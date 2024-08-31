Мощный кулак на Токмак: Подлесный о том, есть ли у ВСУ резервы чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым
08:00 31.08.2024 (обновлено: 09:51 31.08.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Чтобы рассуждать о южном направлении, необходимы данные российской разведки, а не того, что говорит Зеленский. Сколько подготовленных бригад есть у ВСУ, чтобы бросить их на Токмак и отрезать сухопутный коридор в Крым. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Некоторые эксперты предполагают, что удары ВСУ в Курской и Белгородской области носят отвлекающий характер перед масштабной операцией ВСУ на юге, целью которой будет попытка прорыва к Крыму.
Существует такое понятие, как "туман войны". Если приступить к теоретическим рассуждениям, то Владимир Зеленский заявлял про то, что у него якобы есть 15 бригад, но вооружены только три из них, рассказал эксперт.
"Если напрячь Запад, чтобы он дал оружие, то еще 12 бригад образуют мощный ударный кулак. Тысяч 70 он смог бы тогда бросить на южное направление. Но разве можем мы верить тому, что говорит Зеленский и вбрасывает ЦИПсО?" - отметил политолог.
Чтобы рассуждать о южном направлении, необходимы данные российской разведки, а не того, что говорит Зеленский. Сколько подготовленных бригад есть у ВСУ, чтобы бросить их на Токмак и отрезать сухопутный коридор на Крым. Но таких данных в открытом доступе нет, подчеркнул Подлесный.
Если бы такие резервы были, то в первую очередь их бросили бы закрывать дыры на Донецком направлении. Потому что было бы нелогично ударить на южном направлении, но при этом ВС РФ выйдут к Днепропетровску, разрезав всю группировку ВСУ пополам, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.ру
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