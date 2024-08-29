Главное за ночь 29 августа - 29.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240829/1057108602.html
Главное за ночь 29 августа
Главное за ночь 29 августа - 29.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 29 августа
ВС РФ снова нанесли масштабный удар по объектам противника. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Харьковской областях... Украина.ру, 29.08.2024
2024-08-29T08:06
2024-08-29T08:06
новости
россия
харьковская область
мирошник
рустем умеров
вооруженные силы украины
угледар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056914588_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a00492ce94cf7da7ca6bc74463ecb8a3.jpg
ВС РФ снова нанесли масштабный удар по объектам противника. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Харьковской областях. Множество взрывов прозвучало в предместьях Киева.Пункт временной дислокации ВСУ поражён в Харьковской области, сдетонировали боекомплекты, много погибших и раненых, - подполье.Россия точно идентифицировала более 4 тысяч наемников ВСУ, по ряду из них завершены заочные расследования, сообщил посол МИД РФ Мирошник.Россия располагает данными о том, что боевики ВСУ похищают мирных жителей Курской области, есть списки похищенных, но они не окончательные, - посол МИД РФ Мирошник.Глава Офиса Зеленского Ермак и министр обороны Украины Умеров на этой неделе встретятся с администрацией США чтобы убедить Белый дом снять ограничения на удары американским оружием вглубь территории России, сообщает CNN со ссылкой на источники.С фронтов поступают следующие сообщения:На Южно-донецком направлении ВС РФ движутся к Павловке на юго-западе от Угледара и к Катериновке и Антоновке, после взятия Константиновки. Возможна попытка взять Угледар в Клещи, - пишет военкор Евгений Лисицын;На Покровском направлении ВС РФ уже действуют в микрорайоне Западный в Мирнограде, - сообщают Два майора.
россия
харьковская область
угледар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056914588_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6bf3fc24bb70bc2284037e52f1019799.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьковская область, мирошник, рустем умеров, вооруженные силы украины, угледар
Новости, Россия, Харьковская область, Мирошник, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Угледар

Главное за ночь 29 августа

08:06 29.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Учения штурмовиков добровольческого подразделения Барс-13 в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
ВС РФ снова нанесли масштабный удар по объектам противника. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Харьковской областях. Множество взрывов прозвучало в предместьях Киева.

Пункт временной дислокации ВСУ поражён в Харьковской области, сдетонировали боекомплекты, много погибших и раненых, - подполье.
Россия точно идентифицировала более 4 тысяч наемников ВСУ, по ряду из них завершены заочные расследования, сообщил посол МИД РФ Мирошник.
Россия располагает данными о том, что боевики ВСУ похищают мирных жителей Курской области, есть списки похищенных, но они не окончательные, - посол МИД РФ Мирошник.

Глава Офиса Зеленского Ермак и министр обороны Украины Умеров на этой неделе встретятся с администрацией США чтобы убедить Белый дом снять ограничения на удары американским оружием вглубь территории России, сообщает CNN со ссылкой на источники.
С фронтов поступают следующие сообщения:

На Южно-донецком направлении ВС РФ движутся к Павловке на юго-западе от Угледара и к Катериновке и Антоновке, после взятия Константиновки. Возможна попытка взять Угледар в Клещи, - пишет военкор Евгений Лисицын;

На Покровском направлении ВС РФ уже действуют в микрорайоне Западный в Мирнограде, - сообщают Два майора.
 
НовостиРоссияХарьковская областьМирошникРустем УмеровВооруженные силы УкраиныУгледар
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:32Нелегитимная Украина и грядущее обострение, похитители людей. Главное на Украине на утро 29 августа
09:26Часть Харькова осталась без электричества после взрывов
09:09ВСУ обстреляли Шебекино, есть жертвы - губернатор
08:33Террористический режим Украины готов на что угодно для достижения целей – Мирошник
08:06Главное за ночь 29 августа
07:52ПВО сбила украинские дроны над Крымом, Брянской и Белгородской областями - Минобороны
07:34Полянский пригрозил Украине расплатой за "курскую авантюру"
07:14Генштаб ВСУ признал напряженной обстановку на Купянском направлении
07:08Дмитрий Выдрин: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова"
07:00Пан Зеленский и его беглые холопы. Как на Украине хотят возвращать соотечественников
06:52Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск
06:48"Месть за Курск отменяется, мы просто замерзнем". Украинские эксперты с тревогой о ситуации в стране
06:43Блэкаут и перестрелки с военкомами. Что происходит на Волыни
06:40Трамп, Дуров и третья мировая война. Грег Вайнер о сюрпризах, которые Запад готовит России
06:20Александр Перенджиев: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском
06:15Тогда в дело вступают срочники: эксперт раскрыл, как может ответить Россия на атаки ВСУ в приграничье
06:00Зашли профессиональные убийцы: Суздальцев о том, почему противостояние в Курской области - это надолго
05:45Политолог объяснил, как взятие Покровска ударит по всей группировке и логистике ВСУ в приграничье
05:30Кто сядет за рычаг "Брэдли"? Политолог о том, почему выделенные Украине деньги "потратят или разворуют"
05:15Достаточно гаража автобазы: эксперт рассказал, из каких деталей украинцы собирают дроны "Паляница"
Лента новостейМолния