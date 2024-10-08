Аксенов поблагодарил ликвидаторов последствий ЧС в Феодосии и рассказал о компенсациях
Глава Крыма Сергей Аксенов 8 октября в своем телеграм-канале заверил, что на месте ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Феодосии в полном объеме сформирована группировка сил из профильных ведомств
"Все решения принимаются верно и своевременно. Благодарю всех неравнодушных граждан, добровольцев, сотрудников МЧС и администрации города за всестороннюю помощь в ликвидации последствий ЧС", - сказал Аксенов.
Он призвал граждан сохранять спокойствие и заверил, что компенсации по потере имущества все получат в полном объеме.
"Ситуация также на контроле федерального центра, с которым нахожусь на постоянной связи", - указал он.
Пожар на нефтебазе начался ночью 7 октября. Причину власти не назвали. В ночь на 7 октября над территорией Крыма сбили 12 беспилотников. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации.
В декабре 2023 года Аксенов также сообщал о взрывах и пожаре близ Феодосии. Тогда он говорил о "вражеской атаке" и оцеплении территории порта.
Подробнее о случившемся - в материале Егора Леева Преступления наёмников, пожар в Феодосии. Главное на Украине на утро 7 октября на сайте Украина.ру.