"Молниеносно": британский эксперт заметил проблему ВСУ под Красноармейском - 29.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240829/1057114236.html
"Молниеносно": британский эксперт заметил проблему ВСУ под Красноармейском
"Молниеносно": британский эксперт заметил проблему ВСУ под Красноармейском - 29.08.2024 Украина.ру
"Молниеносно": британский эксперт заметил проблему ВСУ под Красноармейском
У ВСУ большие проблемы на Красноармейском (Покровском) направлении, и ситуация усугубляется очень быстро. Такое заявление в своем блоге на YouTube сделал британский эксперт Александр Меркурис
2024-08-29T12:47
2024-08-29T12:47
новости
британия
вооруженные силы украины
проблема
покровск/красноармейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056715371_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_51754d892e5c770c0e71e761a4ebacd5.jpg
Меркурис добавил, что взятие города российскими силами обернется для ВСУ крайне плачевно: ВС РФ улучшат логистику и смогут использовать это преимущество для продвижения в сторону Днепра.СМИ других стран согласны с формулировкойНемецкий журналист Юлиан Рёпке констатировал, что скорость продвижения российской армии и жалобы со стороны представителей ВСУ свидетельствуют об обрушении украинской обороны."То, что происходит к востоку от Покровска, похоже на крупномасштабный отход оставшихся украинских сил", – сказал Рёпке.Похожую версию изложили журналисты американского New York Times. По мнению журналистов, Россия показывает в направлении Красноармейска "несокрушимую военную мощь", и что "российский импульс не ослабевает".Полковник Маркус Рейснер из военной академии в Австрии согласился с этой формулировкой, уточнив лишь, что "какого-либо ослабления российского импульса, вызванного какой-либо передислокацией, не наблюдается".А военнослужащий ВСУ Александр Солонько пожаловался СМИ, что такого преимущества в количестве личного состава, какое сейчас имеет Россия у Красноармейска, не было даже под Бахумутом (Артемовском).“Огромный перевес в количестве, тут нет даже с чем сравнивать. Я не помню такого ни в Бахмуте, нигде. Это впервые прямо такое преимущество в личном составе вижу. "Все выглядит критически и катастрофично. После Покровска дорога на Днепр будет открыта", - сказал украинский военный."Такого не было даже в Бахмуте": боевик ВСУ рассказал, что происходит на Покровском направленииВ среду, 28 августа, стало известно, что российские силы перерезали европейский маршрут трассы Е50 на Красноармейском (Покровском) направлении, что существенно осложнит снабжение группировки ВСУ в Карловке."Мы освободили Камышевку, Заветное, Птичье в этом направлении. Идет севернее очень серьезное давление на украинцев, потому что пало Калиново и Мемрик это, наверное, самое основное. Перерезали трассу Е50, что существенно осложнило снабжение группировки в Карловке", - уточнил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.И следующей целью ВС РФ на Красноармейском направлении станет Селидово, подытожил он.
https://ukraina.ru/20240828/1057101648.html
британия
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056715371_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8688fc8c46b594c93615866f5cea7eb2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, британия, вооруженные силы украины, проблема, покровск/красноармейск
Новости, Британия, Вооруженные силы Украины, проблема, Покровск/Красноармейск

"Молниеносно": британский эксперт заметил проблему ВСУ под Красноармейском

12:47 29.08.2024
 
© AP / Felipe Dana
- РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP / Felipe Dana
Читать в
У ВСУ большие проблемы на Красноармейском (Покровском) направлении, и ситуация усугубляется очень быстро. Такое заявление в своем блоге на YouTube сделал британский эксперт Александр Меркурис
"Мы видим, как рушится вся линия фронта ВСУ на Покровском (Красноармейском. - Ред.) направлении, и это происходит молниеносно", — сказал он.
Меркурис добавил, что взятие города российскими силами обернется для ВСУ крайне плачевно: ВС РФ улучшат логистику и смогут использовать это преимущество для продвижения в сторону Днепра.
СМИ других стран согласны с формулировкой
Немецкий журналист Юлиан Рёпке констатировал, что скорость продвижения российской армии и жалобы со стороны представителей ВСУ свидетельствуют об обрушении украинской обороны.
"То, что происходит к востоку от Покровска, похоже на крупномасштабный отход оставшихся украинских сил", – сказал Рёпке.
Похожую версию изложили журналисты американского New York Times. По мнению журналистов, Россия показывает в направлении Красноармейска "несокрушимую военную мощь", и что "российский импульс не ослабевает".
Полковник Маркус Рейснер из военной академии в Австрии согласился с этой формулировкой, уточнив лишь, что "какого-либо ослабления российского импульса, вызванного какой-либо передислокацией, не наблюдается".
А военнослужащий ВСУ Александр Солонько пожаловался СМИ, что такого преимущества в количестве личного состава, какое сейчас имеет Россия у Красноармейска, не было даже под Бахумутом (Артемовском).
“Огромный перевес в количестве, тут нет даже с чем сравнивать. Я не помню такого ни в Бахмуте, нигде. Это впервые прямо такое преимущество в личном составе вижу. "Все выглядит критически и катастрофично. После Покровска дорога на Днепр будет открыта", - сказал украинский военный.
"Такого не было даже в Бахмуте": боевик ВСУ рассказал, что происходит на Покровском направлении
В среду, 28 августа, стало известно, что российские силы перерезали европейский маршрут трассы Е50 на Красноармейском (Покровском) направлении, что существенно осложнит снабжение группировки ВСУ в Карловке.
"Мы освободили Камышевку, Заветное, Птичье в этом направлении. Идет севернее очень серьезное давление на украинцев, потому что пало Калиново и Мемрик это, наверное, самое основное. Перерезали трассу Е50, что существенно осложнило снабжение группировки в Карловке", - уточнил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
И следующей целью ВС РФ на Красноармейском направлении станет Селидово, подытожил он.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Вчера, 19:24
На Покровск! В Селидово начались бои, части ВСУ отходят к границе ДНР и Днепропетровской областиДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на покровском направлении
 
НовостиБританияВооруженные силы УкраиныпроблемаПокровск/Красноармейск
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Стоит ли ждать обрушения фронта? Стешин о продвижении России, истерике по Покровску и планах Украины
13:02"Не смогли убить, вызывают на допросы": защитника УПЦ и депутата объявили в розыск
13:02Актуальность мирной инициативы Путина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 августа
12:47"Молниеносно": британский эксперт заметил проблему ВСУ под Красноармейском
12:45"И продолжают продвижение": ВС РФ освободили Николаевку в ДНР
12:29Захарова назвала универсальный рецепт решения украинского конфликта
12:26Тюрьма, потом штрафбат: Аксенов дал совет крымским "ждунам"
12:22Российские военные освободили луганскую Стельмаховку
12:01Боррель призвал страны ЕС полностью снять ограничения на удары по России
11:54В деле о теракте в "Крокусе" появилось пятеро новых фигурантов - суд
11:36Боррель перенес встречу глав МИД ЕС в Брюссель из-за политики Венгрии
11:19Во время ротации: в Днепровском лимане ВСУ встретил российский "Корнет"
11:07"Умер в этой стране": на Украине ликвидирован наемник из Мексики
10:55Боррель рассказал о блокировке миллиардов евро для Киева из-за разногласий в ЕС
10:51Ракеты и дроны над головой. Жительница Суджи прошла 50 км, спасаясь от ВСУ
10:49Минобороны РФ обнародовало архивы к юбилею освобождения Западной Украины от фашизма
10:41Украина, жаждущая любви
10:37Как России ответить на подрыв "грязной" бомбы и что ждёт ВСУ в ближайшее время - Вассерман
10:19ВСУ атаковали курский Льгов, мэр обратился к горожанам
10:08Польский судья объяснил, что Западу нужно от Дурова, российские пользователи ответили
Лента новостейМолния