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"Сейчас тот момент": Шольц вспомнил, что на мирную конференцию по Украине нужно позвать Россию

"Сейчас тот момент": Шольц вспомнил, что на мирную конференцию по Украине нужно позвать Россию - 11.09.2024 Украина.ру

"Сейчас тот момент": Шольц вспомнил, что на мирную конференцию по Украине нужно позвать Россию

Для урегулирования украинского конфликта необходимо организовать новую конференцию, и в ней обязательно должна участвовать российская сторона. Об этом 11 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге в ходе дебатов по бюджету

2024-09-11T11:59

2024-09-11T11:59

2024-09-11T11:59

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Почти весь период СВО Шольц делал воинственные заявления о военной поддержке Киева. В августе он сказал, что украинцы якобы защищают безопасность Европы. Однако 9 сентября газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии готовит свой план по завершению боевых действий на Украине. По информации СМИ, эта инициатива включает территориальные уступки со стороны Украины.Сам Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF заявил, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.В Кремле отметили, что видели сообщения о подготовке Шольцем плана урегулирования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что Россия не отмахивается ни от каких инициатив, но детали немецкого плана пока неизвестны. В то же время, уточнил Песков, очертания разрешения конфликта мирными средствами пока не прослеживаются, официальных заявлений со стороны "дирижера" с Запада нет.Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Запад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя."Поэтому мы никогда не рассматривали формулу мира Зеленского (она включает в том числе возвращение Украины в границы 1991 года. - Ред.) всерьез", - заявил министр иностранных дел РФ.Ранее депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал уловкой Запада недавнее заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о наступлении момента для переговоров с Россией по проблеме завершения вооруженного конфликта на Украине.Еще раньше аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.А сенатор, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков добавил, что резкое желание Шольца помирить Россию и Украину вызвано абсолютно эгоистическими мотивами по сохранению собственного рабочего места канцлера."Шольц наверняка сильно обеспокоен результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, где его партия - СДПГ - провалилась. Это серьезный сигнал для Шольца, который хочет остаться в кресле канцлера. Ему надо что-то предпринимать, иначе политически он обречен", - отметил Пушков.Первый саммит по Украине прошел к середине июня в швейцарском Бюргенштоке. Россию к участию в нем не пригласили. Итоговый документ встречи отказались подписать представители более десятка стран.

https://ukraina.ru/20240909/1057331515.html

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новости, россия, украина, запад, олаф шольц, владимир зеленский, дмитрий песков, госдума, совет федерации, переговоры, конференция