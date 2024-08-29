https://ukraina.ru/20240829/1057114236.html

"Молниеносно": британский эксперт заметил проблему ВСУ под Красноармейском

"Молниеносно": британский эксперт заметил проблему ВСУ под Красноармейском - 29.08.2024 Украина.ру

"Молниеносно": британский эксперт заметил проблему ВСУ под Красноармейском

У ВСУ большие проблемы на Красноармейском (Покровском) направлении, и ситуация усугубляется очень быстро. Такое заявление в своем блоге на YouTube сделал британский эксперт Александр Меркурис

2024-08-29T12:47

2024-08-29T12:47

2024-08-29T12:47

новости

британия

вооруженные силы украины

проблема

покровск/красноармейск

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Меркурис добавил, что взятие города российскими силами обернется для ВСУ крайне плачевно: ВС РФ улучшат логистику и смогут использовать это преимущество для продвижения в сторону Днепра.СМИ других стран согласны с формулировкойНемецкий журналист Юлиан Рёпке констатировал, что скорость продвижения российской армии и жалобы со стороны представителей ВСУ свидетельствуют об обрушении украинской обороны."То, что происходит к востоку от Покровска, похоже на крупномасштабный отход оставшихся украинских сил", – сказал Рёпке.Похожую версию изложили журналисты американского New York Times. По мнению журналистов, Россия показывает в направлении Красноармейска "несокрушимую военную мощь", и что "российский импульс не ослабевает".Полковник Маркус Рейснер из военной академии в Австрии согласился с этой формулировкой, уточнив лишь, что "какого-либо ослабления российского импульса, вызванного какой-либо передислокацией, не наблюдается".А военнослужащий ВСУ Александр Солонько пожаловался СМИ, что такого преимущества в количестве личного состава, какое сейчас имеет Россия у Красноармейска, не было даже под Бахумутом (Артемовском).“Огромный перевес в количестве, тут нет даже с чем сравнивать. Я не помню такого ни в Бахмуте, нигде. Это впервые прямо такое преимущество в личном составе вижу. "Все выглядит критически и катастрофично. После Покровска дорога на Днепр будет открыта", - сказал украинский военный."Такого не было даже в Бахмуте": боевик ВСУ рассказал, что происходит на Покровском направленииВ среду, 28 августа, стало известно, что российские силы перерезали европейский маршрут трассы Е50 на Красноармейском (Покровском) направлении, что существенно осложнит снабжение группировки ВСУ в Карловке."Мы освободили Камышевку, Заветное, Птичье в этом направлении. Идет севернее очень серьезное давление на украинцев, потому что пало Калиново и Мемрик это, наверное, самое основное. Перерезали трассу Е50, что существенно осложнило снабжение группировки в Карловке", - уточнил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.И следующей целью ВС РФ на Красноармейском направлении станет Селидово, подытожил он.

https://ukraina.ru/20240828/1057101648.html

британия

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новости, британия, вооруженные силы украины, проблема, покровск/красноармейск