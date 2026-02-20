Совет мира Трампа: дипломатия или клуб по интересам? - 20.02.2026 Украина.ру
Совет мира Трампа: дипломатия или клуб по интересам?
Совет мира Трампа: дипломатия или клуб по интересам?
Первый раунд переговоров в рамках созданного Дональдом Трампом Совета мира прошел, но вопросов к новой структуре пока больше, чем ответов. Организация... Украина.ру, 20.02.2026
2026-02-20T15:51
2026-02-20T15:51
видео
вашингтон
сша
дональд трамп
совет мира
малек дудаков
Первый раунд переговоров в рамках созданного Дональдом Трампом Совета мира прошел, но вопросов к новой структуре пока больше, чем ответов. Организация объединяет страны с близкими Вашингтону позициями и государства, заинтересованные в экономических сделках с США, тогда как европейцы сохраняют осторожную дистанцию. Что стоит за созданием Совета мира и сможет ли проект Трампа повлиять на урегулирование международных конфликтов — рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
видео, вашингтон, сша, дональд трамп, совет мира, малек дудаков, видео
Видео, Вашингтон, США, Дональд Трамп, Совет мира, Малек Дудаков

15:51 20.02.2026
 
Первый раунд переговоров в рамках созданного Дональдом Трампом Совета мира прошел, но вопросов к новой структуре пока больше, чем ответов. Организация объединяет страны с близкими Вашингтону позициями и государства, заинтересованные в экономических сделках с США, тогда как европейцы сохраняют осторожную дистанцию.
Что стоит за созданием Совета мира и сможет ли проект Трампа повлиять на урегулирование международных конфликтов — рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
