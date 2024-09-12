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Экс-помощник Обамы предрек скорое завершение СВО и назвал причину

Экс-помощник Обамы предрек скорое завершение СВО и назвал причину - 12.09.2024 Украина.ру

Экс-помощник Обамы предрек скорое завершение СВО и назвал причину

Мирное урегулирование конфликта становится все более реальным, так как украинское общество устало от него. Такое заявление 12 сентября в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung сделал бывший специальный помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан

2024-09-12T15:18

2024-09-12T15:18

2024-09-12T15:18

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"Почти 50% украинского населения призывает к переговорам о прекращении конфликта. Я думаю, это происходит потому, что они измотаны. Много украинцев гибнет", - сказал Купчан.Он добавил, что Киев сталкивается с серьезными проблемами на поле боя, а западная поддержка Украины иссякает.На днях американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на слова военнослужащих ВСУ сообщила, что все больше украинцев поддерживает идею мирных переговоров для завершения конфликта с Россией.В понедельник, 9 сентября, газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц, который весь период СВО поддерживал киевский режим, готовит свой план по завершению боевых действий на Украине. По информации СМИ, эта инициатива включает территориальные уступки со стороны Украины.В Кремле отметили, что видели сообщения о подготовке Шольцем плана урегулирования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что Россия не отмахивается ни от каких инициатив, но детали немецкого плана пока неизвестны. В то же время, уточнил Песков, очертания разрешения конфликта мирными средствами пока не прослеживаются, официальных заявлений со стороны "дирижера" с Запада нет.Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Запад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя."Поэтому мы никогда не рассматривали формулу мира Зеленского (она включает в том числе возвращение Украины в границы 1991 года. - Ред.) всерьез", - заявил министр иностранных дел РФ.Депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал уловкой Запада недавнее заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о наступлении момента для переговоров с Россией по проблеме завершения вооруженного конфликта на Украине.Еще раньше аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.А сенатор, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков добавил, что резкое желание Шольца помирить Россию и Украину вызвано абсолютно эгоистическими мотивами по сохранению собственного рабочего места канцлера."Шольц наверняка сильно обеспокоен результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, где его партия - СДПГ - провалилась. Это серьезный сигнал для Шольца, который хочет остаться в кресле канцлера. Ему надо что-то предпринимать, иначе политически он обречен", - отметил Пушков.В кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не пойдет на уступки в части своих интересов. И СВО не завершится, пока они не будут достигнуты.

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новости, россия, украина, запад, олаф шольц, дмитрий песков, алексей пушков, всу, сво, барак обама (старший)