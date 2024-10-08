Шольц готов переговорить с Путиным - Рейтер - 08.10.2024 Украина.ру
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Шольц готов переговорить с Путиным - Рейтер
Шольц готов переговорить с Путиным - Рейтер - 08.10.2024 Украина.ру
Шольц готов переговорить с Путиным - Рейтер
Канцлер Германии Олаф Шольц не исключает проведения разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Рейтер
2024-10-08T13:59
2024-10-08T13:59
новости
германия
россия
олаф шольц
бразилия
владимир путин
дмитрий песков
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"Шольц по-прежнему не исключает проведения разговора с Путиным", - сказал источник в кабмине ФРГ.Последний телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в декабре 2022 года. С тех пор официальные представители немецкого правительства и сам канцлер заявляли, что не исключают проведения разговора по телефону.Издание Zeit со ссылкой на источники в немецком правительстве заверяло, что Шольц планирует в преддверии саммита G20 в Бразилии, который состоится в ноябре, провести телефонный разговор с Путиным.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что глава государства открыт для диалога с Шольцем, однако сейчас отношения с Берлином сведены фактически к нулевому состоянию, на поверхности нет общих тем для разговора.Подробнее о возможном диалоге - в материале Шольц стремится наладить контакт с Путиным после изменения российской ядерной доктрины на сайте Украина.ру.
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новости, германия, россия, олаф шольц, бразилия, владимир путин, дмитрий песков
Новости, Германия, Россия, Олаф Шольц, Бразилия, Владимир Путин, Дмитрий Песков

Шольц готов переговорить с Путиным - Рейтер

13:59 08.10.2024
 
Шольц
Шольц
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Канцлер Германии Олаф Шольц не исключает проведения разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Рейтер
"Шольц по-прежнему не исключает проведения разговора с Путиным", - сказал источник в кабмине ФРГ.
Последний телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в декабре 2022 года. С тех пор официальные представители немецкого правительства и сам канцлер заявляли, что не исключают проведения разговора по телефону.
Издание Zeit со ссылкой на источники в немецком правительстве заверяло, что Шольц планирует в преддверии саммита G20 в Бразилии, который состоится в ноябре, провести телефонный разговор с Путиным.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что глава государства открыт для диалога с Шольцем, однако сейчас отношения с Берлином сведены фактически к нулевому состоянию, на поверхности нет общих тем для разговора.
Подробнее о возможном диалоге - в материале Шольц стремится наладить контакт с Путиным после изменения российской ядерной доктрины на сайте Украина.ру.
 
НовостиГерманияРоссияОлаф ШольцБразилияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
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