Рада отказалась обсуждать доходы советников Зеленского - 08.10.2024 Украина.ру
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Рада отказалась обсуждать доходы советников Зеленского
Рада отказалась обсуждать доходы советников Зеленского - 08.10.2024 Украина.ру
Рада отказалась обсуждать доходы советников Зеленского
Верховная Рада Украины отказалась обсуждать доходы советников Владимира Зеленского, отвергнув соответствующий законопроект. Об этом в своем телеграм-канале сообщила депутат украинского парламента София Федина
2024-10-08T14:21
2024-10-08T14:21
украина
верховная рада
владимир зеленский
софия федина
соскин
вооруженные силы украины
советник
доходы
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Скандалы вокруг элитных домов, квартир, машин и прочих благ современной цивилизации, оказывающихся в руках у украинских политиков и чиновников - уже давно стали обыденностью.Однако пока пальма первенства за самую скандальную покупку остается за супругой Владимира Зеленского Еленой. В октябре прошлого года во время визита в США, где ее муж просил денег у "старшего брата", Зеленская прошлась по магазинам в Нью-Йорке и только в ювелирном доме "Картье" якобы оставила более 1,1 миллиона долларов (на тот момент порядка 100 миллионов рублей). В числе покупок, по информации СМИ, значилось, например, "Колье с кошечкой".Естественно, что в условиях, когда на ВСУ собирают с помощью донатов, такие траты Зеленских и приближенным к ним вызывают у украинских "патриотов" негодование.К слову, в августе текущего года бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил власти страны в разворовывании средств, предназначавшихся для пенсионных выплат гражданам."Зеленский, говорить надо, что деньги были украдены с пенсионных фондов. &lt;…&gt; Такого нижайшего уровня человек, который сейчас незаконно занимает президентский пост", — сказал Соскин.Другие темы: Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать — нардеп Дмитрук.
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украина, верховная рада, владимир зеленский, софия федина, соскин, вооруженные силы украины, советник, доходы
Украина, Верховная Рада, Владимир Зеленский, София Федина, Соскин, Вооруженные силы Украины, советник, доходы

Рада отказалась обсуждать доходы советников Зеленского

14:21 08.10.2024
 
© кадр из сериала "Слуга народа"Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© кадр из сериала "Слуга народа"
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Верховная Рада Украины отказалась обсуждать доходы советников Владимира Зеленского, отвергнув соответствующий законопроект. Об этом в своем телеграм-канале сообщила депутат украинского парламента София Федина
"Депутаты отказались поддержать наше предложение поставить на рассмотрение законопроект, предусматривающий декларирование [доходов] советников офиса президента", - возмутилась Федина.
Скандалы вокруг элитных домов, квартир, машин и прочих благ современной цивилизации, оказывающихся в руках у украинских политиков и чиновников - уже давно стали обыденностью.
Однако пока пальма первенства за самую скандальную покупку остается за супругой Владимира Зеленского Еленой. В октябре прошлого года во время визита в США, где ее муж просил денег у "старшего брата", Зеленская прошлась по магазинам в Нью-Йорке и только в ювелирном доме "Картье" якобы оставила более 1,1 миллиона долларов (на тот момент порядка 100 миллионов рублей). В числе покупок, по информации СМИ, значилось, например, "Колье с кошечкой".
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Естественно, что в условиях, когда на ВСУ собирают с помощью донатов, такие траты Зеленских и приближенным к ним вызывают у украинских "патриотов" негодование.
К слову, в августе текущего года бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил власти страны в разворовывании средств, предназначавшихся для пенсионных выплат гражданам.
"Зеленский, говорить надо, что деньги были украдены с пенсионных фондов. <…> Такого нижайшего уровня человек, который сейчас незаконно занимает президентский пост", — сказал Соскин.
Другие темы: Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать — нардеп Дмитрук.
 
УкраинаВерховная РадаВладимир ЗеленскийСофия ФединаСоскинВооруженные силы Украинысоветникдоходы
 
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