"Их тела везде разбросаны": волонтер о том, как ВС РФ уничтожают живую силу и технику ВСУ под Курском - 13.09.2024 Украина.ру
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"Их тела везде разбросаны": волонтер о том, как ВС РФ уничтожают живую силу и технику ВСУ под Курском
"Их тела везде разбросаны": волонтер о том, как ВС РФ уничтожают живую силу и технику ВСУ под Курском - 13.09.2024 Украина.ру
"Их тела везде разбросаны": волонтер о том, как ВС РФ уничтожают живую силу и технику ВСУ под Курском
Наши военкоры не зря называют эту авантюру "Курская дуга — 2.0", потому что за весь период СВО Украина не использовала ни на одном участке такого количества бронетехники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
2024-09-13T05:45
2024-09-13T05:45
новости
россия
украина
курская область
потери всу
военная техника
бронетехника
вс рф
сумская область
курск
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Украина давно накапливала штурмовые подразделения на приграничье Курской области. Разговорами о возможном открытии Сумского направления мы никак не могли спровоцировать противника, чтобы он по щелчку пальцев собрал там вооружение и технику, способную проломить российскую оборону, рассказал советник губернатора.Это сотни единиц бронемашин и десятки танков. Конкретно на дороге Суджа — Мартыновка украинские военные свою сгоревшую технику уже даже не могут нормально объезжать, отметил Алехин.Он уточнил, что это касается и личного состава противника. Воюющие в Курской области бойцы говорят: "Их (военнослужащих ВСУ. — Ред.) настолько много, что мы уже устали их убивать. Мы их убиваем, а они все прут и прут". Это правда, тела солдат ВСУ там везде разбросаны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.руО том, когда ВС РФ смогут окончательно срезать Времевский выступ и начнут охват Угледара — в интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, курская область, потери всу, военная техника, бронетехника, вс рф, сумская область, курск, бои
Новости, Россия, Украина, Курская область, потери ВСУ, военная техника, бронетехника, ВС РФ, Сумская область, Курск, бои

"Их тела везде разбросаны": волонтер о том, как ВС РФ уничтожают живую силу и технику ВСУ под Курском

05:45 13.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Наши военкоры не зря называют эту авантюру "Курская дуга — 2.0", потому что за весь период СВО Украина не использовала ни на одном участке такого количества бронетехники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
Украина давно накапливала штурмовые подразделения на приграничье Курской области. Разговорами о возможном открытии Сумского направления мы никак не могли спровоцировать противника, чтобы он по щелчку пальцев собрал там вооружение и технику, способную проломить российскую оборону, рассказал советник губернатора.
"Наши военкоры не зря называют эту авантюру "Курская дуга — 2.0", потому что за весь период СВО Украина не использовала ни на одном участке такого количества бронетехники, а мы столько техники за короткий период времени еще ни разу не сжигали", — подчеркнул волонтер.
Это сотни единиц бронемашин и десятки танков. Конкретно на дороге Суджа — Мартыновка украинские военные свою сгоревшую технику уже даже не могут нормально объезжать, отметил Алехин.
Он уточнил, что это касается и личного состава противника. Воюющие в Курской области бойцы говорят: "Их (военнослужащих ВСУ. — Ред.) настолько много, что мы уже устали их убивать. Мы их убиваем, а они все прут и прут". Это правда, тела солдат ВСУ там везде разбросаны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.ру
О том, когда ВС РФ смогут окончательно срезать Времевский выступ и начнут охват Угледара — в интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой на сайте Украина.ру
Дмитрий Голубовский интервью
Вчера, 19:30
Дмитрий Голубовский: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это злоНа сегодняшний день мы еще не решили вопросы безопасности. Мы только отодвинули фронт от Донецка. Чтобы решить вопросы безопасности, нужно, во-первых, установить контроль над Черным морем и обеспечить спокойную торговлю. Второе, это преподать врагу такой урок, чтобы он не думал нам навредить.
 
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05:31Автомат "Калашникова" должен прижиться. Что волнует оружейников России
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