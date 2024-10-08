В отдельно взятой области: на Украине продолжается борьба с "Телеграм" - 08.10.2024 Украина.ру
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В отдельно взятой области: на Украине продолжается борьба с "Телеграм"
В отдельно взятой области: на Украине продолжается борьба с "Телеграм" - 08.10.2024 Украина.ру
В отдельно взятой области: на Украине продолжается борьба с "Телеграм"
Полтавский областной совет рассмотрит предложение запрета мессенджера "Телеграм" на территории области. Об этом сообщили 8 октября журналисты украинского издания УНИАН
2024-10-08T15:51
2024-10-08T15:51
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рада
верховная рада
запрет
полтава
полтавская область
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Соответствующее предложение поступило от одного из местных депутатов во время заседания депутатской комиссии по вопросам регламента. Парламентарий пожаловался, что через "Телеграм" данные полтавчан могут попадать в руки российских властей.Другие парламентарии региона согласились с этим заявлением и рекомендовали запретить использование мессенджера в области. Ожидается, что точка в этом вопросе будет поставлена на ближайшем сессионном заседании Полтавского областного совета.Накануне депутат Верховной Рады Украины Ярослав Юрчишин сообщил, что сотрудникам аппарата парламента запретили использовать соцсеть "Телеграм" по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).Юрчишин пояснил, что теперь депутатам запрещается устанавливать и пользоваться мессенджером "Телеграм" на служебных или личных компьютерах, используемых в служебной деятельности."Этим распоряжением мы минимизируем риски. Подчеркну, что это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях", - уточнил Юрчишин.В конце августа депутат Рады Николай Княжицкий заявил, что парламент до конца сентября разработает законопроект о регулировании работы мессенджера Tелеграм на Украине.Подробнее о запретах мессенджера - в материале "Дуров в отчаянии рыдает": Бужанский высмеял деятельность Рады против "Телеграм" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, telegram, рада, верховная рада, запрет, полтава, полтавская область
Новости, Украина, Telegram, Рада, Верховная Рада, запрет, Полтава, Полтавская область

В отдельно взятой области: на Украине продолжается борьба с "Телеграм"

15:51 08.10.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Полтавский областной совет рассмотрит предложение запрета мессенджера "Телеграм" на территории области. Об этом сообщили 8 октября журналисты украинского издания УНИАН
Соответствующее предложение поступило от одного из местных депутатов во время заседания депутатской комиссии по вопросам регламента. Парламентарий пожаловался, что через "Телеграм" данные полтавчан могут попадать в руки российских властей.
Другие парламентарии региона согласились с этим заявлением и рекомендовали запретить использование мессенджера в области. Ожидается, что точка в этом вопросе будет поставлена на ближайшем сессионном заседании Полтавского областного совета.
Накануне депутат Верховной Рады Украины Ярослав Юрчишин сообщил, что сотрудникам аппарата парламента запретили использовать соцсеть "Телеграм" по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Юрчишин пояснил, что теперь депутатам запрещается устанавливать и пользоваться мессенджером "Телеграм" на служебных или личных компьютерах, используемых в служебной деятельности.
"Этим распоряжением мы минимизируем риски. Подчеркну, что это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях", - уточнил Юрчишин.
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Вчера, 13:46
Сотрудникам Рады запретили общаться через TelegramСотрудникам аппарата Верховной Рады запретили использовать Telegram. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Юрчишин в своем телеграм-канале
В конце августа депутат Рады Николай Княжицкий заявил, что парламент до конца сентября разработает законопроект о регулировании работы мессенджера Tелеграм на Украине.
Подробнее о запретах мессенджера - в материале "Дуров в отчаянии рыдает": Бужанский высмеял деятельность Рады против "Телеграм" на сайте Украина.ру.
 
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