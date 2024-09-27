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Загадочная гибель кибершпионов. Супер яхта затонула за две минуты

Загадочная гибель кибершпионов. Супер яхта затонула за две минуты - 27.09.2024 Украина.ру

Загадочная гибель кибершпионов. Супер яхта затонула за две минуты

Месяц назад возле берегов Сицилии загадочным образом затонула одна из самых дорогих парусных яхт в мире. 56-метровая яхта "Байесиан".

2024-09-27T13:09

2024-09-27T13:09

2024-09-27T13:10

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При крушении этой яхты погиб крупнейший кибершпион мира, миллиардер Линч, а также его адвокат Морвилло, и его друг миллиардер банкир Блумер.Вся эта история - крайне загадочная, и не только изобилует невероятными совпадениями и подробностями, но и наводит на определенные мысли.Например, что происходит сегодня на мировом "рынке кибершпионажа", если можно так выразиться?И почему сразу же вслед за гибелью двух миллиардеров ещё один мега участник мирового информационного рынка - Павел Дуров - был арестован во Франции?Полностью ответить на эти вопросы не может сейчас никто. Но порассуждать и сделать какие-то выводы можно.Даже просто информация об этом событии поразительная.Детективная историяЭто, можно сказать, детектив в духе Агаты Кристи. Но пока что, увы, неразгаданный.Возле Сицилии месяц назад погибли не просто миллиардеры.Это участники и руководители мировых центров информационного контроля.Крупнейшие специалисты по слежке и сбору киберинформации. Владельцы многочисленных секретов глобального уровня. Участники нескольких крупных скандалов.Это уже как минимум третья загадочная гибель на воде, за последние полтора года.В мае 2023 на озере Ларго Маджоре затонула яхта, на которой находились 13 сотрудников итальянских спецслужб и 8 "ветеранов Моссад".Потом погибли знаменитый миллиардер, его сын и ещё несколько человек в капсуле во время погружения к "Титанику".И вот - очередная загадочная история.Две минуты торнадоСамая главная из загадок: никто на яхте больше не пострадал, кроме трёх миллиардеров, их спутниц и корабельного кока. Все остальные спаслись.Даже мать и годовалый ребёнок спаслись в волнах и выжили во время ухода яхты под воду. Их моментально подобрал ближайший корабль.А трое крепких 60-летних мужчин не выжили.Вторая загадка: ни одно судно рядом не пострадало. Рядом находились другие яхты, корабли. Но все они целы.А ведь яхта "Байесиан" считалась совершенно непотопляемой.Капитан, который спасся, как и вся команда (кроме кока), сообщил, что по его мнению, мачта сломалась. И каким-то образом утащила на дно яхту. Но водолазы выяснили: мачта цела.Это, кстати, была вторая по высоте мачта в мире: 75 метров!Было предположение, что пассажиры открыли иллюминаторы, через них во время кратковременного торнадо внутрь яхты хлынула вода.Но во-первых, яхта считалась совершенно непотопляемой.А во-вторых, уже точно известно: люки и иллюминаторы были задраены.Водолазам пришлось открывать один иллюминатор несколько часов.Мега глобалистыТак кто же погиб возле Сицилии?Миллиардер Джонатан Блумер из банка "Морган Стенли."Был известен тем, что манипулировал аналитическими отчетами. Благодаря этому получал баснословную прибыль от спекуляции на акциях.Он был гостем на яхте, у хозяина - Майкла Линча, который тоже погиб.Англичанин Майкл Линч был одним из крупнейших кибершпионов мира. Был связан с израильской разведкой Моссад. Как и со многими другими разведками мира. С английскими МИ-6 и МИ-5, само собой.И адвокат Линча, Крис Морвилло, погиб. Супер мега успешный и известный адвокат. Сын такого же известного судьи.Морвилло, в частности, расследовал дело о крушении Всемирного торгового центра 11 сентября 2002 года в Америке.СпасённыеИз бывших на яхте 22 человек 15 спаслись, в том числе жена Линча. Их подобрало рядом стоявшее судно.Погибли сам Линч и его дочь, его адвокат Морвилло с женой, его друг Блумер с женой и корабельный кок.Вот такая очень странная избирательная гибель.Жена Линча утверждает, что они были в одной каюте, а потом она как-то оказалась наверху, а сам Линч остался внутри яхты.Линч и его командаОсновное внимание - хозяину торжества, Линчу. Так как именно он собрал друзей на яхте в честь выигранного им судебного дела.Что о нем известно?Он ирландец, из простой семьи. Отец пожарный, мать медсестра.Учился в университете, потом защитил диссертацию на тему "Адаптивные методы обработки сигналов".Занимался исследованиями в сфере связи, звукозаписью, потом пошёл, совершенно очевидно, по шпионской линии.Он создал программу для компьютерного распознавания отпечатков пальцев.Затем - Autonomy, компанию, из-за которой потом судился много лет.За успехи в предпринимательстве он получил Орден Британской империи, вошёл в Совет директоров Би-Би-Си.Был членом важнейшего органа власти - "Совета при премьер- министре Великобритании", когда премьером был Дэвид Кэмерон. Был советником премьеров Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй.Всё шло более чем успешно, пока Линч не продал свою часть "Autonomy" компании Хьюлетт Паккард (ХР) за баснословные 11,7 миллиардов долларов в 2011 году.Суд с ПаккардамиМайкл Линч имел репутацию английского Билла Гейтса.Его самая известная фирма, "Autonomy", занималась поиском и обработкой данных.Так как ХР получили через год почти 9 миллиардов убытков, они попытались обвинить Майкла Линча и его компаньонов в некрасивой игре.Линч, скорее всего, действительно надул ХР.Его обвиняли в элементарном мошенничестве: он попросту подделал бухгалтерские книги. И этот факт ХР собирались доказать в следующем суде, уже по гражданскому иску. Таким образом, Линчу грозил огромный штраф. Это первая причина, почему он мог решить "погибнуть".Линч был в своё время даже экстрадирован в США из Англии, причем миллиардера позорно выволокли из собственного дома "в позе лягушки", как писали британские газеты. Тогда он и узнал с изумлением, что граждане Англии могут быть экстрадированы из Англии в США, по новым английским законам.Его финансовый директор Стивен Чемберлен даже успел посидеть в тюрьме.Но суд США обоих оправдал.Это было настолько неожиданно, что адвокат Линча и Чемберлена, тот самый Крис Морвилло, который будет с ним на яхте возле Сицилии, расплакался в суде.Где же Стивен?Где же Стивен Чемберлен? Почему Стивен не приехал на яхту? Компаньон, верный друг, которому пришлось даже посидеть в тюрьме США?А Стивен Чемберлен, знаете ли, был сбит машиной во время пробежки в Англии. За два дня до инцидента с яхтой. Он тоже погиб.То есть нет обоих компаньонов, нет адвоката и нет ещё одного их друга, очень подозрительного и очень богатого банкира. И нет их спутниц: дочери Линча и жён адвоката и банкира.Вполне вероятно, они все просто решили исчезнуть?Чтобы через пару месяцев появиться где-то в Аргентине и продолжить спокойную жизнь со спасенными миллиардами?Надоели эти Хьюлетт-Паккард со своими исками. ХР подали гражданский иск, по которому Линч должен был бы выплатить 3 миллиарда долларов.Гибель на яхте, конечно, может быть инсценировкой.Но есть и другие версии.Все эти люди очень много знали. И были связаны с деликатнейшей темой: слежка и шпионаж за каждым жителем планеты.КибершпионажЧем занимался Линч и его партнеры?Это был кибершпионаж.Следующая компания, которую тоже очень удачно продал Линч весной этого года - Darktrace.В составе этой компании столько кибершпионов, что рябит в глазах. Все они - сотрудники МИ-5.Данные приводит издание Politico:Соучредитель - высокопоставленный сотрудник отдела киберзащиты МИ 5 Стивен Хакстер.Исполнительный директор - Эндрю Франс, который много лет работал в отделе по радиоэлектронной разведке и защите правительственной информации.Директор по безопасности - Джон Ричардсон, занимавшийся вопросами кибербезопасности английского правительства.И даже бывший глава МИ-5 Джонатан Эванс входил в число директоров этой фирмы.Кроме того, фирма сотрудничала с израильской разведкой, и даже помогала Израилю определить местонахождение лидеров ХАМАС.Шантаж и математика БайесИмя яхты "Байесиан" происходит от названия Байесовской вероятности, положенной в основу работы алгоритма, который использовал Линч.Этот алгоритм используется широко и повсеместно. Например, когда письма в нашей почте уходят "в спам". Спамом их помечает робот, который действует на основе принципов байесовской вероятности.Байесовская вероятность широко используется в статистике, в работе искусственного интеллекта.Это область математического анализа. По концепции Байеса, вероятность изменяется в зависимости от поступления новых данных.Наше поведение тоже постоянно меняется, так как мы получаем новые сведения.Когда ИИ следит за нами и видит, что мы просмотрели какое-то рекламное объявление, он прогнозирует, как мы будем себя вести в будущем.Разработаны программы, которые предсказывают поведение человека в зависимости от множества мельчайших факторов. Что он покупает, какие сигареты курит, с кем общается. Возраст, вес, общественное положение. Что читает, смотрит. При взгляде на какой контент расширяются зрачки (признак интереса)?За всеми нами следят камеры телефона, алгоритмы соцсетей и технологии Майкла Линча.Предсказать можно очень многое. Но где взять данные? Да вот же, у Линча и его друзей из МИ - 5.Множество данных собирали и анализировали "Autonomy" и "Darktrace".Например, личная переписка практически каждого жителя планеты находилась в их руках.Поэтому есть вероятность, что Линча и его компаньонов убрали спецслужбы.Причина старая, как мир: шантаж.Версия о шантажеЕсть такая версия, что во всём "виноват" Крис Морвилло, так как он выиграл дело Линча с помощью компромата и шантажа.Но она не совсем правдоподобна, так как создатель фирм кибершпионажа наверняка позаботился о том, чтобы важные сведения хранились в надёжном месте. И были бы обнародованы в случае гибели.Версия о башняхЕсть и третья версия. Тоже очень интересная.Компания Линча имела доступ к телефонным переговорам 11 сентября 2001 года.Переговоры, переписка - всё было собрано той самой "Autonomy"!Которую потом так неудачно "впарили" ХР. Но разумеется, переписка осталась у Линча.Собирались эти сведения совершенно официально, так как у компании был контракт с Департаментом национальной безопасности США.И адвокат Крис Морвилло - вот такое совпадение - как раз работал над расследованием этих террористических атак, 11 сентября.Сейфы под водойСейчас ситуация такая: под водой, вместе с обломками яхты, находятся водонепроницаемые сейфы.Что в них?Предполагается, что жесткие диски, на которых может быть записана чуть ли не вся шпионская история Британии. Все компроматы, явки, пароли, утечки данных, фотографии, компромат, отпечатки пальцев.В общем, всё, что только могло оказаться в руках миллиардера - кибершпиона.CNN сообщает, что опасаются, как бы эти сейфы не попали в руки разведок других стран. Например, России и Китая.Поднять сейфы дайверы пока не в состоянии.Вероятность БайесаВсе крупные руководители кибершпионажа Великобритании погибли, сейфы со всеми данными утонули.Буквально через неделю во Франции был арестован Павел Дуров.А еще через несколько дней в Бразилии запретили сеть "Х".Что это? Всемирная война кибершпионов?Математик Байес жил в 18 веке. Что бы он сказал нам в 21 веке?Что вероятность такого количества случайных совпадений - почти что нулевая.Осталось ещё только узнать, что все сейфы Линча похищены или утеряны.Не зря уже начались разговоры о том, что кибер данные могут попасть в руки "России и Китая".И что-то подсказывает, что история с крушением яхты на этом не закончится.Как говорится, "они слишком много знали".О последних похождениях Кашпировского - в статье Елены Мурзиной "Кашпировский снова исцеляет! И обещает "не прекращаться" даже когда распадется на молекулы"

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Елена Мурзина

сша, англия, франция, лоретта линч, павел дуров, тереза мэй, би-би-си, politico, хамас