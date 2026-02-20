https://ukraina.ru/20260220/sovet-mira-trampa-diplomatiya-ili-klub-po-interesam-1075889733.html

Совет мира Трампа: дипломатия или клуб по интересам?

Совет мира Трампа: дипломатия или клуб по интересам? - 20.02.2026 Украина.ру

Совет мира Трампа: дипломатия или клуб по интересам?

Первый раунд переговоров в рамках созданного Дональдом Трампом Совета мира прошел, но вопросов к новой структуре пока больше, чем ответов. Организация... Украина.ру, 20.02.2026

Первый раунд переговоров в рамках созданного Дональдом Трампом Совета мира прошел, но вопросов к новой структуре пока больше, чем ответов. Организация объединяет страны с близкими Вашингтону позициями и государства, заинтересованные в экономических сделках с США, тогда как европейцы сохраняют осторожную дистанцию. Что стоит за созданием Совета мира и сможет ли проект Трампа повлиять на урегулирование международных конфликтов — рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

