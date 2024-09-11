"Сейчас тот момент": Шольц вспомнил, что на мирную конференцию по Украине нужно позвать Россию
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Для урегулирования украинского конфликта необходимо организовать новую конференцию, и в ней обязательно должна участвовать российская сторона. Об этом 11 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге в ходе дебатов по бюджету
"Я скажу это снова. Сейчас тот момент, то время, когда нам нужно изучить, какие возможности существуют. И это правильно, когда президент Украины [Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая] говорит, и я повторю это еще раз, что нам нужна еще одна мирная конференция. И Россия должна быть за столом переговоров", - заявил канцлер, уточнив, что обсуждал участие России в мирном саммите с Зеленским.
Почти весь период СВО Шольц делал воинственные заявления о военной поддержке Киева. В августе он сказал, что украинцы якобы защищают безопасность Европы. Однако 9 сентября газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии готовит свой план по завершению боевых действий на Украине. По информации СМИ, эта инициатива включает территориальные уступки со стороны Украины.
Сам Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF заявил, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.
В Кремле отметили, что видели сообщения о подготовке Шольцем плана урегулирования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что Россия не отмахивается ни от каких инициатив, но детали немецкого плана пока неизвестны. В то же время, уточнил Песков, очертания разрешения конфликта мирными средствами пока не прослеживаются, официальных заявлений со стороны "дирижера" с Запада нет.
Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Запад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя.
"Поэтому мы никогда не рассматривали формулу мира Зеленского (она включает в том числе возвращение Украины в границы 1991 года. - Ред.) всерьез", - заявил министр иностранных дел РФ.
Ранее депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал уловкой Запада недавнее заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о наступлении момента для переговоров с Россией по проблеме завершения вооруженного конфликта на Украине.
Еще раньше аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
А сенатор, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков добавил, что резкое желание Шольца помирить Россию и Украину вызвано абсолютно эгоистическими мотивами по сохранению собственного рабочего места канцлера.
"Шольц наверняка сильно обеспокоен результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, где его партия - СДПГ - провалилась. Это серьезный сигнал для Шольца, который хочет остаться в кресле канцлера. Ему надо что-то предпринимать, иначе политически он обречен", - отметил Пушков.
9 сентября, 09:47Запад через Шольца проверят готовность России к уступкам на переговорах, заявил БеликСША зарабатывают миллиарды на поставках оружия и рассматривают ЕС как вассала американского феодала. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам Дмитрий Белик
Вчера, 10:38"Сильно обеспокоен": Пушков объяснил, зачем Шольцу именно сейчас мирный план по УкраинеГотовить план по урегулированию конфликта на Украине канцлера Германии Олафа Щольца вынудили провальные результаты его Социал-демократической партии (СДПГ) на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал сенатор, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Первый саммит по Украине прошел к середине июня в швейцарском Бюргенштоке. Россию к участию в нем не пригласили. Итоговый документ встречи отказались подписать представители более десятка стран.