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Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать — нардеп Дмитрук
Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать — нардеп Дмитрук - 08.10.2024 Украина.ру
Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать — нардеп Дмитрук
Проводимая на Украине силовая мобилизация привела к тому, что призванные насильно мужчины отказываются воевать. Об этом заявил выехавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале
2024-10-08T13:25
2024-10-08T13:25
2024-10-08T13:25
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украина
владимир зеленский
верховная рада
депутат
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"Получаю звонки от своих друзей-военных, которые за два года не были на ротации! Они жутко недовольны тем, что происходит в стране и, в частности, работой территориальных центров комплектования (украинское название военкоматов). И даже очень крутые ребята теряют мотивацию и силы на защиту своей страны. И все из-за Зеленского и его государственной политики. Насильственная мобилизация привела к тому, что воины отказываются воевать прямо с окопов", - написал Дмитрук.Он добавил, что сотрудники военкоматов позорят форму военных.В интернете широко распространены видеозаписи силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин призывного возраста в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая их.Украинские СМИ писали, что количество случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части на Украине выросло в несколько раз по сравнению с 2022 и 2023 годами.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, депутат
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада, депутат
Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать — нардеп Дмитрук
Проводимая на Украине силовая мобилизация привела к тому, что призванные насильно мужчины отказываются воевать. Об этом заявил выехавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале
"Получаю звонки от своих друзей-военных, которые за два года не были на ротации! Они жутко недовольны тем, что происходит в стране и, в частности, работой территориальных центров комплектования (украинское название военкоматов). И даже очень крутые ребята теряют мотивацию и силы на защиту своей страны. И все из-за Зеленского и его государственной политики. Насильственная мобилизация привела к тому, что воины отказываются воевать прямо с окопов", - написал Дмитрук.
Он добавил, что сотрудники военкоматов позорят форму военных.
В интернете широко распространены видеозаписи силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин призывного возраста в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая их.
Украинские СМИ писали, что количество случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части на Украине выросло в несколько раз по сравнению с 2022 и 2023 годами.