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Владислав Иллич-Свитыч: 90 лет киевлянину, после трудов которого стыдно искать "древнеукраинский язык"

Владислав Иллич-Свитыч: 90 лет киевлянину, после трудов которого стыдно искать "древнеукраинский язык" - 12.09.2024 Украина.ру

Владислав Иллич-Свитыч: 90 лет киевлянину, после трудов которого стыдно искать "древнеукраинский язык"

Владислава Марковича Иллич-Свитыча коллеги и по сей день считают гением. Он доказал, что для нескольких языковых семей существовал очень давно общий праязык. Он отнюдь не украинский и даже не арийский, политкорректно называемый ныне праиндоевропейским

2024-09-12T16:02

2024-09-12T16:02

2024-09-12T16:02

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Прадед знаменитого филолога пан Станислав Свитыч дослужился до титулярного советника, а его сын Игнатий-Владислав и две дочери — Элеонора и Эльжбета — ушли в народ, а затем и в революцию.Владислав-старший был форменной катастрофой для семьи. С 1876 года шляхтич "ушел в народ" — работал чернорабочим сначала в Кременчуге, потом в Очакове, где распространял запрещённую литературу среди рабочих и матросов.Впервые он был арестован в ноябре 1876 году в Очакове, а декабре 1877 года бежал из херсонской тюрьмы в Одессу. Входил в кружок нечаевца Ивана Ковальского и вместе с другими членами кружка был арестован 30 января 1878 года, оказав ожесточённое вооружённое сопротивление полиции (ранено пятеро правоохранителей).Свитыч был осуждён на восемь лет каторжных работ в крепостях и лишению всех прав состояния. Весной того же года он был этапирован в Сибирь, на заполярную Кару, а в 1883 году переведён на поселение в Якутскую область, Амгинскую слободу. Владислав Свитыч женился на Вере Павловне Рогачёвой, вдове народника Дмитрия Рогачёва.В 1892 году за "хорошее поведение" бывший дворянин Свитыч был приписан к крестьянскому сословию, а затем получил разрешение свободно передвигаться по всей Сибири. Вера Павловна Свитыч умерла в 1895 году, и на попечении Игнатия-Владислава осталось трое малолетних детей.Ссылка в Сибирь продолжалась. Под влиянием знаменитого полтавского литератора Владимира Короленко Свитыч начал писать и успешно публиковаться. Затем он переехал в 1904 году в Киев вместе с сыном Марком. Другой сын, Глеб (1885-1917), остался на Дальнем Востоке и известен там как участник революции 1905 года и отчим писателя Александра Фадеева.В Киеве, публикуясь в местной и екатеринославской прессе, Владислав Свитыч добавил к фамилии псевдоним "Иллич", и Марк Владиславович (1886-1963) в советское время жил под двойной фамилией. Но до этого народник не дожил, умер в 1916 году.Марк Владиславович жил в Киеве до 1941 года. Там он в 1923 году женился на Кларе Моисеевне Деснер (1901-1955). В Киеве же 12 сентября 1934 года и родился их сын, названный в честь деда Владиславом. Там же он, как и отец, пытался стать писателем, но не очень успешно.С началом войны семья Иллич-Свитыч навсегда покинула Киев и отправилась в эвакуацию в город Чкалов (так тогда назывался Оренбург). Там Клара Моисеевна стала режиссёром-постановщиком, а затем и главным режиссёром театра кукол, а Марк Владиславович работал бухгалтером. Владислав учился в школе, которую закончил с золотой медалью в 1952 году."Ещё в школе он начал интересоваться языками, кроме немецкого языка в школе, отдельно занимался с преподавателем английским. Уже тогда у него стала собираться картотека по интересующим его лингвистическим вопросам", — сообщает вдова учёного.В том же году Иллич-Свитыч поступил на филологический факультет МГУ. Своей специализацией он избрал болгарский язык."Слава, как оказалось, выбрал славянскую филологию вполне осознанно: он удивил меня тем, что (необычный факт!) еще до поступления в университет уже прочитал (изучил!) учебник по болгарскому языку С.Б. Бернштейна (единственный тогда учебник болгарского языка, напоминание о котором сам Самуил Борисович не очень любил)", — вспоминает профессор Надежда Котова.Там же он познакомился с Майей Никулиной, которая стала его женой."С моей стороны сначала был всего лишь интерес. Начитавшись романов, я все еще мечтала о каком-то необыкновенном герое. А наши отношения воспринимала просто как хорошую дружбу. Когда я увидела его влюбленность, то попыталась объясниться, остановить его. Это мне не удалось, и постепенно я привыкла видеть его рядом с собой, как верного рыцаря. Слава не был красавцем, но обладал огромным обаянием, душевной добротой и готовностью всегда прийти на помощь. С ним всегда было интересно. К тому же он посвящал мне стихи. Его нельзя было не полюбить", — вспоминает вдова ученого.20 августа 1954 году научный руководитель Самуил Борисович Бернштейн записал в своем дневнике:"Вчера весь день у меня на даче провел Слава Иллич-Свитыч. Много гуляли, наслаждались природой, но одновременно много говорили по специальным вопросам. Он всесторонне одарен. Прекрасно разбирается в самых сложных вопросах сравнительной грамматики. Знает много языков.Боюсь, что мне не удастся удержать его в славянском и балтийском языкознании. Постепенно у него созревает потребность выйти за пределы не только славянского, но и индоевропейского языкознания. Последнее время его начали беспокоить общие элементы в различных языках Старого Света. Путь опасный. Сколько талантливых людей сломало себе шею на этом! Сделаю все, чтобы удержать его в славянском языкознании. Хватит ли сил!!!"В аспирантуру Иллич-Свитыч не поступил. Дедушкина наследственность дала знать: "удовлетворительно" по истории КПСС.Вместо этого ему досталось место редактора в Государственном издательстве иностранных и национальных словарей (в славянской редакции), а с 1958 года Иллич-Свитыч стал работать младшим научным сотрудником в институте славяноведения АН СССР. В 1963 году была издана его монография "Именная акцентуация в балтийском и славянском", за которую Иллич-Свитычу присудили степень кандидата филологических наук. Официальный оппонент, знаменитый филолог Виктор Топоров счёл, что за эту работу Иллич-Свитыч заслуживает степени доктора, а не кандидата наук.Несмотря на успешное получение кандидатской степени, Иллич-Свитыч так и оставался младшим научным сотрудником.Летом 1966 года Иллич-Свитыч готовился к экспедиции в Закарпатье с целью изучения венгерских говоров. 21 августа недалеко от дома в поселке Загорянка Щёлковского района он был сбит легковым автомобилем на глазах у маленького сына Павла и умер в больнице г. Щёлково не приходя в сознание. Похоронили ученого на Образцовском сельском кладбище неподалёку от места катастрофы.К моменту кончины учёного был опубликован 41 его научный труд и ещё пять готовилось к печати. Коллега по институту, профессор Владимир Дыбо назвал Иллича-Свитыча гением уже в некрологе, напечатанном в журнале "Советское славяноведение" (№ 1, 1967).В 1903 году датский филолог Хольгер Петерсен назвал языки, близкие к индо-европейским, ностратическими. Иллич-Свитыч обработал огромный материал индоевропейских, уральских, алтайских, картвельских, дравидских и афразийских языков, установил системы регулярных фонетических соответствий между этими семьями, реконструировал фонетический облик праязыка."Заслуга В. М. Иллич-Свитыча заключается прежде всего в том, что ему удалось обнаружить в сравниваемом ностратическом материале ряд нетривиальных соответствий, то есть таких, проявление которых в одной языковой семье объясняется лишь в результате извлечения информации о характере их окружения в этимологически связанных рядах морфем в других родственных семьях", — отмечает известный филолог Владимир Дыбо.Этому праязыку более десяти тысяч лет, и он существовал, самое позднее, на рубеже палеолита и мезолита. Там мы не увидим ничего относящегося к земледелию и скотоводству. Нет в нём места ни для горшков, ни для металлообработки. Иллич-Свитыч написал даже стихотворение на праязыке, которое стало эпитафией на его могиле.K̥elHä wet̥ei ʕaK̥un kählak̥aλai palhʌ-k̥ʌ na wetäśa da ʔa-k̥ʌ ʔeja ʔäläja-k̥o pele t̥uba weteПеревод:"Язык — это брод через реку времени,он ведёт нас к жилищу умерших;но туда не сможет дойти тот,кто боится глубокой воды".Разумеется, этот праязык достаточно далёк от любого из ныне существующих, но общественное сознание зачастую определяют не монографии, известные узкому кругу учёных, а школьные учебники и популярная литература. А там можно найти такое…Уж извините, дорогой читатель, что приходится об этом говорить, но в мозги и из популярной литературы, и с некоторых вузовских кафедр людям вбивается мысля, что украинский язык существует чуть ли не со времён палеолита.И появляется, например, "ОДА АРИЯМ" Юрия Перетятко. Вот лишь некоторые цитаты из неё:"Украина подарила всему человечеству выпеченный хлеб, запряженного в телегу коня, сотни тысяч песен, банальные штаны и лавку, породила могучих Ариев, будущих основателей всех народов Белой расы: господ и первооткрывателей… 50 тысяч лет до нашей эры, "божьи посланники" отобрали самую перспективную группу людей — неоантропов, красивых и совершенных "детей Божьих", которые жили в благодатном Дунайско-Днестровско-Днепровском междуречье… Украина запустила цивилизационный генератор, который, начал излучать во все стороны концентрические волны Боготворческой энергии. Праукраинцы породили детей и внуков: Шумерскую, Арийскую, Кельтскую, Киммерийскую, Скифскую, Микено-Греческую, Римскую, Алтайскую, Бхаратскую, и множество других цивилизаций… Не меньшую роль в истории играла украинская Галичина: "Галац (Румыния), Галштад (Австрия), К(г)алиш (Польша), Галия (Франция), Галисия (Испания), Порту Галия, в Анатолии и ПалеСтане появились Галата и Галилея. (…)Древние греки бесцеремонно украли украинскую историю и мифологию, как это сделали через 2000 лет их русские эпигоны с историей Украины-Руси. (…) За все это получали украинцы опустошающие нашествия монгол, хазаров, московитов или иудо-большевистских комиссаров — последствия этноцидов, голодоморов или национальных унижений всем известны".Понятно, что никакой научной базы под этим нет – чистая фантазия. Задача же публицистического переосмысления трудов Иллича-Свитыча до сих пор не решена.

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Дмитрий Губин

Дмитрий Губин

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Дмитрий Губин

история, филология, история ссср, языки