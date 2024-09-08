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Польский эксперт рассказал о причинах неэффективности социальных протестов в своей стране

Польский эксперт рассказал о причинах неэффективности социальных протестов в своей стране - 08.09.2024 Украина.ру

Польский эксперт рассказал о причинах неэффективности социальных протестов в своей стране

Правительство Польши пытается опередить протесты с помощью "внешней угрозы" и использует для этого русофобский жупел. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас

2024-09-08T08:30

2024-09-08T08:30

2024-09-08T08:30

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Польша спланировала госбюджет на 2025 год, в котором военные расходы составляют 187 миллиардов злотых (4,7% ВВП), а на "внутреннюю безопасность" предусмотрены 37 миллиардов злотых – в пять раз меньше, чем на военные нужды. По мнению Рэнкаса, есть объяснение таких огромных расходов на полицейские структуры."Польское общество за последние 35 лет доказало, что оно неспособно на эффективные социальные протесты, - сказал аналитик. - Мы слишком атомизированы, эффективно разделены, ориентированы на удовлетворение индивидуальных материальных потребностей, но даже трудности в достижении этой цели не побуждают нас к сотрудничеству и активности. Да, власть вооружается против общества и повышает уровень слежки и цензуры, но на данный момент это кажется излишней осторожностью".Конрад Рэнкас: кто он Польский эксперт, политический аналитик и журналист, политик"С другой стороны, закономерен процесс усиления "внутреннего фронта" в условиях ожидаемого приближения непосредственных боевых действий. Очевидно, что в экстремальных условиях можно ожидать некоторых симптомов недовольства среди поляков, прежде всего в связи с резким ростом стоимости жизни или ожидаемым ещё большим притоком иммигрантов", - добавил Рэнкас.По его оценкам, пока в Польше "преобладает официальный оптимизм". Польша "развивается по плану, жизнь как-то идёт, и лишь бы хуже не стало", отметил аналитик."Именно эта тенденция привела к власти нынешнюю леволиберальную правящую коалицию, но она в то же время является проблемой для правительства и парламентского большинства", - констатировал Рэнкас.Он также признал, что активное меньшинство сторонников правящих партий может довольствоваться эффектными жестами, направленными против их предшественников, – такими, как лишение "Права и справедливости" (ПиС) значительной части финансирования из госбюджета."Однако избиратели-центристы, которые хотят горячей воды в своих кранах и политической стабильности, легко могут охладеть к партийным играм, не сопровождающимся реальными экономическими улучшениями, - заметил Рэнкас. - В таких ситуациях естественная тактика правительства — попытка опередить протесты с помощью "внешней угрозы". Потому с точки зрения использования российского пугала политика леволибералов ни в малейшей степени не отличается от политики "ПиС".Полный текст интервью Конрад Рэнкас: У руля в Варшаве находятся предатели на сайте Украина.ру

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новости, польша, варшава, конрад рэнкас, эксперты, восточная европа, украина, политический кризис, сво, русофобия, россия, украина.ру