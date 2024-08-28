"Противник паникует": эксперт раскрыл, как армия РФ давит ВСУ в Дзержинске и режет выступ в Работино - 28.08.2024 Украина.ру
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"Противник паникует": эксперт раскрыл, как армия РФ давит ВСУ в Дзержинске и режет выступ в Работино
"Противник паникует": эксперт раскрыл, как армия РФ давит ВСУ в Дзержинске и режет выступ в Работино - 28.08.2024 Украина.ру
"Противник паникует": эксперт раскрыл, как армия РФ давит ВСУ в Дзержинске и режет выступ в Работино
На Дзержинском направлении российские войска заняли Артемовское (Северное) и Дружбу. Бои уже идут в черте самого Дзержинска. Что касается Запорожского направления, то там идут бои в районе Работино, где ВС РФ пытают срезать вклинение ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2024-08-28T06:00
2024-08-28T06:00
новости
россия
работино
всу
вс рф
сво
донбасс
наступление
запорожское направление
харьков
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Сейчас есть надежда, что в районе фенольного завода в Новгородском (Нью-Йорк) ВС РФ окружили какую-то часть ВСУ и сейчас проводят зачистку. Если бы мы окружили там противника, это было бы приятно, рассказал эксперт.Что касается Запорожского направления, то там идут бои в районе Работино, где ВС РФ пытают срезать вклинение ВСУ. Но не стоит ожидать активизации противника на этом фронте, потому что у него маловато сил, подчеркнул обозреватель.Киевский режим ослабил Запорожское направление еще до Курского вторжения, когда перебросил 47-ю бригаду в Донбасс, а потом перебросил 80-ю бригаду под Харьков. На Запорожье у ВСУ остались средние части, вряд ли они могут вести наступательные бои, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр читайте на сайте Украина.руО боевом подвиге, церемонии награждения и работе инструктором - в интервью Героя России Дмитрий Трачука: Сам-то я троечник, и пока гордиться как-то нечем было. А тут – на тебе! на сайте Украина.ру
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работино
донбасс
запорожское направление
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новости, россия, работино, всу, вс рф, сво, донбасс, наступление, запорожское направление, харьков
Новости, Россия, Работино, ВСУ, ВС РФ, СВО, Донбасс, наступление, Запорожское направление, Харьков

"Противник паникует": эксперт раскрыл, как армия РФ давит ВСУ в Дзержинске и режет выступ в Работино

06:00 28.08.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
Военнопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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На Дзержинском направлении российские войска заняли Артемовское (Северное) и Дружбу. Бои уже идут в черте самого Дзержинска. Что касается Запорожского направления, то там идут бои в районе Работино, где ВС РФ пытают срезать вклинение ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
Сейчас есть надежда, что в районе фенольного завода в Новгородском (Нью-Йорк) ВС РФ окружили какую-то часть ВСУ и сейчас проводят зачистку. Если бы мы окружили там противника, это было бы приятно, рассказал эксперт.

"Пока же идут бои в Нелеповке. Помимо этого, российские войска заняли Артемовское (Северное) и Дружбу. Бои идут в черте самого Дзержинска [Торецка]. Там у нас все неплохо. Противник паникует. Правда, я пока не понимаю, будем ли мы, пользуясь нашими успехами, окружать Дзержинск или атаковать его в лоб", - отметил Угольный.

Что касается Запорожского направления, то там идут бои в районе Работино, где ВС РФ пытают срезать вклинение ВСУ. Но не стоит ожидать активизации противника на этом фронте, потому что у него маловато сил, подчеркнул обозреватель.
Киевский режим ослабил Запорожское направление еще до Курского вторжения, когда перебросил 47-ю бригаду в Донбасс, а потом перебросил 80-ю бригаду под Харьков. На Запорожье у ВСУ остались средние части, вряд ли они могут вести наступательные бои, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр читайте на сайте Украина.ру
О боевом подвиге, церемонии награждения и работе инструктором - в интервью Героя России Дмитрий Трачука: Сам-то я троечник, и пока гордиться как-то нечем было. А тут – на тебе! на сайте Украина.ру
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