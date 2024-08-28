"Противник паникует": эксперт раскрыл, как армия РФ давит ВСУ в Дзержинске и режет выступ в Работино
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
На Дзержинском направлении российские войска заняли Артемовское (Северное) и Дружбу. Бои уже идут в черте самого Дзержинска. Что касается Запорожского направления, то там идут бои в районе Работино, где ВС РФ пытают срезать вклинение ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
Сейчас есть надежда, что в районе фенольного завода в Новгородском (Нью-Йорк) ВС РФ окружили какую-то часть ВСУ и сейчас проводят зачистку. Если бы мы окружили там противника, это было бы приятно, рассказал эксперт.
"Пока же идут бои в Нелеповке. Помимо этого, российские войска заняли Артемовское (Северное) и Дружбу. Бои идут в черте самого Дзержинска [Торецка]. Там у нас все неплохо. Противник паникует. Правда, я пока не понимаю, будем ли мы, пользуясь нашими успехами, окружать Дзержинск или атаковать его в лоб", - отметил Угольный.
Что касается Запорожского направления, то там идут бои в районе Работино, где ВС РФ пытают срезать вклинение ВСУ. Но не стоит ожидать активизации противника на этом фронте, потому что у него маловато сил, подчеркнул обозреватель.
Киевский режим ослабил Запорожское направление еще до Курского вторжения, когда перебросил 47-ю бригаду в Донбасс, а потом перебросил 80-ю бригаду под Харьков. На Запорожье у ВСУ остались средние части, вряд ли они могут вести наступательные бои, заключил собеседник издания.
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