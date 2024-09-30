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Как джентльмены "урегулируют конфликты". К годовщине Мюнхенского сговора

Как джентльмены "урегулируют конфликты". К годовщине Мюнхенского сговора - 30.09.2024 Украина.ру

Как джентльмены "урегулируют конфликты". К годовщине Мюнхенского сговора

Урегулирование конфликта с Россией сейчас видится Зеленскому примерно следующим образом – собирается он с представителями других стран, принимает решение о том, как должен выглядеть "справедливый мир", а Россия всё это выполняет. Не надо считать "пана атамана" сумасшедшим: он ориентируется на готовый исторический образец – Мюнхенские соглашения

2024-09-30T08:00

2024-09-30T08:00

2024-09-30T08:00

история

история

чехословакия

германия

франция

адольф гитлер

бенито муссолини

великобритания

1930-е

вторая мировая война

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Причиной кризиса 1938 года было стремление руководства III Рейха к объединению всех немецких земель в составе одного государства (к завоеванию Lebensraum предполагалось перейти на следующем этапе). Для начала был восстановлен контроль над демилитаризованной Рейнской зоной, потом был осуществлён аншлюс Австрии… Потом дело дошло до Чехословакии.Адольф Гитлер не демонстрировал особой обеспокоенности положением судетских немцев до 1938 года. Да это и было бы странно – в плане национальных отношений Чехословакия была, пожалуй, самым либеральным государством Европы. Вообще же Гитлера больше интересовали машиностроительные заводы Богемии и Моравии. Маленькая ЧСР была одним из немногих стран Европы где имелось собственное производство танков и самолётов – высшая точка тогдашнего высокотехнологического производства.Независимость ЧСР была провозглашена 28 октября 1918 года. В состав ЧСР были изначально включены территории с преимущественно немецким населением. Они и получили название Судетской области – по одному из хребтов Карпат, отделяющих Чехию от собственно Германии (точнее – Саксонии). Стратегическое значение Судет для Чехословакии объяснялось экономическим развитием региона (порядка 40% чехословацкой промышленности и 80% энергетики) и тем, что на перевалах была выстроена мощная оборонительная линия, прикрывающая страну от вторжения со стороны Германии.На парламентских выборах в мае 1935 года Судето-немецкая партия получила 68% голосов судетских немцев и стала второй политической силой в стране (немцы составляли примерно четверть населения ЧСР). Она получила 44 из 300 мест в парламенте и 23 места в Сенате.Уже в 1937 году, представитель британского правительства лорд Галифакс встретился с Гитлером и дал понять, что Лондон готов закрыть глаза на его действия по отношению к Австрии, Чехословакии и Данцигу в обмен на неприкосновенность своих колоний.Созданная в 1933 году СНП изначально враждебно относившаяся к нацистам и стремящаяся к государственному объединению с Австрией. Однако, 28 марта 1938 года состоялась встреча лидера СНП Конрада Генлейна с Гитлером, в итоге партия взяла курс на сближение с национал-социалистами.Эта встреча не была случайной – ещё в феврале Гитлер заявил в Рейхстаге, что "Германия не может оставаться безучастной к судьбе 10 миллионов немцев, которые живут в двух соседних странах Германское правительство будет добиваться объединения всего немецкого народа". А уже 12-13 марта Австрия была поглощена Германией (произошёл "аншлюс").В мае разразился первый судетский кризис – Генлейн, воспользовавшись муниципальными выборами, попытался провести референдум о присоединении к Германии. Прага возражала. Гитлер двинул войска к границе, но…Против была Франция, с которой ЧСР связывал договор 1924 года. По этому договору, кстати, Франция и ЧСР (повторимся – это не кардинал и галантерейщик – ЧСР обладала небольшой, но оснащённой по последнему слову техники армией) должны были предпринять совместные действия в случае аншлюса Австрии и попыток восстановления Германской или Австро-Венгерской империи. Но ничего не предприняли.Против была Италия – Бенито Муссолини ещё в 1934 году возражал против аншлюса Австрии и тогда чуть не дошло до военного конфликта между двумя фашистскими режимами. С тех пор дуче стал союзником фюрера, но он выступал за мирный, политико-дипломатический путь решения конфликта.Против был СССР, связанный с ЧСР договором о взаимопомощи 1935 года. Но у Союза тогда не было общей границы с Чехословакией (а Польша пригрозила войной в случае, если СССР решит вмешаться в Чехословацкий кризис), да и политический вес его в Европе был невысоким.Кроме того, позиция СССР была неоднозначная.С одной стороны, советское руководство полагало, что "сдача" Чехословакии является шагом к развязыванию войны против СССР (таковой была официальная позиция СССР вплоть до конца его существования).С другой стороны, в документах Коминтерна присутствовала и такая оценка:"Чехословакия является вассалом Франции и помощником её в деле охраны Версальской системы в Средней Европе. Эта роль Чехословакии угрожает народам Чехословакии тем, что они помимо своей воли могут быть втянуты французским империализмом в войну как против СССР, так и против Германии. Мы требуем права на самоопределение как для народов Чехословакии".Второй судетский кризис разразился в сентябре 1938 года.7 сентября СНП организовала беспорядки, которые чешским властям пришлось усмирять с применением вооружённой силы. Гитлер утверждал, что чехи применяли даже химическое оружие (теоретически это возможно, практически это скорее всего был хлорпикрин, не рассматривавшийся как летальное отравляющее вещество).11 сентября Англия и Франция сделали заявление о том, что войны они не допустят, но намекнули на возможность решения проблемы в интересах Рейха мирным путём.12 сентября 1938 года фюрер держал речь в Нюрнберге на партийном съезде:"Чешское государство пытается их (судетских немцев – Авт.) уничтожить. Я обращаюсь к представителям западных демократий: мы озабочены положением судетских немцев. Если этим людям откажут в справедливости и помощи, они получат и то, и другое от нас. Немцев в Судетах есть кому защитить! Я сторонник мира, но в этой ситуации я не стану колебаться".Тем временем шли переговоры Германии с Францией и Великобританией. Британский премьер Невилл Чемберлен ради такого дела преодолел свою самолётобоязнь и трижды летал на переговоры с Гитлером.В ходе переговоров Гитлер предлагал провести референдум (плебисцит) под международным контролем, что никакого воодушевления у англичан и французов не вызвало – его результат был очевиден заранее.Одновременно велась мощная информационная атака на население союзников – немецкие службы психологической войны распространяли слухи о том, что немецкий флот готов топить корабли в Атлантике, а немецкая авиация – бомбить английские и французские города (что, в общем-то, было правдой, но реализовано было два года спустя). Наиболее впечатлительные французы начали релоцироваться на юг страны и в колонии.18 сентября союзники предупредили власти ЧСР, что "если чехи объединятся с русскими, война может принять характер крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне". Выполнение же западных гарантий было привязано к согласию на условия немецкого ультиматума.Чехи не согласились и 20 сентября объявили всеобщую мобилизацию. Правительство возглавил генерал Ян Сыровый (в истории он известен тем, что передал Иркутскому ревкому адмирала Колчака).СССР также двинул войска к границе, а несколько советских лётчиков даже приехали в Прагу, чтобы организовать приём на чешских аэродромах советской авиации.26 сентября Гитлер заявил:"Нам нужна Судетская область. Если через пять дней, 1 октября, господин Бенеш её не отдаст, мы возьмем ее сами. Бенеш должен сделать выбор: война или мир!"Надо отметить, что это был один из моментов, когда немецкое военное командование было в ужасе от инициатив фюрера – генералы сомневались даже в способности вермахта прорвать укрепления в Судетах. На самом деле вермахт и люфтваффе не имели превосходства над чехословацкой армией, но, с другой стороны, испуг генералов выглядит несколько преувеличенным – после гуситских войн XV века чехи никогда не демонстрировали воинственности.В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года Адольф Гитлер, Бенито Муссолини, премьеры Великобритании Невилл Чемберлен и Франции Эдуард Даладье подписали соглашения (проект был предложен Италией), в соответствии с которыми Судетская область переходила к Германии. Представитель Чехословакии ожидал в коридоре…В основе подписанного соглашения было два вывода "британских учёных":- совместное проживание немцев и чехов в одном государстве невозможно;- присоединение этих территорий полностью удовлетворит Гитлера (совершенно непонятно почему – ведь была же ещё Силезия, оккупированная в своё время Польшей…)В Мюнхене Великобритания и Германия подписали декларацию о ненападении (такая же франко-германская декларация была подписана в декабре). Это позволило Чемберлену по возвращении в Лондон заявить, что он привёз мир для целого поколения. Уинстон Черчилль в ответ мрачно заметил:"Мы пережили всеобщее и явное поражение, а Франция снесла ещё больше, чем мы... И нет никаких оснований надеяться, что этим всё закончится. Это лишь начало расплаты".Он был прав – провозглашённая Чемберленом жизнь поколения продолжалась всего 11 месяцев.Кроме того, соглашение требовало урегулировать пограничные споры с Польшей и Венгрией. Поляки захватили Тешинскую Силезию 1 октября 1938 года, венгры присоединили южную Словакию и Подкарпатскую Русь в середине марта 1939 года.Площадь аннексированной территории составила 41 тыс. кв. км, население — 4,9 млн человек. Самое главное – Чехия утратила укреплённую естественную границу, её население (и главное – армия) были полностью деморализованы и неспособны к сопротивлению.7-8 октября 1938 года Прага предоставила широкая автономию Словакии и Прикарпатской Руси. Новое государственное образование получило название Вторая Чехо-Словацкая Республика. Она просуществовала недолго – в марте 1939 года Чехия была оккупирована, а Словакия вышла из состава общего государства. О западных "гарантиях" в этот момент никто не вспомнил (правда, ЧСР их не запрашивала).Включение в состав Рейха Чехии имело огромное значение – немцы вооружили с чешских складов 40 дивизий, чешские танки, мотоциклы и грузовики дошли до предместий Москвы, а уже после войны продукция чешских заводов позволила вооружить ЦАХАЛ.2 августа 1945 года президент Чехословакии Эдуард Бенеш декретом от лишил немцев чехословацкого гражданства. Немцам давали 24 часа на сборы, имущества разрешали брать не больше пятидесяти килограммов. В ходе изгнания погибло более 10 тысяч человек.Сейчас потомки судетских немцев вопроса о возможности возвращения назад или, хотя бы, возмещения материального ущерба не ставят.

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история, чехословакия, германия, франция, адольф гитлер, бенито муссолини, великобритания, 1930-е, вторая мировая война, кризис, сепаратизм, немцы, польша, венгрия