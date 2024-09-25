В какую новую авантюру взлезет Украина после вывода боевиков ВСУ из Курской области - Клинцевич - 25.09.2024 Украина.ру
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В какую новую авантюру взлезет Украина после вывода боевиков ВСУ из Курской области - Клинцевич
В какую новую авантюру взлезет Украина после вывода боевиков ВСУ из Курской области - Клинцевич - 25.09.2024 Украина.ру
В какую новую авантюру взлезет Украина после вывода боевиков ВСУ из Курской области - Клинцевич
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире Украина.ру рассказал о том, как проходит наступление России на Угледарском направлении, где стоит ожидать нового контрудара ВСУ и как Россия ответит на очередные агрессивные поползновения НАТО
2024-09-25T12:18
2024-09-25T12:19
видео
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
клинцевич
угледар
сво
наступление
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:22 – О ситуации вокруг Угледара: как россияне справились с минными полями и артиллерией противника?05:12 – Кто побеждает в гонке дронов – Украина или Россия? 09:19 – Угледар или Покровск: где ждать контрудара ВСУ? 13:20 – Гипотетические атаки на российские ядерные объекты: какой ответ ждёт Европу и США? 17:36 – Новая волна мобилизации: есть ли в этом необходимость и как это может повлиять на операции в Африке? 18:39 – Какие неприятности готовит НАТО для России и что мы сможем этому противопоставить? * В ходе беседы упоминается запрещённая в России экстремистская организация ЛГБТ.
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видео, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, клинцевич, угледар, сво, наступление, владимир зеленский, пентагон, выборы, видео
Видео, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Клинцевич, Угледар, СВО, наступление, Владимир Зеленский, Пентагон, выборы

В какую новую авантюру взлезет Украина после вывода боевиков ВСУ из Курской области - Клинцевич

12:18 25.09.2024 (обновлено: 12:19 25.09.2024)
 
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Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире Украина.ру рассказал о том, как проходит наступление России на Угледарском направлении, где стоит ожидать нового контрудара ВСУ и как Россия ответит на очередные агрессивные поползновения НАТО
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
00:22 – О ситуации вокруг Угледара: как россияне справились с минными полями и артиллерией противника?
05:12 – Кто побеждает в гонке дронов – Украина или Россия?
09:19 – Угледар или Покровск: где ждать контрудара ВСУ?
13:20 – Гипотетические атаки на российские ядерные объекты: какой ответ ждёт Европу и США?
17:36 – Новая волна мобилизации: есть ли в этом необходимость и как это может повлиять на операции в Африке?
18:39 – Какие неприятности готовит НАТО для России и что мы сможем этому противопоставить?
* В ходе беседы упоминается запрещённая в России экстремистская организация ЛГБТ.
 
ВидеоРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныНАТОКлинцевичУгледарСВОнаступлениеВладимир ЗеленскийПентагонвыборы
 
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