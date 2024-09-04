"Осень, листопад, сучья обнажаются": Захарова об отставке Кулебы - 04.09.2024 Украина.ру
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"Осень, листопад, сучья обнажаются": Захарова об отставке Кулебы
"Осень, листопад, сучья обнажаются": Захарова об отставке Кулебы - 04.09.2024 Украина.ру
"Осень, листопад, сучья обнажаются": Захарова об отставке Кулебы
На брифинге IX Восточного экономического форума (ВЭФ–2024) во Владивостоке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию об отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
2024-09-04T10:52
2024-09-04T10:52
новости
украина
дмитрий кулеба
мид
россия
мария захарова
отставка
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"Крыса сбегает?", "Жаль, смешной чертяка был. Наверное тоже из 95 Квартала", "Захарова как всегда в точку!", "Ждём продолжения листопада! Сучья спилим", "Как в том анекдоте: когда дела в борделе идут плохо, то надо не кровати передвигать, а менять девочек", "Кулебяка наворовался, теперь станет Хот-договым где-нибудь в США, как Яценюк", - добавили пользователи сети.В среду, 4 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.Также заявления об отставке подали:Кроме того, во вторник Владимир Зеленский уволил с должности замглавы своего Офиса Ростислава Шурму.Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия отметил, что в ближайшее время можно ожидать "большую перезагрузку правительства Украины". По его словам, изменения коснутся 50% кадров.При этом сам Зеленский на фоне провалов ВСУ заявил, что проведет очередные кадровые перестановки "ради всех нас", чтобы "дать новый импульс государственным институтам".Журналисты британской газеты Financial Times эту версию не разделяют. По их мнению очередная крупнейшая перезагрузка кабинета Зеленского происходит с одной лишь целью: удержание власти нелигитимного президента на фоне "всесильного по меркам Украины Андрея Ермака". Британская газета привела и другую версию: перестановки нужны Зеленскому, чтобы держать общество в ощущении постоянных перемен, ведь "выдохшаяся курская операция уже не вдохновляет, требуются новые импульсы и надежды для украинцев".Также издание сообщило, что по их информации, большинство уволенных получат новые должности в Кабинете министров.Депутат Верховной Рады Украины София Федина заявила, что подавшие в отставку министры даже не пришли на заседание парламента, а это значит, что происходящее - лишь "перестановка кроватей в борделе".
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новости, украина, дмитрий кулеба, мид, россия, мария захарова, отставка
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, МИД, Россия, Мария Захарова, отставка

"Осень, листопад, сучья обнажаются": Захарова об отставке Кулебы

10:52 04.09.2024
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP / Virginia Mayo
Читать в
На брифинге IX Восточного экономического форума (ВЭФ–2024) во Владивостоке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию об отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Осень, листопад, сучья обнажаются", - сказала Захарова.
"Крыса сбегает?", "Жаль, смешной чертяка был. Наверное тоже из 95 Квартала", "Захарова как всегда в точку!", "Ждём продолжения листопада! Сучья спилим", "Как в том анекдоте: когда дела в борделе идут плохо, то надо не кровати передвигать, а менять девочек", "Кулебяка наворовался, теперь станет Хот-договым где-нибудь в США, как Яценюк", - добавили пользователи сети.
В среду, 4 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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Появился третий: в сеть попали снимки Кулебы с его новой возлюбленнойУкраинский фотограф Юлия Елинецкая опубликовала снимки с романтической фотосессии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его новой возлюбленной, пиарщицы Светланы Павелецкой. Соответствующий пост фотограф разместила в своих соцсетях 9 августа
Также заявления об отставке подали:
  • министр юстиции Украины Денис Малюська,
  • украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин,
  • глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец,
  • вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина,
  • вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Кроме того, во вторник Владимир Зеленский уволил с должности замглавы своего Офиса Ростислава Шурму.
Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия отметил, что в ближайшее время можно ожидать "большую перезагрузку правительства Украины". По его словам, изменения коснутся 50% кадров.
При этом сам Зеленский на фоне провалов ВСУ заявил, что проведет очередные кадровые перестановки "ради всех нас", чтобы "дать новый импульс государственным институтам".
Журналисты британской газеты Financial Times эту версию не разделяют. По их мнению очередная крупнейшая перезагрузка кабинета Зеленского происходит с одной лишь целью: удержание власти нелигитимного президента на фоне "всесильного по меркам Украины Андрея Ермака". Британская газета привела и другую версию: перестановки нужны Зеленскому, чтобы держать общество в ощущении постоянных перемен, ведь "выдохшаяся курская операция уже не вдохновляет, требуются новые импульсы и надежды для украинцев".
Также издание сообщило, что по их информации, большинство уволенных получат новые должности в Кабинете министров.
Депутат Верховной Рады Украины София Федина заявила, что подавшие в отставку министры даже не пришли на заседание парламента, а это значит, что происходящее - лишь "перестановка кроватей в борделе".
 
НовостиУкраинаДмитрий КулебаМИДРоссияМария Захароваотставка
 
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