https://ukraina.ru/20240930/1057767525.html

Пятьдесят метров в день, на сто лет вперед. Как работают саперы в зоне СВО

Пятьдесят метров в день, на сто лет вперед. Как работают саперы в зоне СВО - 30.09.2024 Украина.ру

Пятьдесят метров в день, на сто лет вперед. Как работают саперы в зоне СВО

Одним из ключевых факторов возвращения освобожденных территорий Донбасса к мирной жизни является разминирование. Журналист издания "Украина.ру" наблюдал за работой саперов Группировки войск "Юг" и готов рассказать о том, как метр за метром парни очищают территорию в зоне досягаемости артиллерии и малой авиации противника.

2024-09-30T09:29

2024-09-30T09:29

2024-09-30T09:43

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"Так, братцы, дорога кончается. Давайте окошки закроем, а то пыли надышимся", - командую я, цепляя кнопку стеклоподъемника. Растянувшись, как того требуют меры безопасности, наша маленькая колонна шурует где-то в районе Авдеевки.Военная пыль в тысячу раз противней гражданской. Она моментально заполняет салон автомобиля, набивается в нос, рот, глаза и уши. Надышишься такой, а потом еще неделю хрипишь да откашливаешься.Тут читатель наверняка решил, что я спятил, выдумав какую-то "военную" пыль, но нет. Если вы, как и я, в детстве подкладывали на рельсы мелкие камешки, то наверняка вспомните пудру, в которую перетирали их колеса поезда. Так вот бронетехника, в этом смысле, круче любого поезда. Притом, что ездит повсюду уже третий год, стирая камни в серый порошок.- Не поймите меня неправильно, дорогие коллеги, но есть в этом какая-то своя эстетика.- В чем?- В войне.- Серьезно?- Как ни странно, все эти заправки разбитые, машины сгоревшие, оторванные гусеницы и прочее хочется фотографировать. И не бегом, как обычно бывает, а спокойно и художественно. Чтобы видели и помнили.За очередным блокпостом ныряем в "карман" на обочине. Ждем сигнала. Военные молча надевают снарягу. "А там вот прямо обязательно в бронежилете?" - интересуется кто-то из коллег. "Обязательно-обязательно! Там ПВО над нами постоянно что-то сбивает", - отвечают мужики. И пусть для бронежилетов жарковато, но надо так надо.Апокалиптичности пейзажу добавляет саперный робот, копошащийся на обочине. Парадокс в том, что именно он является первой ласточкой мирной жизни, залетевшей в эти обездоленные края. Потому, что не бывает спокойной жизни там, где не прошли саперы. К ним-то, кстати, мы и направляемся."По зову сердца", - написано на зеленом боку машины разминирования. Сверху ее защищает всем знакомый "мангал". Красивая машинка! Шустро носится туда-сюда, вспахивая обочину железным ковшом.Неподалеку замечаем оператора этой штуковины. Под ногами у него загадочная военная коробка с антеннами, а в руках средство управления, похожее на допотопный ноутбук. Верхний экран демонстрирует картинку с камеры, установленной в головной части робота, нижний – статус машины и другую полезную информацию.- Чем занимаешься, брат?- А это у меня машина разминирования "УРАН-6". Она помогает саперам в тех местах, где слишком опасно работать вручную.- Дашь попробовать?- Обойдешься!Чуть поодаль, по другую сторону трассы замечаем ребят, которые работают вручную. Как они по такой жаре умудряются шевелиться в тяжелом снаряжении и не падать в обмороки – загадка. Очень крепкие.Перебраться на ту сторону – та еще задачка. Во-первых, участок, разделяющий полосы, еще не разминировали, а во-вторых, трафик здесь сумасшедший, ибо в связи с угрозой FPV-дронов и отсутствием гражданских пешеходов, машины ездят на предельных скоростях. "Так, давайте след в след за мною", - командует старший и неспешно переводит гостей на ту сторону.Выждав, пока очередная неистовая "буханка" промчится мимо кавалерийским галопом, подбираемся к месту работы. Прямо у дороги, стоя на коленях, боец аккуратно разгребает горелые обломки, периодически "щупая" землю кончиком ножа. "Перед началом работы нужно, так сказать, отдать дань уважения мине, опустившись перед ней на колени", - немедля всплывает в памяти шутка знакомого инструктора по минно-взрывному делу.Сапер оборачивается, замечает нас, кивает. Немолодое лицо, мелькнувшее за мутным забралом, покрыто мелкими каплями пота. Интеллигентского фасона очки совсем не вяжутся ни с тяжелым снаряжением, ни с обстановочкой. Будто учителя физики волшебным образом переместили в саперный костюм.- Бог в помощь!- Чем занимаетесь?- Производится разведка местности на предмет обнаружения взрывоопасных предметов и боеприпасов. Здесь произошел пожар, а по имеющимся данным тут был склад боеприпасов противника. Стоит задача: все, что здесь есть взрывоопасного, нужно достать и обезвредить.Выше по холму работает еще один боец, левее другой медленно бредет от дороги, водя перед собой миноискателем. Тихо-тихо. Только ветер завывает да моторчик робота утробно ревет. Народ сконцентрирован на текущих задачах.Трудно не заметить, что личное оружие каждый при себе держит, хотя в саперном деле оно, прямо скажем, не помогает, а скорее наоборот. Но тут уж ничего не попишешь, ибо FPV-дроны пока никто не отменял, а РЭБ, каким бы эффективным тот ни был, гарантий не дает. Автомат – это не дробовик, конечно, но против "камика" он куда эффективней, чем щуп или миноискатель."Там дальше по дороге еще бригады работают", - сообщают ребята, и мы топаем дальше, огибая мечты охотников за сувенирами, собранные в аккуратные кучки: хвосты импортных и отечественных мин, стреляные тубусы, осколки, а также иной военный мусор.А ведь я помню эти места совсем другими! Помню их мирными, безмятежными. Теперь же в полях да вдоль сгоревших лесополок бредут мужчины в бронезащите и вспахивают землю, которая родит лишь смертоносное железо. И над всем этим потусторонним великолепием лишь взрывы-взрывы-взрывы. То дальше, то ближе. Странное ощущение иррациональности происходящего, от которого невозможно избавиться."Удачно вы заехали", - приветствуют нас бойцы. Сейчас, мол, гадость всякую накладными зарядами уничтожать будут. Минут пять обождать нужно.- О! Да это же "колокольчик" валяется! Мы такой однажды чуть не пнули в Верхнеторецком. Хорошо, что заметили.- Вот это пинать нежелательно!Дюжий сапер с позывным "Бухта" объясняет, что в идеале суббоеприпасы, которые здесь называют "колокольчиками", должны бы срабатывать от удара о землю, но, к сожалению, так происходит далеко не всегда. "Где-то в пятидесяти процентах случаев они не срабатывают. У них механизм самовзведения. Утилизируют их накладным способом без перемещения. Рядом кладут тротиловую шашку и производят подрыв", - говорит он.За коротким радиообменом следует подрыв. Черный столп дыма поднимается в небо. Через минуту прибегает коллега, отсутствия которого я даже не заметил:- Сильно бахнуло?- Прилично.- Дым я вижу, а вот взрыв совсем не почувствовал.- А где ты был?- С тем, кто подрывал.- Это прямо, как в шутке из фильма "Бумер" в переводе Гоблина.- Какая?- Один бандит рассказывает другому, как двинул кому-то по морде. "У него челюсть в трех местах сломана, а у меня даже кастет не погнулся". Или как в комедии про Дракулу – все зависит от места, которое человек занимает в этой жизни.- Б-г-г-г. Смешно!Мерзко пиликает чей-то "Булат". Другие отчего-то безмолвствуют. Быстро выясняется, что в небе кружит "птица". Подъезжает внедорожник. "Мужики, птичку не вы запустили?" - интересуется пассажир и уезжает, получив отрицательный ответ. Поднимается робкая суета. Довольно быстро выясняется, что в небе "крыло" и мы уходим с дороги от греха подальше.На отшиб, где мы уютно расположились, подтягиваются саперы. Тот, что помоложе и повыше представляется старшим сержантом Саней. Говорит, что до войны занимался строительством в сфере ландшафтного дизайна, а в 22-м попал в стрелковый батальон. Дальше – сюда.- Жарко?- Сейчас хоть ветерочек, а летом, когда температура до сорока градусов доходила, становилось невыносимо. Но работу ведь надо делать. Потому поработали, сняли, остыли, отдохнули. Иначе тепловой удар можно словить, а нам нельзя. Ты ведь не знаешь, на что упадешь. Но вообще со временем привыкаешь. Вот когда впервые надел, так еле пятьдесят метров прошел, а теперь свободно хожу.- Сколько весит?- Килограммов 25-тридцать. Ну и плюс наше снаряжение.- Защищает?- Конечно! Вот, например, гляди! С пяти метров прилетело. Без костюма пробило бы точно, а так всего один осколочек под кожу зашел. Очень сильно могло посечь. В основном осколки отлетают. Здесь плиты хорошие и кевлар по бокам. Отличная вещь!Вопрос же о том, сколько времени уйдет на разминирование территории, заставляет Саню взгрустнуть. "Думаю, что лет сто. Может больше, а может чуть меньше", - изрекает он, напоминая, что конфликт еще не закончился, и новые мины устанавливаются ежедневно, не говоря уж о всем прочем.Его товарищ с позывным "Полковник" уточняет, что за день, в зависимости от степени "засеянности" территории, ребята проходят метров по пятьдесят-сто. Быстрее не получается, ибо засеяно густо и всякого-разного: суббоеприпасы, импортные и отечественные мины, неразорвавшиеся снаряды, сбросы беспилотников, FPV-дроны и многое другое. "Я сам не встречал, но боец из нашей группы находил СВУ, которое с виду есть обыкновенная капроновая крышка. А там пружинка, накольник и пластид. То есть наступил на крышку – ноги нет", - рассказывает он."Полковник" заметно старше своего товарища. По гражданской специальности – инженер пожарной безопасности. Служил в донецком МЧС, ушел на пенсию в звании полковника (отсюда и позывной) и решил принять участие в спецоперации.- На пенсию, а потом в СВО? Зачем?- Кто-то же должен выполнять эту работу. Тем более, что я и раньше занимался спасением людей. Да и скучно дома сидеть. Нужно защищать нашу землю от этой гадости.- А как родня приняла это решение?- А родни уже нет.- Извини."Так, мужики, давайте уже дергать отсюда пока нас 155-ми не накрыли. "Крыло" в небе – это не очень хорошо", - прерывает офицер сопровождения наш затянувшийся "перекур"."Обидно, что в какой-то момент все ребята уедут домой, а мы еще долго будем всякую дрянь из земли выковыривать", - посетовал однажды знакомый сапер с экзотическим позывным "Рамзес", который здесь ни разу не экзотический.Глядя из окна "Патриота" на обрубки столбов, скелеты заправочных станций и развалины домов, я думаю о том, каково будет жить здесь ближайшие сто лет. А детей воспитывать? А урожай собирать? Вся надежда на этих парней с миноискателями, бредущих по Донбасской степи.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

донбасс, авдеевка, украина.ру, мчс, спецоперация, сво, эксклюзив