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Мультимедийная конференция "Третья осень СВО: перспективы победы"

Мультимедийная конференция "Третья осень СВО: перспективы победы" - 04.09.2024 Украина.ру

Мультимедийная конференция "Третья осень СВО: перспективы победы"

Начало 6 сентября в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).

2024-09-04T14:37

2024-09-04T14:37

2024-09-04T14:39

севастополь

алексей анпилогов

сергей горбачев

искандер хисамов

украина.ру

снг

новости

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Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".Напряжение на всех фронтах СВО и в Курском приграничье нарастает, но уже многие военные аналитики с обеих сторон конфликта предсказывают скорое истощение украинских ресурсов и западной помощи.На очередной конференции в рамках проекта "Украинское досье" предполагается обсудить:- возможности перехода российской армии в решительное наступление;- изменение характера боевых действий в связи с массовым применением дронов и других новых видов оружия;- возможные условия начала мирных переговоров.Участники:- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета по международным делам Дмитрий КУЗНЕЦОВ;- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- капитан 1 ранга запаса, директор Института стран СНГ в г.Севастополе Сергей ГОРБАЧЁВ;- военный эксперт, руководитель организации "Боевой резерв" Игорь "ЯКУТ";- командир группы БПЛА, позывной "БИРКИН"Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина. ру

севастополь, алексей анпилогов, сергей горбачев, искандер хисамов, украина.ру, снг, новости