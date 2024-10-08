Об операции, которая позволит России выйти к Запорожью и "подарке" для Зеленского от ВС РФ – Мощанский - 08.10.2024 Украина.ру
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Об операции, которая позволит России выйти к Запорожью и "подарке" для Зеленского от ВС РФ – Мощанский
Об операции, которая позволит России выйти к Запорожью и "подарке" для Зеленского от ВС РФ – Мощанский - 08.10.2024 Украина.ру
Об операции, которая позволит России выйти к Запорожью и "подарке" для Зеленского от ВС РФ – Мощанский
Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о ситуации на фронте и спрогнозировал, как будут развиваться события после освобождения Угледара
2024-10-08T16:03
2024-10-08T16:03
новости
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минобороны
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новости, россия, запорожье, украина, владимир зеленский, илья мощанский, кирилл буданов, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру, угледар, видео
Новости, Россия, Запорожье, Украина, Владимир Зеленский, Илья Мощанский, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру, Угледар, Видео

Об операции, которая позволит России выйти к Запорожью и "подарке" для Зеленского от ВС РФ – Мощанский

16:03 08.10.2024
 
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Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о ситуации на фронте и спрогнозировал, как будут развиваться события после освобождения Угледара
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:25 - Минобороны РФ официально доложило о падении Угледара. Что дальше?
05:57 - Чем ВС России удивили ВСУ при освобождении Угледара и как проходил этот процесс;
09:50 - о ближайших планах и задачах России на фронте;
12:00 - о силах ВСУ и их распределении в зоне боевых действий;
13:45 - о западных "специалистах по России";
18:18 - о проблемах со снабжением ВСУ оружием и техникой;
21:35 - о возможностях России на данном этапе и в ближайшей перспективе;
23:02 - о конфликте на Ближнем Востоке и политике Израиля;
25:21 - о перспективах группировок ВС РФ "Восток" и "Центр"

* В интервью упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, а также Анатолий Белый (настоящая фамилия — Вайсман) - внесён министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов

#Мощанский #Угледар #Минобороны #ДНР #Донбасс #Россия #РФ #ВСУ #шахты #фронт #Санчик #Украина #Зеленский #Запорожье #Днепропетровск #Центр #Восток #Днепр #Сырский #СВО #спецоперация #КурскаяОбласть #Суджа #Китай #КНР #Путин #президент #танки #война #конфликт #Франция #США #Алжир #Великобритания #пресса #НАТО #Блинкен #Байден #Остин #Рютте #Словакия #вертолёт #оружие #техника #завод #снаряды #Чехия #Индия #деньги #Буданов #мобилизация #Медведев #БПЛА #дроны #беспилотник #история #Израиль #ХАМАС #Нетаньяху #Хезбола #БлижнийВосток #арабы #евреи #переговоры #Белый #актёр #театр #Ливан #ВСРФ #Суворов #тыл #Голландия #Нидерланды #Теплинский #река #войска

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
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НовостиРоссияЗапорожьеУкраинаВладимир ЗеленскийИлья МощанскийКирилл БудановВооруженные силы УкраиныМинобороныУкраина.руУгледарВидео
 
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