https://ukraina.ru/20240904/1057226652.html

"Осень, листопад, сучья обнажаются": Захарова об отставке Кулебы

"Осень, листопад, сучья обнажаются": Захарова об отставке Кулебы - 04.09.2024 Украина.ру

"Осень, листопад, сучья обнажаются": Захарова об отставке Кулебы

На брифинге IX Восточного экономического форума (ВЭФ–2024) во Владивостоке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию об отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

2024-09-04T10:52

2024-09-04T10:52

2024-09-04T10:52

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"Крыса сбегает?", "Жаль, смешной чертяка был. Наверное тоже из 95 Квартала", "Захарова как всегда в точку!", "Ждём продолжения листопада! Сучья спилим", "Как в том анекдоте: когда дела в борделе идут плохо, то надо не кровати передвигать, а менять девочек", "Кулебяка наворовался, теперь станет Хот-договым где-нибудь в США, как Яценюк", - добавили пользователи сети.В среду, 4 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.Также заявления об отставке подали:Кроме того, во вторник Владимир Зеленский уволил с должности замглавы своего Офиса Ростислава Шурму.Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия отметил, что в ближайшее время можно ожидать "большую перезагрузку правительства Украины". По его словам, изменения коснутся 50% кадров.При этом сам Зеленский на фоне провалов ВСУ заявил, что проведет очередные кадровые перестановки "ради всех нас", чтобы "дать новый импульс государственным институтам".Журналисты британской газеты Financial Times эту версию не разделяют. По их мнению очередная крупнейшая перезагрузка кабинета Зеленского происходит с одной лишь целью: удержание власти нелигитимного президента на фоне "всесильного по меркам Украины Андрея Ермака". Британская газета привела и другую версию: перестановки нужны Зеленскому, чтобы держать общество в ощущении постоянных перемен, ведь "выдохшаяся курская операция уже не вдохновляет, требуются новые импульсы и надежды для украинцев".Также издание сообщило, что по их информации, большинство уволенных получат новые должности в Кабинете министров.Депутат Верховной Рады Украины София Федина заявила, что подавшие в отставку министры даже не пришли на заседание парламента, а это значит, что происходящее - лишь "перестановка кроватей в борделе".

https://ukraina.ru/20230810/1048601135.html

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новости, украина, дмитрий кулеба, мид, россия, мария захарова, отставка