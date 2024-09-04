Хамил, вытирал ноги, надоел - политолог о причинах отставки Кулебы - 04.09.2024 Украина.ру
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Хамил, вытирал ноги, надоел - политолог о причинах отставки Кулебы
Хамил, вытирал ноги, надоел - политолог о причинах отставки Кулебы - 04.09.2024 Украина.ру
Хамил, вытирал ноги, надоел - политолог о причинах отставки Кулебы
Вероятная причина отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы - требование Запада изменить политический имидж Киева. Такое мнение 4 сентября в беседе с журналистами "Известий" высказал политолог Дмитрий Солонников
2024-09-04T12:25
2024-09-04T12:25
новости
украина
отставка
дмитрий кулеба
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Он подчеркнул, что нельзя рассматривать поступки Киева, действующего при нелигитимном президенте, как акт суверенной политики. Эксперт уверен, что нынешний кадровый переполох на Украине - сигнал о том, что Запад будет требовать от Киева других действий.Предприниматель Ким Дотком считает, что уход Кулебы с поста главы МИД наглядно демонстрирует тот факт, что режим Владимира Зеленского находится на последнем издыхании."Министр иностранных дел Украины Кулеба был вынужден уйти в отставку через несколько дней после того, как признал, что Украина проигрывает, и что в этом виноват Запад", - заявил Дотком.При этом сам Зеленский на фоне провалов ВСУ заявил, что проведет очередные кадровые перестановки "ради всех нас", чтобы "дать новый импульс государственным институтам".Журналисты британской газеты Financial Times эту версию не разделяют. По их мнению очередная крупнейшая перезагрузка кабинета Зеленского происходит с одной лишь целью: удержание власти нелигитимного президента на фоне "всесильного по меркам Украины Андрея Ермака". Британская газета привела и другую версию: перестановки нужны Зеленскому, чтобы держать общество в ощущении постоянных перемен, ведь "выдохшаяся курская операция уже не вдохновляет, требуются новые импульсы и надежды для украинцев".Также издание сообщило, что по их информации, большинство уволенных получат новые должности в Кабинете министров.Депутат Верховной Рады Украины София Федина заявила, что подавшие в отставку министры даже не пришли на заседание парламента, а это значит, что происходящее - лишь "перестановка кроватей в борделе".В среду, 4 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.Также заявления об отставке подали:Кроме того, во вторник Владимир Зеленский уволил с должности замглавы своего Офиса Ростислава Шурму.Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия отметил, что в ближайшее время можно ожидать "большую перезагрузку правительства Украины". По его словам, изменения коснутся 50% кадров.
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новости, украина, отставка, дмитрий кулеба, сша, кабмин
Новости, Украина, отставка, Дмитрий Кулеба, США, Кабмин

Хамил, вытирал ноги, надоел - политолог о причинах отставки Кулебы

12:25 04.09.2024
 
© X / Secretary Antony Blinken
- РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© X / Secretary Antony Blinken
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Вероятная причина отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы - требование Запада изменить политический имидж Киева. Такое мнение 4 сентября в беседе с журналистами "Известий" высказал политолог Дмитрий Солонников
"[Кулеба] хамил лидерам государств, давал непрошенные оценки ситуациям. С точки зрения классической дипломатии совершенно удивительный человек. Но это выражало определенную позицию Украины на тот момент. Украина хамила и могла ноги вытирать о европейских партнеров, лидеров государств, и Европа съедала. Кулеба отвечал такому запросу государственной политики. Сейчас, видимо, внешние кураторы Украины сказали, что нужно менять имидж", - сказал Солонников.
Он подчеркнул, что нельзя рассматривать поступки Киева, действующего при нелигитимном президенте, как акт суверенной политики. Эксперт уверен, что нынешний кадровый переполох на Украине - сигнал о том, что Запад будет требовать от Киева других действий.
Предприниматель Ким Дотком считает, что уход Кулебы с поста главы МИД наглядно демонстрирует тот факт, что режим Владимира Зеленского находится на последнем издыхании.
"Министр иностранных дел Украины Кулеба был вынужден уйти в отставку через несколько дней после того, как признал, что Украина проигрывает, и что в этом виноват Запад", - заявил Дотком.
- РИА Новости, 1920, 04.09.2024
10:52
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При этом сам Зеленский на фоне провалов ВСУ заявил, что проведет очередные кадровые перестановки "ради всех нас", чтобы "дать новый импульс государственным институтам".
Журналисты британской газеты Financial Times эту версию не разделяют. По их мнению очередная крупнейшая перезагрузка кабинета Зеленского происходит с одной лишь целью: удержание власти нелигитимного президента на фоне "всесильного по меркам Украины Андрея Ермака". Британская газета привела и другую версию: перестановки нужны Зеленскому, чтобы держать общество в ощущении постоянных перемен, ведь "выдохшаяся курская операция уже не вдохновляет, требуются новые импульсы и надежды для украинцев".
Также издание сообщило, что по их информации, большинство уволенных получат новые должности в Кабинете министров.
Депутат Верховной Рады Украины София Федина заявила, что подавшие в отставку министры даже не пришли на заседание парламента, а это значит, что происходящее - лишь "перестановка кроватей в борделе".
11:54
Не кони, а крысы. Павлив об отставках в украинском кабмине, а в перспективе и премьера ШмыгаляПочти весь состав украинского кабинета министров будет изменен в ближайшее время, в Вашингтоне настаивали на этом еще год назад. Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак как могли оттягивали этот процесс, а точку в вопросе поставил последний визит Ермака и главы Минобороны Рустема Умерова в США
В среду, 4 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.
Также заявления об отставке подали:
  • министр юстиции Украины Денис Малюська,
  • украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин,
  • глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец,
  • вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина,
  • вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Кроме того, во вторник Владимир Зеленский уволил с должности замглавы своего Офиса Ростислава Шурму.
Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия отметил, что в ближайшее время можно ожидать "большую перезагрузку правительства Украины". По его словам, изменения коснутся 50% кадров.
Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
10:27
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