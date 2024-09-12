https://ukraina.ru/20240912/1057409615.html

У главы МВД Британии украли кошелек, пока она рассказывала полиции об "эпидемии" воровства

У главы МВД Британии украли кошелек, пока она рассказывала полиции об "эпидемии" воровства - 12.09.2024 Украина.ру

У главы МВД Британии украли кошелек, пока она рассказывала полиции об "эпидемии" воровства

У главы МВД Великобритании Дианы Джонсон украли сумочку с кошельком в то время, пока она выступала на конференции для офицеров полиции в четырехзвездочном отеле в городе Кенилворт графства Уорикшир. Об этом 12 сентября написала газета Financial Times

2024-09-12T17:08

2024-09-12T17:08

2024-09-12T17:08

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Издание обратило внимание на то, что инцидент произошел как раз в тот момент, когда Джонсон говорила об охватившей страну эпидемии воровства, мелких краж в магазинах и антисоциального поведения. Министр уверена, что такое положение дел - наследство, которое нынешнее лейбористское правительство получило от Консервативной партии.Расследование о краже сумочки с кошельком уже начала полиция Уорикшира.Ранее телерадиокомпания ВВС со ссылкой на данные Национальной статистической службы Великобритании сообщала, что воровство в магазинах Англии и Уэльса достигло самого высокого уровня за последние 20 лет.Согласно информации полиции, в 2023 году в магазинах было зарегистрировано 430 тысяч краж. И это на 37% больше, чем в предыдущий год.Миграция в Великобританию последних лет бьет все рекорды. За 2021, 2022 и 2023 годы в страну ежегодно приезжали более, чем по полмиллиона человек. А только за первые полгода 2024-го было выдано 1,16 миллиона виз по рабочим, учебным или семейным причинам. За тот же период было выявлено 38 784 человека, прибывших в Британию нелегальными путями.В конце июля вооруженный ножом 17-летний подросток напал на танцевальную студию местного детского сада в британском Саутпорте, убив трех девочек от шести до девяти лет, и ранив еще восемь несовершеннолетних.В общественном пространстве быстро распространилась информация о том, что нападавший - мусульманин, проситель убежища или беженец из Руанды. Это спровоцировало массовые беспорядки в стране. Протестующие нападали на отели, где располагались беженцы, магазины, принадлежавшие мусульманам, мечети и полицию.Судя по кадрам, появившимся в сети, недовольные британцы выкрикивали в адрес своего премьер-министра Кира Стамера "Сколько еще, Стармер? Когда ты что-нибудь сделаешь?" и скандировали "Мы хотим вернуть нашу страну".Стамер назвал протестовавших "крайне правыми бандитами" и заявил, что для борьбы с беспорядками полиция получит доступ к "постоянной армии", уголовное правосудие будет "усилено", а все участники протестов "почувствуют всю силу закона" и пожалеют о своих действиях.Интересно, что убийца напал на детей спустя менее, чем месяц после того, как Лейбористская партия Стармера одержала убедительную победу на выборах. Одним из первых решений нового премьера стала отмена депортации нелегальных иммигрантов в Руанду.

https://ukraina.ru/20240807/1056711052.html

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новости, великобритания, британия, руанда, мвд, мигранты, кража