Об операции, которая позволит России выйти к Запорожью и "подарке" для Зеленского от ВС РФ – Мощанский
Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о ситуации на фронте и спрогнозировал, как будут развиваться события после освобождения Угледара
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00:25 - Минобороны РФ официально доложило о падении Угледара. Что дальше?
05:57 - Чем ВС России удивили ВСУ при освобождении Угледара и как проходил этот процесс;
09:50 - о ближайших планах и задачах России на фронте;
12:00 - о силах ВСУ и их распределении в зоне боевых действий;
13:45 - о западных "специалистах по России";
18:18 - о проблемах со снабжением ВСУ оружием и техникой;
21:35 - о возможностях России на данном этапе и в ближайшей перспективе;
23:02 - о конфликте на Ближнем Востоке и политике Израиля;
25:21 - о перспективах группировок ВС РФ "Восток" и "Центр"
* В интервью упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, а также Анатолий Белый (настоящая фамилия — Вайсман) - внесён министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов
#Мощанский #Угледар #Минобороны #ДНР #Донбасс #Россия #РФ #ВСУ #шахты #фронт #Санчик #Украина #Зеленский #Запорожье #Днепропетровск #Центр #Восток #Днепр #Сырский #СВО #спецоперация #КурскаяОбласть #Суджа #Китай #КНР #Путин #президент #танки #война #конфликт #Франция #США #Алжир #Великобритания #пресса #НАТО #Блинкен #Байден #Остин #Рютте #Словакия #вертолёт #оружие #техника #завод #снаряды #Чехия #Индия #деньги #Буданов #мобилизация #Медведев #БПЛА #дроны #беспилотник #история #Израиль #ХАМАС #Нетаньяху #Хезбола #БлижнийВосток #арабы #евреи #переговоры #Белый #актёр #театр #Ливан #ВСРФ #Суворов #тыл #Голландия #Нидерланды #Теплинский #река #войска
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05:57 - Чем ВС России удивили ВСУ при освобождении Угледара и как проходил этот процесс;
09:50 - о ближайших планах и задачах России на фронте;
12:00 - о силах ВСУ и их распределении в зоне боевых действий;
13:45 - о западных "специалистах по России";
18:18 - о проблемах со снабжением ВСУ оружием и техникой;
21:35 - о возможностях России на данном этапе и в ближайшей перспективе;
23:02 - о конфликте на Ближнем Востоке и политике Израиля;
25:21 - о перспективах группировок ВС РФ "Восток" и "Центр"
* В интервью упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, а также Анатолий Белый (настоящая фамилия — Вайсман) - внесён министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов
#Мощанский #Угледар #Минобороны #ДНР #Донбасс #Россия #РФ #ВСУ #шахты #фронт #Санчик #Украина #Зеленский #Запорожье #Днепропетровск #Центр #Восток #Днепр #Сырский #СВО #спецоперация #КурскаяОбласть #Суджа #Китай #КНР #Путин #президент #танки #война #конфликт #Франция #США #Алжир #Великобритания #пресса #НАТО #Блинкен #Байден #Остин #Рютте #Словакия #вертолёт #оружие #техника #завод #снаряды #Чехия #Индия #деньги #Буданов #мобилизация #Медведев #БПЛА #дроны #беспилотник #история #Израиль #ХАМАС #Нетаньяху #Хезбола #БлижнийВосток #арабы #евреи #переговоры #Белый #актёр #театр #Ливан #ВСРФ #Суворов #тыл #Голландия #Нидерланды #Теплинский #река #войска
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...l/4478643/
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами:
t.me/..._ukrainaru