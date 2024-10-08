https://ukraina.ru/20241008/1057957606.html

Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать — нардеп Дмитрук

Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать — нардеп Дмитрук - 08.10.2024 Украина.ру

Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать — нардеп Дмитрук

Проводимая на Украине силовая мобилизация привела к тому, что призванные насильно мужчины отказываются воевать. Об этом заявил выехавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале

2024-10-08T13:25

2024-10-08T13:25

2024-10-08T13:25

новости

украина

владимир зеленский

верховная рада

депутат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/07/1057305167_0:0:650:367_1920x0_80_0_0_d722b4f1549428ce4d5af92d65393a4f.jpg.webp

"Получаю звонки от своих друзей-военных, которые за два года не были на ротации! Они жутко недовольны тем, что происходит в стране и, в частности, работой территориальных центров комплектования (украинское название военкоматов). И даже очень крутые ребята теряют мотивацию и силы на защиту своей страны. И все из-за Зеленского и его государственной политики. Насильственная мобилизация привела к тому, что воины отказываются воевать прямо с окопов", - написал Дмитрук.Он добавил, что сотрудники военкоматов позорят форму военных.В интернете широко распространены видеозаписи силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин призывного возраста в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая их.Украинские СМИ писали, что количество случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части на Украине выросло в несколько раз по сравнению с 2022 и 2023 годами.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, депутат