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Путин рассказал о рекордном товарообороте с Арменией
Путин рассказал о рекордном товарообороте с Арменией - 08.10.2024 Украина.ру
Путин рассказал о рекордном товарообороте с Арменией
Торгово-экономические отношения России и Армении динамично развиваются. Об этом 8 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном.
2024-10-08T14:22
2024-10-08T14:22
2024-10-08T14:22
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"Торгово-экономические отношения развиваются весьма энергично, успешно. Товарооборот достиг в прошлом году 7,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии этого года вырос в 2,5 раза, превысив 8,3 миллиарда долларов", - сказал Путин.Он отметил, что по итогам года товарооборот может достичь 14-16 миллиардов долларов, что будет рекордным показателем.Встреча проходит на полях саммита СНГ, главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном. С российской стороны в переговорах участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее во вторник Путин провел отдельную встречу с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.Подробнее о сложностях в отношениях Армении и Азербайджана - в материале Владимира Зотова Запад – против. Могут ли Армения и Азербайджан заключить мир в Москве на сайте Украина.ру.
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новости, армения, азербайджан, владимир путин, никол пашинян, россия, снг
Новости, Армения, Азербайджан, Владимир Путин, Никол Пашинян, Россия, СНГ
Путин рассказал о рекордном товарообороте с Арменией
Торгово-экономические отношения России и Армении динамично развиваются. Об этом 8 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном.