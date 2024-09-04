https://ukraina.ru/20240904/1057234887.html
Мультимедийная конференция "Третья осень СВО: перспективы победы"
Мультимедийная конференция "Третья осень СВО: перспективы победы" - 04.09.2024 Украина.ру
Мультимедийная конференция "Третья осень СВО: перспективы победы"
Начало 6 сентября в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
2024-09-04T14:37
2024-09-04T14:37
2024-09-04T14:39
севастополь
алексей анпилогов
сергей горбачев
искандер хисамов
украина.ру
снг
новости
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Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".Напряжение на всех фронтах СВО и в Курском приграничье нарастает, но уже многие военные аналитики с обеих сторон конфликта предсказывают скорое истощение украинских ресурсов и западной помощи.На очередной конференции в рамках проекта "Украинское досье" предполагается обсудить:- возможности перехода российской армии в решительное наступление;- изменение характера боевых действий в связи с массовым применением дронов и других новых видов оружия;- возможные условия начала мирных переговоров.Участники:- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета по международным делам Дмитрий КУЗНЕЦОВ;- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- капитан 1 ранга запаса, директор Института стран СНГ в г.Севастополе Сергей ГОРБАЧЁВ;- военный эксперт, руководитель организации "Боевой резерв" Игорь "ЯКУТ";- командир группы БПЛА, позывной "БИРКИН"Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ru
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
севастополь, алексей анпилогов, сергей горбачев, искандер хисамов, украина.ру, снг, новости
Севастополь, Алексей Анпилогов, Сергей Горбачев, Искандер Хисамов, Украина.ру, СНГ, Новости
Мультимедийная конференция "Третья осень СВО: перспективы победы"
14:37 04.09.2024 (обновлено: 14:39 04.09.2024)
Начало 6 сентября в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".
Напряжение на всех фронтах СВО и в Курском приграничье нарастает, но уже многие военные аналитики с обеих сторон конфликта предсказывают скорое истощение украинских ресурсов и западной помощи.
На очередной конференции в рамках проекта "Украинское досье" предполагается обсудить:
- возможности перехода российской армии в решительное наступление;
- изменение характера боевых действий в связи с массовым применением дронов и других новых видов оружия;
- возможные условия начала мирных переговоров.
- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета по международным делам Дмитрий КУЗНЕЦОВ;
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ
;
- капитан 1 ранга запаса, директор Института стран СНГ
в г.Севастополе Сергей ГОРБАЧЁВ
;
- военный эксперт, руководитель организации "Боевой резерв" Игорь "ЯКУТ";
- командир группы БПЛА, позывной "БИРКИН"
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru