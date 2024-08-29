Главное за ночь 29 августа
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
ВС РФ снова нанесли масштабный удар по объектам противника. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Харьковской областях. Множество взрывов прозвучало в предместьях Киева.
Пункт временной дислокации ВСУ поражён в Харьковской области, сдетонировали боекомплекты, много погибших и раненых, - подполье.
Пункт временной дислокации ВСУ поражён в Харьковской области, сдетонировали боекомплекты, много погибших и раненых, - подполье.
Россия точно идентифицировала более 4 тысяч наемников ВСУ, по ряду из них завершены заочные расследования, сообщил посол МИД РФ Мирошник.
Россия располагает данными о том, что боевики ВСУ похищают мирных жителей Курской области, есть списки похищенных, но они не окончательные, - посол МИД РФ Мирошник.
Глава Офиса Зеленского Ермак и министр обороны Украины Умеров на этой неделе встретятся с администрацией США чтобы убедить Белый дом снять ограничения на удары американским оружием вглубь территории России, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Глава Офиса Зеленского Ермак и министр обороны Украины Умеров на этой неделе встретятся с администрацией США чтобы убедить Белый дом снять ограничения на удары американским оружием вглубь территории России, сообщает CNN со ссылкой на источники.
С фронтов поступают следующие сообщения:
На Южно-донецком направлении ВС РФ движутся к Павловке на юго-западе от Угледара и к Катериновке и Антоновке, после взятия Константиновки. Возможна попытка взять Угледар в Клещи, - пишет военкор Евгений Лисицын;
На Покровском направлении ВС РФ уже действуют в микрорайоне Западный в Мирнограде, - сообщают Два майора.
На Южно-донецком направлении ВС РФ движутся к Павловке на юго-западе от Угледара и к Катериновке и Антоновке, после взятия Константиновки. Возможна попытка взять Угледар в Клещи, - пишет военкор Евгений Лисицын;
На Покровском направлении ВС РФ уже действуют в микрорайоне Западный в Мирнограде, - сообщают Два майора.