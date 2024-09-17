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Политические заложники в космосе. Как США отправили двух астронавтов и "забыли" их на орбите

Политические заложники в космосе. Как США отправили двух астронавтов и "забыли" их на орбите - 17.09.2024 Украина.ру

Политические заложники в космосе. Как США отправили двух астронавтов и "забыли" их на орбите

На орбите Земли, на станции МКС летят сквозь космическую пустоту два американских астронавта, Сунита Уильямс и Барри Уилмор.

2024-09-17T07:00

2024-09-17T07:00

2024-09-17T07:00

сша

россия

илон маск

барри уилмор

камала харрис

эксклюзив

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5 июня этого года они отправились в космос на корабле Starliner, 14 июня должны были вернуться на Землю. Но не вернулись.Корабль, произведённый фирмой Боинг, оказался неисправным. Он уже вернулся на Землю, но без космонавтов. Возвращаться с космонавтами было признано слишком опасным.Теперь примерный срок их возвращения - февраль 2025 года.Для этого есть множество технических причин. И одна очень важная политическая.Любое возвращение амеронавтов теперь может снизить предвыборные рейтинги Камалы Харрис.Если они вернутся на другом корабле - на каком? Это только "Крю Дрэгон" Илона Маска.Того самого Илона Маска, который собирается возглавить комиссию Трампа (в случае его победы, конечно) по демонтажу глубинного государства демократов.Можно представить заголовки в газетах: "Демы не справились. Республиканцы возвращают на землю космических скитальцев".Если они вернутся на русском корабле, ещё "лучше".Заголовки: "Демы не справились, это национальный позор. Русские возвращают..."Поэтому решено было: пусть ещё полетают. Извините, Сунита и Барри, но вас прямо сейчас приносят в жертву предвыборной компании демократов.Еда и скафандрыКакой сюжет! Тут можно и политический детектив написать, и психологический, и научную фантастику.Но амеронавтам, конечно, не позавидуешь.Многие беспокоятся: как у них там с водой, с едой? Да живы ли вообще Барри и Сунита, они же не очень молоды?В этом плане можно не беспокоиться. Там же есть русский отсек, где всё исправно работает. Было видео: едят вместе с нашими, их нормально кормят. С голоду им пропасть русские космонавты точно не дадут.Тем более, что на МКС в штатном порядке отправился только что еще один русский корабль. Наверняка, там есть контейнер с доп пайками для американцев.Справедливости ради, надо сказать, что застряли они в космосе не только из-за политических проблем. Есть и серьёзные технические причины.Дело в том, что для полёта на других кораблях нужны другие скафандры. И для "Крю Дрэгон", ракеты Илона Маска. И для русского корабля. Скафандры "шьются", так сказать, сугубо индивидуально. Также нужны индивидуальные ложементы.Можно вернуться и без скафандров, но это большой риск, в случае разгерметизации.Однако всё это можно было бы решить, если была бы на то политическая воля. Русские инженеры построили бы скафандры для американцев, русские космонавты сняли бы с них мерки. Придумали бы, как вернуть.Но политической необходимости в их возвращении нет.Поэтому Барри и Сунита летят и конечно, улыбаются на камеру. Но ситуация для них совсем не весёлая.Возраст и здоровьеОни конечно же, здоровы и ещё могут совершить не длительный космический полет. Хотя ещё лет 20-30 назад это считалось бы нереальным.Сегодня "возрастные ограничения" для таких полетов значительно расширены.Но для длительного полета их возраст является критическим.Барри встретит в космосе свой 62 день рождения, а Суните исполнится 59.Они оба - опытные астронавты.Сунита Пандия Кришна - дочь индийца и словенки, родилась в США. Она специалист - экстремал.В своё время поставила рекорд пребывания женщины на орбите Земли - почти 195 суток. Семь раз выходила в открытый космос.Семь дней провела в необычном эксперименте: жила и работала под водой. На её счету множество других рекордов. Например, она бежала в космосе марафон, вместе с участниками на земле. Для этого сделали специальное приспособление, тренажер для бега в космосе.Капитан Барри Уилмор - тоже опытнейший астронавт. Это его уже третий полёт.Они летели на станцию для научных экспериментов, но похоже, что основной, и довольно жесткий, эксперимент будет поставлен над ними самими.Дело в том, что в космосе при длительном пребывании сильно ухудшается работа сердечной мышцы - на 50 процентов.Там значительно сильнее радиация - в 365 раз больше, чем на Земле.И другие факторы, которые несут множество неприятных последствий для мозга, костей, зрения. Для такого возраста, как у Барри и Суниты, это очень опасно.Американская телеведущая Блэр Уайт:Вот и у многих такой же вопрос.Кстати, двигатели ракеты, которая вынесла на орбиту их корабль - сделаны в России. Русские надёжные движки.А на капсуле "Боинга" случилась утечка гелия еще на земле. Но инженеры, пишут, решили не обращать на это внимания.Вот поэтому и летят уже четвертый месяц в космосе Барри и Сунита, улыбаются, говорят, что всё у них хорошо. На МКС, кстати, отличный интернет.Пожелаем им здоровья и удачного возвращения. Судя по всему, вернутся они без лишнего шума в американской прессе, и на русском корабле. После выборов, только после выборов!О заявлении Илона Маска по поводу ареста Павла Дурова - в статье "Маск предложил Макрону объясниться из-за ареста Дурова"

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Елена Мурзина

сша, россия, илон маск, барри уилмор, камала харрис, эксклюзив