https://ukraina.ru/20240831/1057094461.html

Мощный кулак на Токмак: Подлесный о том, есть ли у ВСУ резервы чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым

Мощный кулак на Токмак: Подлесный о том, есть ли у ВСУ резервы чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым - 31.08.2024 Украина.ру

Мощный кулак на Токмак: Подлесный о том, есть ли у ВСУ резервы чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым

Чтобы рассуждать о южном направлении, необходимы данные российской разведки, а не того, что говорит Зеленский. Сколько подготовленных бригад есть у ВСУ, чтобы бросить их на Токмак и отрезать сухопутный коридор в Крым. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2024-08-31T08:00

2024-08-31T08:00

2024-08-31T09:51

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владимир зеленский

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всу

украина

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Некоторые эксперты предполагают, что удары ВСУ в Курской и Белгородской области носят отвлекающий характер перед масштабной операцией ВСУ на юге, целью которой будет попытка прорыва к Крыму.Существует такое понятие, как "туман войны". Если приступить к теоретическим рассуждениям, то Владимир Зеленский заявлял про то, что у него якобы есть 15 бригад, но вооружены только три из них, рассказал эксперт.Чтобы рассуждать о южном направлении, необходимы данные российской разведки, а не того, что говорит Зеленский. Сколько подготовленных бригад есть у ВСУ, чтобы бросить их на Токмак и отрезать сухопутный коридор на Крым. Но таких данных в открытом доступе нет, подчеркнул Подлесный.Если бы такие резервы были, то в первую очередь их бросили бы закрывать дыры на Донецком направлении. Потому что было бы нелогично ударить на южном направлении, но при этом ВС РФ выйдут к Днепропетровску, разрезав всю группировку ВСУ пополам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руПодробнее о ключевых задачах армии РФ на различных направлениях спецоперации - в интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240828/1057090138.html

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