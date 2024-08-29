На Украине закончили расследовать авиакатастрофу, в которой погибло руководство МВД - 29.08.2024 Украина.ру
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На Украине закончили расследовать авиакатастрофу, в которой погибло руководство МВД
На Украине закончили расследовать авиакатастрофу, в которой погибло руководство МВД - 29.08.2024 Украина.ру
На Украине закончили расследовать авиакатастрофу, в которой погибло руководство МВД
Досудебное расследование авиакатастрофы, в которой погибло руководство МВД Украины, в том числе глава ведомства Денис Монастырский, завершено. Об этом сообщает 29 августа Офис украинского генпрокурора
2024-08-29T13:59
2024-08-29T13:59
новости
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бровары
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"Прокуроры... направили в суд обвинительный акт в отношении пятерых должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по делу об авиакатастрофе 18 января 2023 года в Броварах. Досудебное расследование завершено совместной межведомственной группой главных следственных управлений ГБР и СБУ в ноябре 2023 года", - говорится в материале.Расследованием установлено, что обвиняемые нарушили правила безопасности полета вертолета.Четырем сотрудникам ГСЧС вменяется статья "Нарушение правил безопасности полетов воздушного транспорта, повлекшее гибель людей", а начальнику Службы безопасности полетов ГСЧС – статья "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".В январе 2023 года вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате крушения вертолета погибли 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей. Подробнее о катастрофе - в материале Пилот, вертолет, диверсия. МВД Украины не определилось с версией крушения вертолета в Броварах на сайте Украина.ру.
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новости, украина, бровары, киевская область, денис монастырский, гсчс, мвд, гбр
Новости, Украина, Бровары, Киевская область, Денис Монастырский, ГСЧС, МВД, ГБР

На Украине закончили расследовать авиакатастрофу, в которой погибло руководство МВД

13:59 29.08.2024
 
© РИА НовостиВертолет Бровары
Вертолет Бровары
© РИА Новости
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Досудебное расследование авиакатастрофы, в которой погибло руководство МВД Украины, в том числе глава ведомства Денис Монастырский, завершено. Об этом сообщает 29 августа Офис украинского генпрокурора
"Прокуроры... направили в суд обвинительный акт в отношении пятерых должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по делу об авиакатастрофе 18 января 2023 года в Броварах. Досудебное расследование завершено совместной межведомственной группой главных следственных управлений ГБР и СБУ в ноябре 2023 года", - говорится в материале.
Расследованием установлено, что обвиняемые нарушили правила безопасности полета вертолета.
Четырем сотрудникам ГСЧС вменяется статья "Нарушение правил безопасности полетов воздушного транспорта, повлекшее гибель людей", а начальнику Службы безопасности полетов ГСЧС – статья "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".
В январе 2023 года вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли.
По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате крушения вертолета погибли 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей.
Подробнее о катастрофе - в материале Пилот, вертолет, диверсия. МВД Украины не определилось с версией крушения вертолета в Броварах на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаБроварыКиевская областьДенис МонастырскийГСЧСМВДГБР
 
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