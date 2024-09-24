Анпилогов назвал три точки на карте, где ВС РФ готовят для врага "неприятное" оперативное окружение
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Поскольку наступление ВС РФ развивается успешно, вполне вероятно, что прорыв с окружением произойдет между Селидово и Красногоровкой. То же самое можно сказать и об Угледарском направлении. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Пока еще очень рано говорить про окружение Красноармейска (Покровска) или Димитрова (Мирнограда). Поскольку в целом наступление ВС РФ развивается успешно, гораздо более вероятно, что прорыв с окружением произойдет между Селидово и Красногоровкой, рассказал эксперт.
В этом районе находится Невельский выступ, за который ВСУ сейчас активно и обреченно держатся и который может оказаться если и не котлом, то точно крайне затратным по ресурсам местом, отметил он.
"То же самое можно сказать и об Угледарском направлении, откуда ВСУ как раз сняли боеспособные части и перебросили их под Красноармейск. Там тоже намечается крайне неприятное для противника оперативное окружение", — подчеркнул Анпилогов.
В город ведет единственная дорога через Богоявленку. Если ее получится перерезать, то снабжать гарнизон ВСУ будет крайне затруднительно, особенно на фоне предстоящей осенней распутицы, уверен специалист.
"Наконец, вторжение ВСУ с пиар-целями в Курскую область уже приводит к образованию опасного для противника мешка в Кореневском районе и отрезания наступающих подразделений от их основной базы снабжения. Единственная дорога к этой их базе снабжения идет от Суджи", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия подготовила ВСУ мешки под Невельским, Угледаром и даже Курском" читайте на сайте Украина.ру
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