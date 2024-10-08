"Мы их ждем": Лукашенко отреагировал на слухи о нападении ВСУ на Минск
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент Белоруссии Алесандр Лукашенко прокомментировал сообщение о том, что "некоторые головы" на Украине призывают идти на его республику. Ответ белорусского лидера опубликовал в своем телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин
"Пусть попробуют! Мы их ждем. Но я должен сказать, что никто из серьезных людей даже на уровне Зеленского не думает о том, что надо зайти в Белоруссию. Это [будет] очень серьезная головная боль, которая приведет к краху киевские власти. Так что это просто вякание тех людей. которые ни за что не отвечают, они могут говорить что угодно", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что Минск поддерживает определенные, пусть и минимальные, контакты с украинскими властями. И эти каналы не сообщают о намерении Киева атаковать Белоруссию.
"Поэтому с любой стороны, с любых позиций, влезть в Белоруссию вот таким образом... 1, 5 тысячи километров граница... Украинцам это точно не нужно", - резюмировал Лукашенко.
Пару дней назад президент Белоруссии предложил Украине соседскую помощь в восстановлении страны, а также заявил, что окажет Киеву помощь, если Польша попытается отобрать у страны западные регионы.
Белорусский лидер отметил, что с большой долей вероятности новые американские власти будут озабочены проблемами внутри своей страны и им будет не до Украины и ее восстановления. Тогда на помощь придут только "родственники".
Также белорусский лидер отметил, что Минск готов вступиться за Киев и в случае, если на его западные регионы будет покушаться Варшава. Лукашенко подчеркнул, что поляки уже давно недвусмысленно смотрят на Запад Украины и Запад Белоруссии, но Минск будет поддерживать Киев, потому что "мы понимаем, что следующие будем мы".
4 октября, 17:32"С помощью близких им людей": Лукашенко предложил помощь Украине и пригрозил ПольшеПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Украине соседскую помощь в восстановлении страны, а также заявил, что окажет Киеву помощь, если Польша попытается отобрать у страны западные регионы. Соответствующие слова Лукашенко 4 октября опубликовало издание БЕЛТА