Слухи об окончании "халявы" для украинцев в Польше сильно преувеличены

В Польше формально прекратит действие специальный закон о помощи гражданам Украины. Но большинство его положений просто перенесли в другие законы, так что временные привилегии украинцев станут постоянными.

Вечером в четверг, 19 февраля, президент Польши Кароль Навроцкий подписал принятый в конце января Сеймом законопроект под громким названием "О прекращении действия некоторых решений, вытекающих из специального закона об оказании помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны".Хотя речь идёт о переносе большинства положений спецзакона в обычное польское законодательство (в основном в закон об иностранцах), сам документ был полностью подготовлен правительством (резко конфликтующим с президентом), и незначительные правки в него внесли только депутаты от правящей коалиции, Навроцкий поспешил объявить новый закон своим достижением.В специальном обращении к полякам он заявил, что, баллотируясь на пост президента Польши, обещал восстановить баланс в польско-украинских отношениях. "Мы остаемся твёрдо на стороне Украины в ее борьбе против имперской России. В первые месяцы войны Польша, как никакая другая страна, выдержала испытание солидарностью. Но то, что было оправдано в те дни, со временем начало порождать чувство неравенства по отношению к польским гражданам. Я обещал положить конец фазе безусловных привилегий. Сегодня я выполняю это обещание", – отметил Кароль Навроцкий.По его словам, новый закон прекращает оказание экстренной помощи и вводит системные принципы. "Поддержка – да. Привилегии за счет поляков – нет. Пособия будут привязаны к работе в Польше и посещению детьми школы, как и для других иностранцев. Помощь должна сочетаться с ответственностью и вкладом в наше общество. Мы восстанавливаем полный контроль над процессом легализации вида на жительство. Мы создаём справедливые правила для тех, кто хочет здесь работать, – и одновременно защищаем польский рынок труда и государственный бюджет", – заявил президент Польши.Что касается затрат польского госбюджета на поддержку украинских беженцев, то замглавы МВД Польши Чеслав Мрочек прогнозирует их на 2026 год в сумме 4 миллиарда злотых (то есть почти миллиард евро). Методика подсчёта не была обнародована, что странно, – ведь теперь привилегии, которыми ранее пользовались только украинцы, будут расширены на всех легально пребывающих в Польше иностранцев (правда, граждан Украины среди них более 80%).Примечательно, что польское правительство не привело данных, сколько потратило на украинцев в 2024 и 2025 годах, когда часть затрат была уже урезана, а гипотетическую экономию считает по сравнению с 2023-м, когда помощь гражданам Украины внутри Польши была максимальной и составила 9 миллиардов злотых.Почему же экономия может оказаться гипотетической? Во-первых, "живыми деньгами" украинцы в Польше получали не так уж много: речь шла о мизерных пособиях, выплачиваемых нетрудоспособным и пожилым гражданам, проживающим в пунктах коллективного размещения, и пособиях на детей школьного возраста в сумме 800 злотых на ребёнка (программа "800+"). Первые остаются в полной мере, как и финансирование самих пунктов размещения, а для получения вторых нужно будет выполнить условия, которым уже соответствуют более 80% украинских семей в Польше, – родители официально трудоустроены, а дети посещают польские учебные заведения.Во-вторых, самые большие затраты бюджета Польши на беженцев с Украины состояли в их бесплатном доступе к системе здравоохранения. Новый закон установил, что после переходного периода медицинская помощь будет предоставляться бесплатно только отдельным категориям иностранцев: работающим лицам, несовершеннолетним, жертвам пыток и изнасилований, а также уязвимым группам населения, проживающим в пунктах коллективного размещения. Неработающие иностранцы, проживающие в Польше, будут вынуждены компенсировать стоимость медицинских услуг или пользоваться услугами частных страховых компаний. Однако более 80% трудоспособных граждан Украины уже официально работают в Польше, а с принятием нового закона эта доля ещё возрастёт – и их лечение придётся оплачивать из бюджета.Что же касается дополнительных затрат польской системы образования на украинцев, то они будут продолжены до конца текущего учебного года. Речь идёт о финансировании дополнительных школьных мероприятий, бесплатном проезде, финансовой помощи учащимся, возможности обучения в подготовительном классе, дополнительных уроках польского языка, а также работе помощников учителей и ассистентов по межкультурной коммуникации (на эти ставки оформляли педагогов с украинскими дипломами) без официального подтверждения знания польского языка. Сколько будет потрачено на эти цели в 2026 году – неизвестно.Главное (и чуть ли не единственное серьёзное) ограничение, которое вводит новый закон – обязанность гражданина Украины, который хочет получить статус временной защиты в Польше, сделать это на протяжении 30 дней со дня въезда в страну. Собственно, только после получения соответствующего документа (PESEL UKR) можно будет претендовать на получение описанных выше пособий, доступа к польскому рынку труда и возможности стать предпринимателем или зарегистрировать бизнес.Если украинец не обратится за таким документом вовремя, будет считаться, что он отказался от статуса временной защиты, и должен позаботиться о другом способе легализации своего пребывания в Польше. Вот только закон не запрещает такому человеку просто покинуть страну, въехать в неё опять – и всё же получить необходимый статус. Такая же возможность остаётся и для тех украинцев, которые будут лишены временной защиты вследствие выезда на Украину на срок более 30 дней.С точки зрения польского политического аналитика Конрада Рэнкаса, главная проблема нового закона состоит даже не в том, что он сохраняет значительную часть затрат бюджета Польши на прибывших в эту страну граждан Украины."Закон автоматически продлевает легальное пребывание украинцев в Польше до 4 марта 2027 года, как это определяет решение Европейского Совета. Потому ЕС требовал от Польши принятия этого закона, а правительство и большинство в Сейме просто это выполнили. Закон означает, что предоставление привилегий не только украинцам, но и всем иностранцам, прибывающим в Польшу, будет решаться на уровне Брюсселя. Это будет происходить без обсуждения на национальном уровне и без общественного контроля, а конкретные министры или административные органы Польши будут непосредственно выполнять поручения Еврокомиссии, касающиеся статуса иностранцев на всей территории Европейского Союза", – считает аналитик.С его точки зрения, новый польский закон следует рассматривать в контексте общей миграционной политики Брюсселя, которая состоит в направлении всё новых иммигрантов в различные страны ЕС."И теперь ЕС фактически будет решать, кто в Польше получит особый статус, пособия, доступ к системе здравоохранения, рынку труда, ускоренной регистрации бизнеса. То есть обо всём, чем ныне в Польше пользуются украинцы – и будут пользоваться в дальнейшем", – отметил Конрад Рэнкас.

