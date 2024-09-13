https://ukraina.ru/20240913/1057416415.html

"Их тела везде разбросаны": волонтер о том, как ВС РФ уничтожают живую силу и технику ВСУ под Курском

"Их тела везде разбросаны": волонтер о том, как ВС РФ уничтожают живую силу и технику ВСУ под Курском - 13.09.2024 Украина.ру

"Их тела везде разбросаны": волонтер о том, как ВС РФ уничтожают живую силу и технику ВСУ под Курском

Наши военкоры не зря называют эту авантюру "Курская дуга — 2.0", потому что за весь период СВО Украина не использовала ни на одном участке такого количества бронетехники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин

2024-09-13T05:45

2024-09-13T05:45

2024-09-13T05:45

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Украина давно накапливала штурмовые подразделения на приграничье Курской области. Разговорами о возможном открытии Сумского направления мы никак не могли спровоцировать противника, чтобы он по щелчку пальцев собрал там вооружение и технику, способную проломить российскую оборону, рассказал советник губернатора.Это сотни единиц бронемашин и десятки танков. Конкретно на дороге Суджа — Мартыновка украинские военные свою сгоревшую технику уже даже не могут нормально объезжать, отметил Алехин.Он уточнил, что это касается и личного состава противника. Воюющие в Курской области бойцы говорят: "Их (военнослужащих ВСУ. — Ред.) настолько много, что мы уже устали их убивать. Мы их убиваем, а они все прут и прут". Это правда, тела солдат ВСУ там везде разбросаны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.руО том, когда ВС РФ смогут окончательно срезать Времевский выступ и начнут охват Угледара — в интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, курская область, потери всу, военная техника, бронетехника, вс рф, сумская область, курск, бои