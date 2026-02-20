https://ukraina.ru/20260220/verkhovnyy-sud-ssha-otmenil-tarify-trampa--1075906264.html

Верховный суд США отменил тарифы Трампа

Верховный суд США отменил тарифы Трампа - 20.02.2026 Украина.ру

Верховный суд США отменил тарифы Трампа

Верховный суд США вынес решение о незаконности тарифов на импорт, введённых президентом США Дональдом Трампом. Об этом 20 февраля сообщило агентство Reuters.

2026-02-20T19:52

2026-02-20T19:52

2026-02-20T19:52

новости

сша

сирия

мьянма

дональд трамп

верховный суд

reuters

ес

пошлина

спецпошлины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061578764_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a211487f1a3611be83e8a5ee12b722c5.jpg

"Верховный суд США отменил масштабные пошлины, введенные Трампом на основании закона, предназначенного для использования в чрезвычайных ситуациях национального масштаба", - сообщило информагентство. Оно отметило, что "решение стало знаковым для республиканского президента и нанесло ему сокрушительное поражение, имея серьезные последствия для мировой экономики".В решении председатель Верховного суда Джон Робертс отметил, что судьи подтвердили решение нижестоящего суда о том, что использование Трампом закона 1977 года вышло за рамки президентских полномочий.Введённые президентскими указами ввозные пошлины "сыграли ключевую роль в глобальной торговой войне, которую Трамп развязал после начала своего второго президентского срока, войне, которая оттолкнула торговых партнеров, повлияла на финансовые рынки и вызвала глобальную экономическую неопределенность", отметило агентство.Верховный суд США вынес решение по иску предприятий, пострадавших от введённых Трампом тарифов, и 12 штатов США, большинство из которых управляются демократами.После того как Верховный суд заслушал аргументы по этому делу в ноябре, Трамп заявил, что рассмотрит альтернативные варианты, если суд вынесет решение против него по вопросу о тарифах. "Нам придется разработать план "второй игры", - сказал он тогда журналистам.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Воевать ещё три года, Залужный — покушения и откровения. Итоги 20 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

сирия

мьянма

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, сирия, мьянма, дональд трамп, верховный суд, reuters, ес, пошлина, спецпошлины, торговля, торговая война, суд, конгресс сша