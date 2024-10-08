https://ukraina.ru/20241008/1057963108.html

Об операции, которая позволит России выйти к Запорожью и "подарке" для Зеленского от ВС РФ – Мощанский

Об операции, которая позволит России выйти к Запорожью и "подарке" для Зеленского от ВС РФ – Мощанский - 08.10.2024 Украина.ру

Об операции, которая позволит России выйти к Запорожью и "подарке" для Зеленского от ВС РФ – Мощанский

Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о ситуации на фронте и спрогнозировал, как будут развиваться события после освобождения Угледара

2024-10-08T16:03

2024-10-08T16:03

2024-10-08T16:03

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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:25 - Минобороны РФ официально доложило о падении Угледара. Что дальше?05:57 - Чем ВС России удивили ВСУ при освобождении Угледара и как проходил этот процесс;09:50 - о ближайших планах и задачах России на фронте;12:00 - о силах ВСУ и их распределении в зоне боевых действий;13:45 - о западных "специалистах по России";18:18 - о проблемах со снабжением ВСУ оружием и техникой; 21:35 - о возможностях России на данном этапе и в ближайшей перспективе;23:02 - о конфликте на Ближнем Востоке и политике Израиля; 25:21 - о перспективах группировок ВС РФ "Восток" и "Центр" * В интервью упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, а также Анатолий Белый (настоящая фамилия — Вайсман) - внесён министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов#Мощанский #Угледар #Минобороны #ДНР #Донбасс #Россия #РФ #ВСУ #шахты #фронт #Санчик #Украина #Зеленский #Запорожье #Днепропетровск #Центр #Восток #Днепр #Сырский #СВО #спецоперация #КурскаяОбласть #Суджа #Китай #КНР #Путин #президент #танки #война #конфликт #Франция #США #Алжир #Великобритания #пресса #НАТО #Блинкен #Байден #Остин #Рютте #Словакия #вертолёт #оружие #техника #завод #снаряды #Чехия #Индия #деньги #Буданов #мобилизация #Медведев #БПЛА #дроны #беспилотник #история #Израиль #ХАМАС #Нетаньяху #Хезбола #БлижнийВосток #арабы #евреи #переговоры #Белый #актёр #театр #Ливан #ВСРФ #Суворов #тыл #Голландия #Нидерланды #Теплинский #река #войска Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...l/4478643/ Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами:t.me/..._ukrainaru

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новости, россия, запорожье, украина, владимир зеленский, илья мощанский, кирилл буданов, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру, угледар, видео