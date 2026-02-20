"Крепость на колёсах": Пуговкин и бронепоезд

https://ukraina.ru/20260220/krepost-na-kolsakh-pugovkin-i-bronepoezd-1075890222.html

Ровно 65 лет назад, 20 февраля 1961 года, на советские киноэкраны вышел фильм Киевской киностудии им. Довженко "Крепость на колёсах". Эта кинолента, о чём и сообщалось в самом её начале, посвящалась подвигу экипажа бронепоезда №56. При этом ничего не говорилось о том, что бронепоезд этот входил в части железнодорожных войск НКВД

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/14/1075889409_20:0:662:361_1920x0_80_0_0_42834414d3428bfb8abee2ebf4c6d184.jpg.webp

Перед началом войны войска НКВД включали не только конвойные, охранные и пограничные части и соединения, но ещё и железнодорожные. Последние отвечали за сохранность железнодорожной инфраструктуры, в первую очередь ж/д мостов. У них на вооружении в том числе были и бронепоезда.Один из них, БП-56, на 22 июня 1941 являлся учебным и входил в состав 56-го полка 4-й дивизии железнодорожных войск НКВД СССР. Он состоял из бронепаровоза и двух полученных перед войной бронеплощадок ПЛ-37, базировался в городе Черкассы – в 180-ти километрах южнее Киева.Командовал БП-56 старший лейтенант Пётр Кириллович Ищенко. Численность его экипажа составляла 126 человек (из них 56 – команды бронеплощадок). Из вооружений бронепоезд нёс 4 76-мм орудия образца 1902/30 года и 12 станковых пулемётов. На тендере монтировалась одна зенитная пулемётная установка. В состав бронепоезда входили бронеавтомобиль и бронедрезина.До 24 июня БП-56 находился в Черкассах, но затем получил приказ прибыть в Киев. Состав дополнительно вооружили: на передней контрольной платформе установили противотанковое орудие и зенитный пулемёт, а на задней – два пулемёта. Утром 25 июня бронепоезд участвовал в отражении вражеского авианалета на станцию Киев-Московский.12 июля бронепоезд направился на северо-запад от украинской столицы на участок Киев – Коростень, в район станции Бородянка. Ворвавшись на следующий день на станцию, он повёл по наступавшему врагу огонь прямой наводкой, уничтожил 6 танков и до 30-ти солдат. Понеся потери, немцы отступили. Бывший наводчик орудия Иван Яковлевич Малашенков вспоминал:"На входных стрелках станции Бородянка бронепоезд едва снизил скорость. Разом ударили орудия… Снаряды точно ложились в цель. Один за другим загорелись три вражеских танка… Стремясь отрезать бронепоезд, к переезду устремились два танка противника, но тут же были подбиты… Не выдержав меткого огня, противник прекратил атаки на Бородянку".Вражеские снаряды повредили одну из башен, командирскую рубку и поворотный круг орудия.В районе Бородянки бронепоезд сражался до 20 июля 1941 года. 15 июля в районе станции прямым попаданием одного из орудий, командовал которым старший сержант Фёдор Дмитриевич Смирнов, был сбит немецкий бомбардировщик. На следующий день БП-56 вёл бой с немецкими танками у станции Клавдиево. Он выехал на открытую огневую позицию и открыл огонь прямой наводкой. Танки в это время как раз обстреливали нашу батарею, а часть пыталась обойти её с тыла. В результате внезапной атаки бронепоезда враг потерял 4 танка, 30 человек и в панике отступил.В следующие дни продолжились бои за Бородянку. Бывший машинист бронепоезда Пётр Иванович Васянович вспоминал:"С восходом солнца бомбардировщики начали бомбить мост через реку Здвиж у станции Бородянка. (…) Бронепоезд начал вести огонь по орудиям и танкам противника. Несколько танков уже горело, но противник не мог понять откуда ведется огонь, т.к. бронепоезд был хорошо замаскирован и вёл огонь от солнца. Но вскоре бронепоезд был обнаружен и на нём был сосредоточен огонь вражеской артиллерии и миномётов. Бронепоезд, маневрируя, отошёл на запасную позицию".Вечером 20 июля БП-56 получил приказ отправиться с коростенского направления на южный фас обороны Юго-Западного фронта. Он стал действовать на участке Белая Церковь – Мироновна – Канев. К тому времени в экипаже уже оставалось 98 человек.27 июля БП-56 обстрелял вражеские танки в районе станции Карпыши и разъезда Шемет. Они как раз атаковали позиции 14-го кавалерийского корпуса, но внезапный артиллерийский огонь заставил их отступить.Несколько дней бронепоезд курсировал вдоль Днепра, парируя вражеские попытки прорыва, и 29 июля 1941 года отбыл в район Канева, чтобы пополнить боекомплект, заправиться водой и углём. На следующий день вечером разведкой БП-56 были обнаружены четыре вражеские колонны с танками и бронемашинами, которые двигались от Кагарлыка к станции Темпы. Бронепоезд приблизился к врагу на дистанцию в полкилометра и открыл огонь. Расчётам удалось подбить несколько тягачей и противотанковых пушек. Но досталось и ему самому: вражеские снаряды в нескольких местах прошили тендер паровоза, из него хлынула вода – возникла угроза взрыва парового котла. БП-56 отошёл на ремонт к станции Лозарцы. Там ремонтники за ночь заделали пробоины, и утром экипаж снова повёл своего "Бориса Петровича", так он уважительно называл свой бронепоезд, в бой.К исходу дня 1 августа на первой бронеплощадке в орудии заклинило снаряд. Когда стемнело, БП-56 отошёл от передовой для заправки водой, углём и ремонта. Старший механик бронепоезда Васянович и кочегар Кваша раздобыли в ближайшем колхозе ручной пожарный насос и с его помощью закачали в тендер паровоза из ближайшего ручья воду. Остальные члены экипажа вручную загрузили уголь, извлекли из орудия заклинивший его снаряд.2 августа 1941 года БП-56 вёл огонь у станции у станции Мироновка, 4 и 5 августа – у посёлка Потоки и станции Темпы, 6 августа – у станции Лазарцы. 7 августа он прикрывал отход частей 97-й стрелковой дивизии у посёлка Трошин. Несмотря на вражеский обстрел, бронепоезд вышел на открытую позицию и огнём пулемётов и шрапнелью стал косить вражескую пехоту. Постоянно маневрируя, он отразил шесть вражеских атак.10 августа бронепоезд получил сразу до 30 попаданий вражеских снарядов средних и малых калибров. Одну из его башен заклинило. В этот же день вражеские бомбы повредили в Каневе мост через Днепр. Это означало, что с этого момента БП-56 обречён – отступать ему теперь было некуда. Он оказался блокированным на пока ещё занимаемом нашими войсками Каневском плацдарме. Бронепоезд продолжал здесь сражаться вплоть до 14-августа.14 августа 1941 года враг решил добить БП-56 окончательно. Его волна за волной атаковали десятки бомбардировщиков. В конце концов взрывной волной паровоз сбросило под откос, одна из бронеплощадок повисла на краю насыпи, вторая потеряла от повреждений обе башни. Команда оставила разбитый БП-56 и перешла на левый берег Днепра.29 декабря 1941 в наградном листе к ордену Ленина на бывшего командира БП-56, уже капитана, Петра Кирилловича Ищенко командование указало, что за время боёв его бронепоезд уничтожил 30 мотоциклистов, до 700 человек пехоты, 12 минометов, 2 артиллерийские батареи, 5 противотанковых орудий, 5 бронированных тягачей, 2 бронемашины, 11 танков и один 2-моторный бомбардировщик. Этот боевой офицер впоследствии командовал дивизионом бронепоездов, прошёл всю войну и закончил её в звании майора.В 1960 году Киевская киностудия взялась за увековечивание подвига экипажа бронепоезда БП-56. Сценарий написал Виктор Андреевич Кондратенко, во время войны служивший в газете 1-го Белорусского фронта "Красная Армия". Режиссёром фильма стал тоже фронтовик, моряк Олег Евгеньевич Ленциус. Он служил электриком на центральном артиллерийском посту лидера эскадренных миноносцев "Харьков", одним из 123 выживших после гибели корабля 6 октября 1943 года. После этого Ленциус служил на гвардейском крейсере "Красный Кавказ". Был кавалером так называемого "Южного банта" – медалей "За оборону Одессы", "За оборону Севастополя", "За оборону Кавказа" – он среди моряков ценился поболее иных орденов. У режиссёра "Крепость на колёсах" стала его полнометражным дебютом.Среди известных актёров в фильме отметился, также фронтовик, Михаил Пуговкин, сыгравший бойца разведгруппы бронепоезда Вожжова. Другая кинозвезда советского кинематографа, Николай Крюков, изобразил страстно охотившегося на БП-56 немецкого офицера Вальтера фон Лютвица. Современному зрителю он известен по роли снайпера-убийцы, использовавшего пневматическое ружьё, полковника Себастьяна Морана из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра" (1980).В фильме снялся бронесостав, собранный из реальной бронеплощадки ПЛ-43, мотоброневагона МБВ №02 и бронепаровоза типа ПР-43с тендером. Бронепаровоз и бронеплощадка образца 1943 года. На последней установлены танковые башни танка Т-34 образца 1942 года – более ранние бронеплощадки просто не сохранились. Теперь этот импровизированный бронепоезд экспонируется в Москве в Музее истории вооружённых сил. К бронесоставу киношники прицепили с каждой его стороны по две контрольные платформы, установили на бронепоезд зенитки.Любопытно, что актёры в фильме снимаются в основном в польских трофейных касках Wz.31. Видимо, в Киеве со складов для нужд фильма выдали то, что Советской армии тогда не требовалось и лежало мёртвым грузом.В отличие от большинства советских фильмов о войне. где использовались созданные уже во время войны 76-мм орудия ЗиС-3, в "Крепости на колёсах" можно увидеть ещё довоенные пушки Ф-22УСВ, которых к 1960 году осталось очень мало. Мелькают в кадрах также противотанковые советские пушки-"сорокапятки" и немецкая 75-мм Pak 40, которой в 41-м году у вермахта ещё не было, как и пулемётов MG-42, которые в фильме есть.Также в отличие от большинства советских военных фильмов в этот раз на киностудии им. Довженко "заморочились" и для съёмок сделал несколько весьма правдоподобных макетов вражеских танков Pz. III и бронеавтомобиля SdKfz.231. Хотя местами, на задних планах вражеские танки изображают также, угадывающиеся по силуэтам, отечественные Т-34-85."Крепость на колёсах" фильмом получился довольно зрелищным, красочным, динамичным, но со временем его заслонили другие киноленты, и даже в 80-е годы о нём уже мало кто помнил. На сегодня он знаком, разве что, только любителям отечественной военной истории и бронетехники. Но даже это обещает ему ещё долгую жизнь.

