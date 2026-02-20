https://ukraina.ru/20260220/verkhovnyy-sud-ssha-otmenil-tarify-trampa--1075906264.html
Верховный суд США отменил тарифы Трампа
Верховный суд США вынес решение о незаконности тарифов на импорт, введённых президентом США Дональдом Трампом. Об этом 20 февраля сообщило агентство Reuters.
"Верховный суд США отменил масштабные пошлины, введенные Трампом на основании закона, предназначенного для использования в чрезвычайных ситуациях национального масштаба", - сообщило информагентство.
Оно отметило, что "решение стало знаковым для республиканского президента и нанесло ему сокрушительное поражение, имея серьезные последствия для мировой экономики".
В решении председатель Верховного суда Джон Робертс отметил, что судьи подтвердили решение нижестоящего суда о том, что использование Трампом закона 1977 года вышло за рамки президентских полномочий.
Введённые президентскими указами ввозные пошлины "сыграли ключевую роль в глобальной торговой войне, которую Трамп развязал после начала своего второго президентского срока, войне, которая оттолкнула торговых партнеров, повлияла на финансовые рынки и вызвала глобальную экономическую неопределенность", отметило агентство.
Верховный суд США вынес решение по иску предприятий, пострадавших от введённых Трампом тарифов, и 12 штатов США, большинство из которых управляются демократами.
После того как Верховный суд заслушал аргументы по этому делу в ноябре, Трамп заявил, что рассмотрит альтернативные варианты, если суд вынесет решение против него по вопросу о тарифах.
"Нам придется разработать план "второй игры", - сказал он тогда журналистам.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.