск - 08.10.2024 Украина.ру
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"Мы их ждем": Лукашенко отреагировал на слухи о нападении ВСУ на Минск
"Мы их ждем": Лукашенко отреагировал на слухи о нападении ВСУ на Минск - 08.10.2024 Украина.ру
"Мы их ждем": Лукашенко отреагировал на слухи о нападении ВСУ на Минск
Президент Белоруссии Алесандр Лукашенко прокомментировал сообщение о том, что "некоторые головы" на Украине призывают идти на его республику. Ответ белорусского лидера опубликовал в своем телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин
2024-10-08T16:30
2024-10-08T16:30
новости
белоруссия
минск
украина
александр лукашенко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
атака
нападение
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Он добавил, что Минск поддерживает определенные, пусть и минимальные, контакты с украинскими властями. И эти каналы не сообщают о намерении Киева атаковать Белоруссию.Пару дней назад президент Белоруссии предложил Украине соседскую помощь в восстановлении страны, а также заявил, что окажет Киеву помощь, если Польша попытается отобрать у страны западные регионы.Белорусский лидер отметил, что с большой долей вероятности новые американские власти будут озабочены проблемами внутри своей страны и им будет не до Украины и ее восстановления. Тогда на помощь придут только "родственники".Также белорусский лидер отметил, что Минск готов вступиться за Киев и в случае, если на его западные регионы будет покушаться Варшава. Лукашенко подчеркнул, что поляки уже давно недвусмысленно смотрят на Запад Украины и Запад Белоруссии, но Минск будет поддерживать Киев, потому что "мы понимаем, что следующие будем мы".Другие темы: Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать — нардеп Дмитрук.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белоруссия, минск, украина, александр лукашенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, атака, нападение
Новости, Белоруссия, Минск, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, атака, нападение

"Мы их ждем": Лукашенко отреагировал на слухи о нападении ВСУ на Минск

16:30 08.10.2024
 
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Алесандр Лукашенко прокомментировал сообщение о том, что "некоторые головы" на Украине призывают идти на его республику. Ответ белорусского лидера опубликовал в своем телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин
"Пусть попробуют! Мы их ждем. Но я должен сказать, что никто из серьезных людей даже на уровне Зеленского не думает о том, что надо зайти в Белоруссию. Это [будет] очень серьезная головная боль, которая приведет к краху киевские власти. Так что это просто вякание тех людей. которые ни за что не отвечают, они могут говорить что угодно", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что Минск поддерживает определенные, пусть и минимальные, контакты с украинскими властями. И эти каналы не сообщают о намерении Киева атаковать Белоруссию.
"Поэтому с любой стороны, с любых позиций, влезть в Белоруссию вот таким образом... 1, 5 тысячи километров граница... Украинцам это точно не нужно", - резюмировал Лукашенко.
Пару дней назад президент Белоруссии предложил Украине соседскую помощь в восстановлении страны, а также заявил, что окажет Киеву помощь, если Польша попытается отобрать у страны западные регионы.
Белорусский лидер отметил, что с большой долей вероятности новые американские власти будут озабочены проблемами внутри своей страны и им будет не до Украины и ее восстановления. Тогда на помощь придут только "родственники".
Также белорусский лидер отметил, что Минск готов вступиться за Киев и в случае, если на его западные регионы будет покушаться Варшава. Лукашенко подчеркнул, что поляки уже давно недвусмысленно смотрят на Запад Украины и Запад Белоруссии, но Минск будет поддерживать Киев, потому что "мы понимаем, что следующие будем мы".
Фото: Белта.ру, президент Беларуси Александр Лукашенко
4 октября, 17:32
"С помощью близких им людей": Лукашенко предложил помощь Украине и пригрозил ПольшеПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Украине соседскую помощь в восстановлении страны, а также заявил, что окажет Киеву помощь, если Польша попытается отобрать у страны западные регионы. Соответствующие слова Лукашенко 4 октября опубликовало издание БЕЛТА
Другие темы: Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать — нардеп Дмитрук.
 
НовостиБелоруссияМинскУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украиныатаканападение
 
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Заголовок открываемого материала
16:30"Мы их ждем": Лукашенко отреагировал на слухи о нападении ВСУ на Минск
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