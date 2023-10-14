Запад – против. Могут ли Армения и Азербайджан заключить мир в Москве - 14.10.2023 Украина.ру
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Запад – против. Могут ли Армения и Азербайджан заключить мир в Москве
Запад – против. Могут ли Армения и Азербайджан заключить мир в Москве - 14.10.2023 Украина.ру
Запад – против. Могут ли Армения и Азербайджан заключить мир в Москве
Президент России Владимир Путин, выступая на саммите СНГ в Бишкеке, заявил, что Москва готова организовать переговоры с целью заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
2023-10-14T04:41
2023-10-14T04:41
эксклюзив
владимир зотов
нагорный карабах
карабах
карабахский конфликт
армения
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
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По словам Путина, Россия может содействовать встрече представителей Еревана и Баку на уровне экспертов и министров иностранных дел. РФ будет способствовать тому, чтобы переговоры завершились достижением соответствующей договорённости, сообщил президент РФ.Ранее Ильхам Алиев отказался ехать в Испанию, где должна были пройти первая по окончании вооружённого противостояния в Карабахе армяно-азербайджанская встреча на высшем уровне, в которой собирались принять участие лидеры ведущих государств ЕС – Олаф Шольц и Эммануэль Макрон, а также глава Евросовета Шарль Мишель. Алиева не устроило присутствие президента Франции, которая активно выражает поддержку Армении – правда, в основном на уровне риторики. В Баку также было заявлено, что для азербайджанской стороны неприемлем любой переговорный формат с участием Парижа.И теперь Россия предлагает провести переговоры под её эгидой. Однако это делается в рамках крайне противоречивого политического контекста.Начать следует с того, что премьер Армении Никол Пашинян в Бишкек не поехал. В случае приезда Пашиняна в столицу Киргизии там могли пройти его переговоры с Путиным, однако армянский лидер от поездки на саммит СНГ отказался. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российскому руководству известно о причинах поведения Пашиняна, но, по словам Ушакова, премьер Армении должен назвать их сам.Помимо этого, Пашинян планирует встретиться с Алиевым в Брюсселе при участии Мишеля. Данная встреча должна пройти в конце октября.Напомним, премьер Армении после поражения от Азербайджана и ликвидации Нагорно-Карабахской Республики фактически возложил ответственность за произошедшее на Россию. Ассоциируемая с армянскими властями сеть телеграм-каналов продолжает активно распространять подобные мотивы.При этом армянское руководство ещё до начала последнего азербайджанского вторжения в Карабах признало его частью Азербайджана. Кроме того, Пашинян отверг помощь России, которая была предложена ему ещё в 2020 году во время Второй карабахской войны. Во время своего выступления в рамках работы Международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин сообщил, что Еревану после начала наступления ВС Азербайджана делалось предложение о заключении договорённости, в рамках которой азербайджанские войска останавливали бы своё продвижение. В Ереване от этого предложения отказались с формулировкой "будем сражаться".Можно ожидать, что основной вектор деятельности Пашиняна сведётся к тому, чтобы максимально дистанцироваться от России. И это является частью более широкой западной стратегии, целью которой является вытеснение России из Закавказья. В рамках этой стратегии посредниками в переговорах между Арменией и Азербайджаном должны быть западные страны и организации. И под их эгидой стороны должны заключить мирный договор.Однако, как показывает практика, Запад не собирался и не собирается спасать Армению от территориальных притязаний Азербайджана в ущерб собственным интересам. В частности, Баку всё более настойчиво ставит вопрос об открытии Зангезурского коридора, что выгодно западным странам и их союзникам и против чего активно выступает Ереван. Мможно ожидать, что действия Запада будут направлены в первую очередь на то, чтобы пересмотреть положения договорённости президентов РФ и Азербайджана и премьера Армении, заключённой осенью 2020 года, в рамках которой контроль над транспортным сообщением в рамках этого коридора должны осуществлять российские пограничники. Однако против самого открытия этой транспортной артерии они как минимум не будут возражать.Против Зангезурского коридора активно выступает Иран, у которого есть собственные транспортные проекты. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган даже заявлял, что если Тегеран не хочет снимать свои возражения, то коридор может пройти по иранской территории. Однако, судя по всему, это просто дипломатическая риторика: Азербайджан вряд ли захочет отдать маршрут, соединяющий его основную часть с принадлежащей ему Нахичеванской автономией, под контроль Тегерана. Впрочем, Иран, ранее заявлявший, что вторжение азербайджанских ВС в армянский Сюник, через который и должен пройти Зангезурский коридор, станет для него "красной линией", может оказаться не в состоянии принять участие в новом вооружённом конфликте в Закавказье, учитывая его вовлечённость в события на Ближнем Востоке.Таким образом, Запад постепенно разыгрывает партию, которая, по его замыслу, должна обеспечить ему полный контроль над регионом. И в рамках этой партии можно ожидать, что Пашинян будет активно сопротивляться посредничеству Москвы в деле заключения мирного договора с Азербайджаном, да и в целом её участию в региональных процессах. То есть возможность проведения в Москве мирных переговоров между Баку и Ереваном как минимум находится под большим вопросом.
https://ukraina.ru/20230928/1049749665.html
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Владимир Зотов
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эксклюзив, владимир зотов, нагорный карабах, карабах, карабахский конфликт, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян
Эксклюзив, Владимир Зотов, Нагорный Карабах, Карабах, Карабахский конфликт, Армения, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян

Запад – против. Могут ли Армения и Азербайджан заключить мир в Москве

04:41 14.10.2023
 
© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры президента РФ В. Путина с президентом Азербайджана И. Алиевым и премьер-министром Армении Н. Пашинянном
Трехсторонние переговоры президента РФ В. Путина с президентом Азербайджана И. Алиевым и премьер-министром Армении Н. Пашинянном
© Пресс-служба президента Азербайджана
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
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Президент России Владимир Путин, выступая на саммите СНГ в Бишкеке, заявил, что Москва готова организовать переговоры с целью заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
По словам Путина, Россия может содействовать встрече представителей Еревана и Баку на уровне экспертов и министров иностранных дел. РФ будет способствовать тому, чтобы переговоры завершились достижением соответствующей договорённости, сообщил президент РФ.
Ранее Ильхам Алиев отказался ехать в Испанию, где должна были пройти первая по окончании вооружённого противостояния в Карабахе армяно-азербайджанская встреча на высшем уровне, в которой собирались принять участие лидеры ведущих государств ЕС – Олаф Шольц и Эммануэль Макрон, а также глава Евросовета Шарль Мишель.
Алиева не устроило присутствие президента Франции, которая активно выражает поддержку Армении – правда, в основном на уровне риторики. В Баку также было заявлено, что для азербайджанской стороны неприемлем любой переговорный формат с участием Парижа.
И теперь Россия предлагает провести переговоры под её эгидой. Однако это делается в рамках крайне противоречивого политического контекста.
Начать следует с того, что премьер Армении Никол Пашинян в Бишкек не поехал. В случае приезда Пашиняна в столицу Киргизии там могли пройти его переговоры с Путиным, однако армянский лидер от поездки на саммит СНГ отказался.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российскому руководству известно о причинах поведения Пашиняна, но, по словам Ушакова, премьер Армении должен назвать их сам.
Помимо этого, Пашинян планирует встретиться с Алиевым в Брюсселе при участии Мишеля. Данная встреча должна пройти в конце октября.
Беженцы из Нагорного Карабаха в Горисе - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября, 10:02
После Карабаха. Что ждёт Армению?Азербайджанские военные 27 сентября задержали государственного министра (главу правительства) Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна. Как сообщается, Варданян был задержан при попытке выехать из Карабаха на территорию Армении
Напомним, премьер Армении после поражения от Азербайджана и ликвидации Нагорно-Карабахской Республики фактически возложил ответственность за произошедшее на Россию.
Ассоциируемая с армянскими властями сеть телеграм-каналов продолжает активно распространять подобные мотивы.
При этом армянское руководство ещё до начала последнего азербайджанского вторжения в Карабах признало его частью Азербайджана. Кроме того, Пашинян отверг помощь России, которая была предложена ему ещё в 2020 году во время Второй карабахской войны.
Во время своего выступления в рамках работы Международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин сообщил, что Еревану после начала наступления ВС Азербайджана делалось предложение о заключении договорённости, в рамках которой азербайджанские войска останавливали бы своё продвижение.
В Ереване от этого предложения отказались с формулировкой "будем сражаться".
Можно ожидать, что основной вектор деятельности Пашиняна сведётся к тому, чтобы максимально дистанцироваться от России. И это является частью более широкой западной стратегии, целью которой является вытеснение России из Закавказья.
В рамках этой стратегии посредниками в переговорах между Арменией и Азербайджаном должны быть западные страны и организации. И под их эгидой стороны должны заключить мирный договор.
Однако, как показывает практика, Запад не собирался и не собирается спасать Армению от территориальных притязаний Азербайджана в ущерб собственным интересам. В частности, Баку всё более настойчиво ставит вопрос об открытии Зангезурского коридора, что выгодно западным странам и их союзникам и против чего активно выступает Ереван.
Мможно ожидать, что действия Запада будут направлены в первую очередь на то, чтобы пересмотреть положения договорённости президентов РФ и Азербайджана и премьера Армении, заключённой осенью 2020 года, в рамках которой контроль над транспортным сообщением в рамках этого коридора должны осуществлять российские пограничники.
Однако против самого открытия этой транспортной артерии они как минимум не будут возражать.
Против Зангезурского коридора активно выступает Иран, у которого есть собственные транспортные проекты.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган даже заявлял, что если Тегеран не хочет снимать свои возражения, то коридор может пройти по иранской территории. Однако, судя по всему, это просто дипломатическая риторика: Азербайджан вряд ли захочет отдать маршрут, соединяющий его основную часть с принадлежащей ему Нахичеванской автономией, под контроль Тегерана.
Сергей Маркедонов интервью
5 октября, 12:55
Сергей Маркедонов об интересах России в Закавказье и "коллективном Саакашвили" в ГрузииНагорно-Карабахская Республика прекратила своё существование. Ряд представителей её руководства находится в руках спецслужб Азербайджана. На этом фоне бОльшая часть населения НКР покинула свои дома, а города Карабаха занимают азербайджанские подразделения
Впрочем, Иран, ранее заявлявший, что вторжение азербайджанских ВС в армянский Сюник, через который и должен пройти Зангезурский коридор, станет для него "красной линией", может оказаться не в состоянии принять участие в новом вооружённом конфликте в Закавказье, учитывая его вовлечённость в события на Ближнем Востоке.
Таким образом, Запад постепенно разыгрывает партию, которая, по его замыслу, должна обеспечить ему полный контроль над регионом. И в рамках этой партии можно ожидать, что Пашинян будет активно сопротивляться посредничеству Москвы в деле заключения мирного договора с Азербайджаном, да и в целом её участию в региональных процессах.
То есть возможность проведения в Москве мирных переговоров между Баку и Ереваном как минимум находится под большим вопросом.
 
ЭксклюзивВладимир ЗотовНагорный КарабахКарабахКарабахский конфликтАрменияАзербайджанВладимир ПутинИльхам АлиевНикол Пашинян
 
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