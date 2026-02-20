Над Запорожьем поднимается дым. Главные новости к этому часу - 20.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260220/nad-zaporozhem-podnimaetsya-dym-glavnye-novosti-k-etomu-chasu--1075881123.html
Над Запорожьем поднимается дым. Главные новости к этому часу
Над Запорожьем поднимается дым. Главные новости к этому часу - 20.02.2026 Украина.ру
Над Запорожьем поднимается дым. Главные новости к этому часу
Взрывы раздаются в подконтрольном Вооруженным силам Украины Запорожье. Об этом и других важных событиях рассказал 20 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-20T14:50
2026-02-20T14:50
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049136472_0:280:2641:1766_1920x0_80_0_0_c0bc8b15800728cd2f80da7e1d85e725.jpg
🟦 Власти города указали, что дым, поднимающийся над Запорожьем - это последствия удара по инфраструктуре.🟦 Компания "Нафтогаз Украины" сообщила в пятницу о повреждении нефтегазовой инфраструктуры в Полтавской области, на объекте произошел пожар.🟦 Одесские телеграм-каналы сообщают об активности российских разведывательных БПЛА в Черном море.🟦 В результате массированной атаки ВСУ по энергетическим сетям Запорожской области значительная часть северо-запада региона обесточена, сообщил глава региона Евгений Балицкий.Отключения коснулись города Энергодара, села Великая Белозёрка Каменско-Днепровского муниципального округа и села Малая Белозёрка Васильевского муниципального округа. Ведется восстановление энергоснабжения.🟦 ВСУ атаковали беспилотником школу в Энергодаре, где находились 700 человек. Люди не пострадали, здание повреждено.
Над Запорожьем поднимается дым. Главные новости к этому часу

14:50 20.02.2026
 
Взрывы раздаются в подконтрольном Вооруженным силам Украины Запорожье. Об этом и других важных событиях рассказал 20 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟦 Власти города указали, что дым, поднимающийся над Запорожьем - это последствия удара по инфраструктуре.
"Попадание по объекту подтвердил гауляйтер оккупированного Запорожья Федоров. Точное наименование объекта он не назвал", - говорится в посте.
🟦 Компания "Нафтогаз Украины" сообщила в пятницу о повреждении нефтегазовой инфраструктуры в Полтавской области, на объекте произошел пожар.
🟦 Одесские телеграм-каналы сообщают об активности российских разведывательных БПЛА в Черном море.
🟦 В результате массированной атаки ВСУ по энергетическим сетям Запорожской области значительная часть северо-запада региона обесточена, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Отключения коснулись города Энергодара, села Великая Белозёрка Каменско-Днепровского муниципального округа и села Малая Белозёрка Васильевского муниципального округа. Ведется восстановление энергоснабжения.
🟦 ВСУ атаковали беспилотником школу в Энергодаре, где находились 700 человек. Люди не пострадали, здание повреждено.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
