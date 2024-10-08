Рада отказалась обсуждать доходы советников Зеленского
© кадр из сериала "Слуга народа"Владимир Зеленский
© кадр из сериала "Слуга народа"
Верховная Рада Украины отказалась обсуждать доходы советников Владимира Зеленского, отвергнув соответствующий законопроект. Об этом в своем телеграм-канале сообщила депутат украинского парламента София Федина
"Депутаты отказались поддержать наше предложение поставить на рассмотрение законопроект, предусматривающий декларирование [доходов] советников офиса президента", - возмутилась Федина.
Скандалы вокруг элитных домов, квартир, машин и прочих благ современной цивилизации, оказывающихся в руках у украинских политиков и чиновников - уже давно стали обыденностью.
Однако пока пальма первенства за самую скандальную покупку остается за супругой Владимира Зеленского Еленой. В октябре прошлого года во время визита в США, где ее муж просил денег у "старшего брата", Зеленская прошлась по магазинам в Нью-Йорке и только в ювелирном доме "Картье" якобы оставила более 1,1 миллиона долларов (на тот момент порядка 100 миллионов рублей). В числе покупок, по информации СМИ, значилось, например, "Колье с кошечкой".
9 сентября, 14:53Зеленская точно не сможет купить "Колье с кошечкой" у "Картье": на Украине ввели драгоценный лимитНациональный банк Украины (НБУ) вносит изменения в действующие валютные ограничения. В частности, украинцы больше не смогут безлимитно скупать ювелирные украшения за границей. Об этом сообщается на сайте регулятора
Естественно, что в условиях, когда на ВСУ собирают с помощью донатов, такие траты Зеленских и приближенным к ним вызывают у украинских "патриотов" негодование.
К слову, в августе текущего года бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил власти страны в разворовывании средств, предназначавшихся для пенсионных выплат гражданам.
"Зеленский, говорить надо, что деньги были украдены с пенсионных фондов. <…> Такого нижайшего уровня человек, который сейчас незаконно занимает президентский пост", — сказал Соскин.