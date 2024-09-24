Анпилогов назвал три точки на карте, где ВС РФ готовят для врага "неприятное" оперативное окружение - 24.09.2024 Украина.ру
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Анпилогов назвал три точки на карте, где ВС РФ готовят для врага "неприятное" оперативное окружение
Анпилогов назвал три точки на карте, где ВС РФ готовят для врага "неприятное" оперативное окружение - 24.09.2024 Украина.ру
Анпилогов назвал три точки на карте, где ВС РФ готовят для врага "неприятное" оперативное окружение
Поскольку наступление ВС РФ развивается успешно, вполне вероятно, что прорыв с окружением произойдет между Селидово и Красногоровкой. То же самое можно сказать и об Угледарском направлении. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-09-24T05:15
2024-09-24T05:15
новости
россия
окружение
угледар
селидово
курская область
алексей анпилогов
наступление
русский донбасс
донбасс
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Пока еще очень рано говорить про окружение Красноармейска (Покровска) или Димитрова (Мирнограда). Поскольку в целом наступление ВС РФ развивается успешно, гораздо более вероятно, что прорыв с окружением произойдет между Селидово и Красногоровкой, рассказал эксперт.В этом районе находится Невельский выступ, за который ВСУ сейчас активно и обреченно держатся и который может оказаться если и не котлом, то точно крайне затратным по ресурсам местом, отметил он.В город ведет единственная дорога через Богоявленку. Если ее получится перерезать, то снабжать гарнизон ВСУ будет крайне затруднительно, особенно на фоне предстоящей осенней распутицы, уверен специалист."Наконец, вторжение ВСУ с пиар-целями в Курскую область уже приводит к образованию опасного для противника мешка в Кореневском районе и отрезания наступающих подразделений от их основной базы снабжения. Единственная дорога к этой их базе снабжения идет от Суджи", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия подготовила ВСУ мешки под Невельским, Угледаром и даже Курском" читайте на сайте Украина.руО том, почему Зеленского ожидало разочарование после приезда в США — в материале Владимира Скачко: Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для Украины на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240923/1057610209.html
россия
угледар
селидово
курская область
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новости, россия, окружение, угледар, селидово, курская область, алексей анпилогов, наступление, русский донбасс, донбасс, сво
Новости, Россия, окружение, Угледар, Селидово, Курская область, Алексей Анпилогов, наступление, Русский Донбасс, Донбасс, СВО

Анпилогов назвал три точки на карте, где ВС РФ готовят для врага "неприятное" оперативное окружение

05:15 24.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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Поскольку наступление ВС РФ развивается успешно, вполне вероятно, что прорыв с окружением произойдет между Селидово и Красногоровкой. То же самое можно сказать и об Угледарском направлении. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Пока еще очень рано говорить про окружение Красноармейска (Покровска) или Димитрова (Мирнограда). Поскольку в целом наступление ВС РФ развивается успешно, гораздо более вероятно, что прорыв с окружением произойдет между Селидово и Красногоровкой, рассказал эксперт.
В этом районе находится Невельский выступ, за который ВСУ сейчас активно и обреченно держатся и который может оказаться если и не котлом, то точно крайне затратным по ресурсам местом, отметил он.
"То же самое можно сказать и об Угледарском направлении, откуда ВСУ как раз сняли боеспособные части и перебросили их под Красноармейск. Там тоже намечается крайне неприятное для противника оперативное окружение", — подчеркнул Анпилогов.
В город ведет единственная дорога через Богоявленку. Если ее получится перерезать, то снабжать гарнизон ВСУ будет крайне затруднительно, особенно на фоне предстоящей осенней распутицы, уверен специалист.
"Наконец, вторжение ВСУ с пиар-целями в Курскую область уже приводит к образованию опасного для противника мешка в Кореневском районе и отрезания наступающих подразделений от их основной базы снабжения. Единственная дорога к этой их базе снабжения идет от Суджи", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия подготовила ВСУ мешки под Невельским, Угледаром и даже Курском" читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Зеленского ожидало разочарование после приезда в США — в материале Владимира Скачко: Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для Украины на сайте Украина.ру
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