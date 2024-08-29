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Главное за ночь 29 августа

Главное за ночь 29 августа - 29.08.2024 Украина.ру

Главное за ночь 29 августа

ВС РФ снова нанесли масштабный удар по объектам противника. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Харьковской областях... Украина.ру, 29.08.2024

2024-08-29T08:06

2024-08-29T08:06

2024-08-29T08:06

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ВС РФ снова нанесли масштабный удар по объектам противника. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Харьковской областях. Множество взрывов прозвучало в предместьях Киева.Пункт временной дислокации ВСУ поражён в Харьковской области, сдетонировали боекомплекты, много погибших и раненых, - подполье.Россия точно идентифицировала более 4 тысяч наемников ВСУ, по ряду из них завершены заочные расследования, сообщил посол МИД РФ Мирошник.Россия располагает данными о том, что боевики ВСУ похищают мирных жителей Курской области, есть списки похищенных, но они не окончательные, - посол МИД РФ Мирошник.Глава Офиса Зеленского Ермак и министр обороны Украины Умеров на этой неделе встретятся с администрацией США чтобы убедить Белый дом снять ограничения на удары американским оружием вглубь территории России, сообщает CNN со ссылкой на источники.С фронтов поступают следующие сообщения:На Южно-донецком направлении ВС РФ движутся к Павловке на юго-западе от Угледара и к Катериновке и Антоновке, после взятия Константиновки. Возможна попытка взять Угледар в Клещи, - пишет военкор Евгений Лисицын;На Покровском направлении ВС РФ уже действуют в микрорайоне Западный в Мирнограде, - сообщают Два майора.

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харьковская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьковская область, мирошник, рустем умеров, вооруженные силы украины, угледар