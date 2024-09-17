Стерненко против Труханова: мэра Одессы обвинили в российском гражданстве
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Геннадий Труханов / Перейти в фотобанкГеннадий Труханов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Геннадий Труханов
Мэр Одессы Геннадий Труханов, вероятно, имеет российское гражданство. Об этом 17 сентября в своем телеграм-канале написал радикальный неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко
Стерненко также утверждает, что Труханов оформлял российскую банковскую карту 9 февраля 2022 года.
Конфликты между главой Одессы и местным главарем неонацистов вспыхивали и ранее, однако пока неочевидно, что именно послужило причиной на этот раз. Одна из версий - последние заявления Труханова, выступившего против переименования улиц и сноса памятников русскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову.
Однако есть и друга, куда более прозаическая причина активизации Стерненко, считает беглый депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, заочно арестованный в Киеве.
"Здесь другой вопрос. Нашли себе следующую жертву? С Дмитруком не получилось, а бабки надо отработать? Как это все топорно и глупо. Не думал что напишу это -
держитесь, Геннадий Леонидович", - написал Дмитрук у себя в соцсетях.
держитесь, Геннадий Леонидович", - написал Дмитрук у себя в соцсетях.
9 сентября, 17:47Верните крест, а средством для бороды можете пользоваться: гонимый Дмитрук обратился к СБУДепутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, заочно арестованный в Киеве, обратился к СБУ с требованием отдать его личные вещи. Их украинским силовикам передали спецслужбы Молдавии. Соответствующий пост Дмитрук разместил в своем телеграм-канале
Сам Труханов информацию, опубликованную нацистом опровергает, заявляя, что в получении российского гражданства еще с завидной регулярность пытаются обвинять с 2014 года, однако все это - фейки.
"Наша песня хороша и нова, начинаем ее снова. Все соответствующие правоохранительные структуры уже давали официальный ответ: Геннадий Труханов не имеет российского гражданства. Адекватным людям эта тема уже надоела", - написал Труханов в своих соцсетях.
Сергей Стерненко – один из символов украинского Евромайдана и показательного террора в отношении одесситов. Он отметился целой серией нападений, похищений, убийством, грабежами, но всё ему сходило и сходит с рук благодаря заступничеству украинских властей и уличных банд националистов.
В частности, в 2018 году Стерненко убил бывшего украинского военнослужащего Ивана Кузнецова, транслируя этот момент на видео. По словам националиста, он действовал в целях самозащиты (хотя догнал и зарезал), а нож, которым он зарезал человека, якобы принадлежал убитому. В конце декабря прошлого года Приморский суд Одессы оправдал украинского радикала.
Кто такой Стерненко и на кого он работает, читайте в материале Дмитрия Ковалевича Рэкетир для Офиса Зеленского. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко.
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ