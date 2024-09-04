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Неуязвимый для дронов, полевой хирург и тульский оружейник: спецрепортаж о героях батальона БАРС-11
Неуязвимый для дронов, полевой хирург и тульский оружейник: спецрепортаж о героях батальона БАРС-11 - 04.09.2024 Украина.ру
Неуязвимый для дронов, полевой хирург и тульский оружейник: спецрепортаж о героях батальона БАРС-11
Бойцы добровольческого батальона БАРС-11 рассказали корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, почему они пришли в это подразделение, как проходит их служба, с какими трудными ситуациями они сталкивались и как с ними справлялись
2024-09-04T14:18
2024-09-04T14:18
2024-09-04T14:18
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новости, видео, россия, украина.ру, хирург, дроны, батальон, герои, александр чаленко
Новости, Видео, Россия, Украина.ру, хирург, дроны, батальон, герои, Александр Чаленко
Неуязвимый для дронов, полевой хирург и тульский оружейник: спецрепортаж о героях батальона БАРС-11
Бойцы добровольческого батальона БАРС-11 рассказали корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, почему они пришли в это подразделение, как проходит их служба, с какими трудными ситуациями они сталкивались и как с ними справлялись