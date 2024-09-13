"Их тела везде разбросаны": волонтер о том, как ВС РФ уничтожают живую силу и технику ВСУ под Курском
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Наши военкоры не зря называют эту авантюру "Курская дуга — 2.0", потому что за весь период СВО Украина не использовала ни на одном участке такого количества бронетехники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
Украина давно накапливала штурмовые подразделения на приграничье Курской области. Разговорами о возможном открытии Сумского направления мы никак не могли спровоцировать противника, чтобы он по щелчку пальцев собрал там вооружение и технику, способную проломить российскую оборону, рассказал советник губернатора.
"Наши военкоры не зря называют эту авантюру "Курская дуга — 2.0", потому что за весь период СВО Украина не использовала ни на одном участке такого количества бронетехники, а мы столько техники за короткий период времени еще ни разу не сжигали", — подчеркнул волонтер.
Это сотни единиц бронемашин и десятки танков. Конкретно на дороге Суджа — Мартыновка украинские военные свою сгоревшую технику уже даже не могут нормально объезжать, отметил Алехин.
Он уточнил, что это касается и личного состава противника. Воюющие в Курской области бойцы говорят: "Их (военнослужащих ВСУ. — Ред.) настолько много, что мы уже устали их убивать. Мы их убиваем, а они все прут и прут". Это правда, тела солдат ВСУ там везде разбросаны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.ру
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