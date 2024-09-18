Украина как школа террора. Киев поставляет своим коллегам, сирийским террористам, дроны и специалистов
06:30 18.09.2024 (обновлено: 07:16 18.09.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные инженеры проводят разминирование объектов транспортной инфраструктуры Алеппо
© Пресс-служба Минобороны РФ
Накануне, 17 сентября, агентство РИА "Новости" опубликовало эксклюзивную информацию от сирийского источника о том, что в провинцию Идлиб, которую частично контролирует группировка "Хайат Тахрир аль-Шам"*, прибыли военные инструкторы с Украины
Прежде всего – специалисты по дронам, по производству и модернизации беспилотников.
"Они работают вместе с "Рабочей партией туркаманов" (подчиняется руководству ХТШ*) над сборкой и модернизацией беспилотников, чтобы увеличить боевую и разведывательную способности",— цитирует агентство собеседника, утверждающего, что террористы получили от инструкторов комплектующие для сборки более 250 беспилотников.
По информации российских СМИ, в Идлибе сейчас находятся 250 украинских инструкторов, они расположились на территории разных промышленных объектов в районе Джисир аш-Шугур.
Источники РИА "Новости", а также сирийской газеты Al Watan, огорошившей всех накануне сенсационной информацией, сообщают, что главарь "Хайят Тахрир аш-Шам"* Абу Мохаммад Джуляни (это — не имя, а кличка, вероятнее всего) находится в постоянном "деловом" контакте с начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым**.
Сотрудничество между ними налажено следующее: ГУР помогает террористам с дронами и специалистами, ХТШ* — вербовать боевиков для участия в военных действиях на Украине. Отмечается, что большинство из них — выходцы из бывших советских республик.
С помощью дронов, которыми Украина, как пишут сирийские газеты, щедро снабдила террористов, на днях была попытка нанести удар по российской военной базе в юго-восточных окрестностях Алеппо, где ранее ими уже наносились удары.
Международная репутация
Для Минобороны Украины дроны сейчас — важнейший репутационный вопрос. На данный момент ВСУ — единственная армия в мире, в которой есть специальный род войск — Силы беспилотных систем, созданный в феврале 2024, но фактически начавший функционировать этим летом.
И начал традиционно: со скандала.
В конце августа начальником штаба СБС был назначен Роман Гладкий, против которого моментально началась дискредитирующая информационная компания.
Медийные персонажи вроде вездесущей депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, которая последовательно воюет с главнокомандующими ВСУ, и "волонтера и активиста" Сергея Стерненко, покопавшись в биографии Гладкого выяснили, что после присоединения Крыма к России он там какое-то время жил, жена его имеет российское гражданство, а дочь выступает на спортивных соревнованиях Минобороны РФ.
Хуже того: назначил его лично главком Александр Сырский, вопреки процедуре и в обход командующего Вадима Сухаревского, а значит — кумовство, коррупция, и все прочее.
На фоне этих бесконечных выяснений в украинском командовании — о российских женах, детях и любовницах, недавно созданному и распиаренному роду войск очевидно нужна международная репутация. Загадка лишь в том, почему зарабатывать ее командование украинской армии решило именно в среде ближневосточных террористов.
16 сентября, 06:30У ВСУ все посыпалось: эксперт раскрыл, почему Украина так и не смогла закрепиться в Курской областиКогда ВС РФ тоже начали стягивать под Курск серьезные подразделения, которые тоже умеют использовать диверсионную тактику боевых действий, у ВСУ все посыпалось. Они стали терять инициативу, людей и технику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Помощь любым террористам
Возможно, никакой загадки и нет, а террористы — не только ближневосточные, но и африканские.
В последние месяцы сотрудничество ГУР, лично Буданова** и других украинских структур с террористическими организациями вплоть до ИГ* регулярно появляется в информпространстве, а иногда и подтверждается ими самими.
Самой громкой историей, пожалуй, стало нападение туарегов, воюющих а Мали с правительственными войсками, на колонну бойцов группы "Вагнер". В результате нападения 27 июля 2024 погибло от 15 до 30 человек, согласно разным источникам.
На стороне туарегов выступают многие исламистские группировки, связанные с "Аль-Каидой"* и ИГ*, самая заметная из которых — джихадистская группировка "Аль-Каида"* в "Исламском Магрибе".
Мали и ЦАР — два государства, в которых на данный момент бойцы "Вагнера" воюют в составе своих подразделений. В боевых действиях на Украине они с лета 2023 года принимают участие в подразделения ВС РФ.
Тогда ГУР повел себя странно: сперва его спикер Андрей Юсов заявил, что "повстанцы получили [от Украины] необходимую информацию и не только информацию", но уже спустя несколько дней украинский МИД выпустил заявление, в котором слова Юсова были опровергнуты.
В Мали не поверили и разорвали с Украиной дипломатические отношения. Аналогично поступил и Нигер, в Буркина-Фасо осудили Киев, а МИД Сенегала выразил протест послу Юрию Пивоварову.
Впрочем, украинские СМИ продолжали писать о "победе ГУР над "Вагнером" в Мали", да и сами туареги подтвердили связи с украинской разведкой.
Интересы Киева в Сирии
О том, что Киев вербует боевиков в зоне других конфликтов, а конкретно — на Ближнем Востоке и в тех районах Сирии, которые контролируют террористические группировки, иногда пишут открыто и западные СМИ.
Информацию об инструкторах, прибывших в Сирию, например, подтверждает американская медиагруппа Business Insider, используя формулировку: "...они поддерживают сирийских повстанцев в борьбе с режимом Башара Асада на юго-западе страны. Украина также борется с наемниками "Вагнера" в Судане и задействует специалистов по дронам".
Может возникнуть некоторое непонимание: Дания и Великобритания тысячами поставляют дроны для ВСУ, Нидерланды спонсируют производство украинских беспилотников, Владимир Зеленский сетует на ограничения на поставки комплектующих для дронов со стороны Китая; в конце концов, тысячи украинских волонтеров по всей стране собирают на дроны миллионы долларов.
И в этот самый момент воюющая Украина решает отправить беспилотники и лучших специалистов бороться с Асадом в Сирии и против правительственных войск Мали?
Главное, разумеется, — рекрутинг наемников. По информации турецкой газеты Aydınlık, ГУР рассчитывает получить от "ХТШ"* идейных исламистов, выходцев из постсоветского пространства, арестованных группировкой в результате внутренних противоречий.
В частности — грузинских и чеченских радикалов, в обмен на освобождение, а точнее — отправку на Украину которых, Киев и поставил террористам дроны.
Как пишет турецкая пресса, стороны в итоге смогли прийти к соглашению и одобрили сделку.
Вчера, 15:35Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с МолдавиейЕсли не поменяются планы и обстоятельства, то 25 сентября 2024 года, просроченный недофюрер украинских неонацистов Владимир Зеленский под видом президента Украины выступит на Генассамблее ООН. И тогда может окончательно оформиться стратегия войны Запада против России.
По данным международных наблюдателей и мониторинговых миссий, к слову, со стороны Украины в 2023 году из Сирии участвовало в боевых действиях всего несколько наемников, и все они — радикалы и сепаратисты, воевавшие против России в Чеченские кампании.
Очевидно, что, несмотря на тотальную мобилизацию, бойцов украинской армии не хватает критически, особенно теперь, когда самые дееспособные подразделения были брошены на вторжение в Курскую область. Кроме того, воевавшие в Сирии, Мали и других горячих точках наемники, имеющие к тому же радикальные взгляды и убеждения, могут быть гораздо более эффективны, чем схваченные на улицах Харькова, Одессы, Черновцов и Луцка мирные люди с нулевой или крайне слабой мотивацией.
Открытым остается вопрос, чьи именно дроны ГУР передает террористам, аффилированным с ИГ* и "Аль-Каидой"* — своего производства или стран, поставляющих их ВСУ для "обороны своей страны и всей Европы" на безвозмездной основе.
* Организации, признанные террористическими и запрещенные в РФ
** Признан террористом и экстремистом в РФ
Подробнее - в материале Павла Котова Украина становится точкой сборки террористического интернационала на сайте Украина.ру.