Аксенов поблагодарил ликвидаторов последствий ЧС в Феодосии и рассказал о компенсациях - 08.10.2024 Украина.ру
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Аксенов поблагодарил ликвидаторов последствий ЧС в Феодосии и рассказал о компенсациях
Аксенов поблагодарил ликвидаторов последствий ЧС в Феодосии и рассказал о компенсациях - 08.10.2024 Украина.ру
Аксенов поблагодарил ликвидаторов последствий ЧС в Феодосии и рассказал о компенсациях
Глава Крыма Сергей Аксенов 8 октября в своем телеграм-канале заверил, что на месте ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Феодосии в полном объеме сформирована группировка сил из профильных ведомств
2024-10-08T15:04
2024-10-08T15:04
новости
феодосия
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"Все решения принимаются верно и своевременно. Благодарю всех неравнодушных граждан, добровольцев, сотрудников МЧС и администрации города за всестороннюю помощь в ликвидации последствий ЧС", - сказал Аксенов.Он призвал граждан сохранять спокойствие и заверил, что компенсации по потере имущества все получат в полном объеме.Пожар на нефтебазе начался ночью 7 октября. Причину власти не назвали. В ночь на 7 октября над территорией Крыма сбили 12 беспилотников. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации.В декабре 2023 года Аксенов также сообщал о взрывах и пожаре близ Феодосии. Тогда он говорил о "вражеской атаке" и оцеплении территории порта.Подробнее о случившемся - в материале Егора Леева Преступления наёмников, пожар в Феодосии. Главное на Украине на утро 7 октября на сайте Украина.ру.
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новости, феодосия, крым, украина, сергей аксенов, мчс
Новости, Феодосия, Крым, Украина, Сергей Аксенов, МЧС

Аксенов поблагодарил ликвидаторов последствий ЧС в Феодосии и рассказал о компенсациях

15:04 08.10.2024
 
© Пресс-служба главы Крыма В. Аксенова / Перейти в фотобанкВзрывы в районе Новофедоровки в Крыму
Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму
© Пресс-служба главы Крыма В. Аксенова
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Глава Крыма Сергей Аксенов 8 октября в своем телеграм-канале заверил, что на месте ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Феодосии в полном объеме сформирована группировка сил из профильных ведомств
"Все решения принимаются верно и своевременно. Благодарю всех неравнодушных граждан, добровольцев, сотрудников МЧС и администрации города за всестороннюю помощь в ликвидации последствий ЧС", - сказал Аксенов.
Он призвал граждан сохранять спокойствие и заверил, что компенсации по потере имущества все получат в полном объеме.
"Ситуация также на контроле федерального центра, с которым нахожусь на постоянной связи", - указал он.
Пожар на нефтебазе начался ночью 7 октября. Причину власти не назвали. В ночь на 7 октября над территорией Крыма сбили 12 беспилотников. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации.
В декабре 2023 года Аксенов также сообщал о взрывах и пожаре близ Феодосии. Тогда он говорил о "вражеской атаке" и оцеплении территории порта.
Подробнее о случившемся - в материале Егора Леева Преступления наёмников, пожар в Феодосии. Главное на Украине на утро 7 октября на сайте Украина.ру.
 
НовостиФеодосияКрымУкраинаСергей АксеновМЧС
 
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