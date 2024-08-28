https://ukraina.ru/20240828/1057072464.html

"Противник паникует": эксперт раскрыл, как армия РФ давит ВСУ в Дзержинске и режет выступ в Работино

"Противник паникует": эксперт раскрыл, как армия РФ давит ВСУ в Дзержинске и режет выступ в Работино - 28.08.2024 Украина.ру

"Противник паникует": эксперт раскрыл, как армия РФ давит ВСУ в Дзержинске и режет выступ в Работино

На Дзержинском направлении российские войска заняли Артемовское (Северное) и Дружбу. Бои уже идут в черте самого Дзержинска. Что касается Запорожского направления, то там идут бои в районе Работино, где ВС РФ пытают срезать вклинение ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный

2024-08-28T06:00

2024-08-28T06:00

2024-08-28T06:00

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Сейчас есть надежда, что в районе фенольного завода в Новгородском (Нью-Йорк) ВС РФ окружили какую-то часть ВСУ и сейчас проводят зачистку. Если бы мы окружили там противника, это было бы приятно, рассказал эксперт.Что касается Запорожского направления, то там идут бои в районе Работино, где ВС РФ пытают срезать вклинение ВСУ. Но не стоит ожидать активизации противника на этом фронте, потому что у него маловато сил, подчеркнул обозреватель.Киевский режим ослабил Запорожское направление еще до Курского вторжения, когда перебросил 47-ю бригаду в Донбасс, а потом перебросил 80-ю бригаду под Харьков. На Запорожье у ВСУ остались средние части, вряд ли они могут вести наступательные бои, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр читайте на сайте Украина.руО боевом подвиге, церемонии награждения и работе инструктором - в интервью Героя России Дмитрий Трачука: Сам-то я троечник, и пока гордиться как-то нечем было. А тут – на тебе! на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240827/1057059114.html

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новости, россия, работино, всу, вс рф, сво, донбасс, наступление, запорожское направление, харьков