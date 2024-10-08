https://ukraina.ru/20241008/1057959349.html

Рада отказалась обсуждать доходы советников Зеленского

Рада отказалась обсуждать доходы советников Зеленского - 08.10.2024 Украина.ру

Рада отказалась обсуждать доходы советников Зеленского

Верховная Рада Украины отказалась обсуждать доходы советников Владимира Зеленского, отвергнув соответствующий законопроект. Об этом в своем телеграм-канале сообщила депутат украинского парламента София Федина

2024-10-08T14:21

2024-10-08T14:21

2024-10-08T14:21

украина

верховная рада

владимир зеленский

софия федина

соскин

вооруженные силы украины

советник

доходы

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Скандалы вокруг элитных домов, квартир, машин и прочих благ современной цивилизации, оказывающихся в руках у украинских политиков и чиновников - уже давно стали обыденностью.Однако пока пальма первенства за самую скандальную покупку остается за супругой Владимира Зеленского Еленой. В октябре прошлого года во время визита в США, где ее муж просил денег у "старшего брата", Зеленская прошлась по магазинам в Нью-Йорке и только в ювелирном доме "Картье" якобы оставила более 1,1 миллиона долларов (на тот момент порядка 100 миллионов рублей). В числе покупок, по информации СМИ, значилось, например, "Колье с кошечкой".Естественно, что в условиях, когда на ВСУ собирают с помощью донатов, такие траты Зеленских и приближенным к ним вызывают у украинских "патриотов" негодование.К слову, в августе текущего года бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил власти страны в разворовывании средств, предназначавшихся для пенсионных выплат гражданам."Зеленский, говорить надо, что деньги были украдены с пенсионных фондов. <…> Такого нижайшего уровня человек, который сейчас незаконно занимает президентский пост", — сказал Соскин.Другие темы: Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать — нардеп Дмитрук.

https://ukraina.ru/20240909/1057324648.html

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украина, верховная рада, владимир зеленский, софия федина, соскин, вооруженные силы украины, советник, доходы