Украинские "Викинги", покемоны и эпос: Иван Франко на кино- и телеэкранах - 27.08.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20240827/1057041148.html
Украинские "Викинги", покемоны и эпос: Иван Франко на кино- и телеэкранах
Украинские "Викинги", покемоны и эпос: Иван Франко на кино- и телеэкранах - 27.08.2024 Украина.ру
Украинские "Викинги", покемоны и эпос: Иван Франко на кино- и телеэкранах
Иван Франко — без сомнений один из самых (возможно, самый) плодовитый украинский писатель, и, что важно, известный за рубежом. Он не стал такой же иконой как Тарас Шевченко или Леся Украинка в современной, независимой Украине, но был одним из культурных символов Украины советской
2024-08-27T15:59
2024-08-27T15:59
история
эксклюзив
история
украина
российская империя
тарас шевченко
леся украинка
центральная рада
франко
литература
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Читая о Франко, о жизни и творчестве, обязательно встретишь в разной тональности — в зависимости от позиции автора, и упоминание того, что Франко был убеждённым социалистом (и даже переводил на украинский язык Карла Маркса, комплиментарно отзываясь о нем), и профеминистом, осознававшим всё ещё тяжёлое и, зачастую, бесправное положение женщины XIX века, и этнологом, культурологом, искусствоведом — человеком, которого искренне заботила судьба народного украинского наследия. В том числе — западного, галичанского, чем занимались совсем немногие литераторы."После Шевченко не было у нас такой фигуры. Так что, не будет преувеличением сказать, что Шевченко и Франко — это в действительности те два могучих крыла, которые вынесли украинское слово, украинскую культуру на мировые просторы. Франко стоит среди тех великих советчиков, мыслителей-гуманистов, к которым человечество всегда будет обращаться...", — писал украинский советский писатель Олесь Гончар.В вечном украинском споре между Западом и Востоком, украинцами, жившими в Российской Империи и украинцами, жившими в Австро-Венгрии и Польше, негласно и произошло такое разделение — от Востока — Шевченко, от Запада — Франко.Родился Иван Яковлевич 27 августа 1856 года в селе Нагуевичи (тогда — Дрогобычский уезд Самборского округа Королевства Галиции и Лодомерии в Австрийской империи, сейчас — село в украинской Львовской области), по отцу был украинцем, по матери — русином.Студент Львовского университета, русофил, ученик Михаила Драгоманова — Франко относился к той части интеллигенции 70-80 годов своего столетия, кто шёл в ногу со временем и прогрессом, иногда немного его опережая.Школьников, которые учились в украинских школах до Майдана — всех! — точно заставляли учить хрестоматийное и самое известное поэтическое произведение Франко — "Вічний Революціонер", потому что там и о царских застенках, и о вымуштрованных войсках, и о простых рабочих людях, мечтающих о свободе (стихотворение и сейчас сохранилось в программе).Украинский советский поэт Максим Рыльский формулировал это следующим образом: "Иван Франко — это разум и сердце нашего народа. Это борьба, мука и предчувствие счастья Украины. Украины и человечности… Франко живет в народной памяти как великий Камнелом..." (Рыльский ссылается на знаменитое стихотворение "Каменярі": "каменяр" переводится как каменщик, но в контексте стихотворения это человек, который добывает камень и обычно переводится как камнелом — Ред.) Из обширного наследия писателя и ученого наиболее цитируемыми и известными, пожалуй, можно назвать пьесу "Украденное счастье", сейчас её ставят очень многие театры, поэму "Моисей", повести "Крыло сойки" и "Захар Беркут".Два ЗахараИ в советском, и в украинском кино и по произведениям Франко, и о самом писателе снято действительно много — как выдающихся картин больших режиссёров, так и смелых экспериментов, и работ проходных, не запомнившихся.Наиболее, пожалуй, заметны экранизации повести "Захар Беркут", которая рассказывает о борьбе жителей Карпат против монголо-татар в XIII веке, эксплуатируя все знаковые образы галичанского и русинского эпоса.Первая экранизация была снята в 1971 году режиссером Леонидом Осыкой на киностудии имени Александра Довженко, в ней знахаря Захара Беркута сыграл Василий Симич, известный, в том числе по фильму Эмиля Лотяну "Мой ласковый и нежный зверь", где он сыграл лесничего, отца главной героини.С этой экранизацией неминуемо сравнивается новая, нашумевшая — 2019 года. Её Украина снимала в коллаборации с США: режиссёры — клипмейкер и продюсер Ахем Сеитаблаев и Джон Винн. Критики хором говорили о том, что картина ушла от первоисточника непозволительно далеко, сконцентрировавшись исключительно на спецэффектах.Визуально фильм невероятно "американский", супергеройский. Роберт Патрик (звезда "Ангелов Чарли", "Аватара" и "Ходячих мертвецов"), да и все другие персонажи, как и их костюмы, грим и прочее оформление картины невероятно похожи и на другие, более известные на Западе фильмы и сериалы о легендарных героях, прежде всего — сериал "Викинги" Майкла Хёрста. Невооруженным глазом видно: национальной фольклорной идентичности, за которую так сражается современная украинская культура, в советской экранизации было гораздо больше.О любви, революции и музыке"Украденное счастье" — классическая украинская пьеса о любовном треугольнике в условиях социального неравенства — тоже была экранизирована дважды: в 1952 году Исааком Шмаруком и Гнатом Юрой, и в 1984 — Юрием Ткаченко, который осовременил и актуализировал сюжет произведения.Ещё одно произведение, которое советские кинорежиссёры переосмысляли многократно — от немого фильма Иосифа Рона ещё в 20-е годы до утерянной экранизации 40-х и более успешной 50-х — роман "Борислав смеётся".Роман рассказывает о жизни рабочих в Бориславе (львовском городке)— центре нефтяной промышленности Галичины конца XIX века и поднимает темы социального неравенства, борьбы за права рабочих и изменения социальных отношений, отражая реалии того времени. Произведение считается одним из самых социально значимых в наследии Франко, а литературовед Дмитрий Наливайко утверждал, что это — профессиональная европейская реалистическая проза на тему угнетённых рабочих.О самом писателе снято было немало фильмов, среди них и работа Сергея Бондарчука, но самая, наверное, заметная картина — двухсерийный биографический фильм Тимофея Левчука "Семья Коцюбинских".Картина рассказывает и о самом Михаиле Коцюбинском — не только авторе Intermezzo и "Теней забытых предков", но и общественном деятеле, идеологе, друге Максима Горького, о его семье и друзьях — включая Франко, а также о революции и Гражданской войне, Центральной Раде, о националистах и черносотенцах.Фильм смотрится нелегко по нынешним временам: два с половиной часа неторопливого чёрно-белого повествования с театральными диалогами, проходками хора и итальянскими живописными пейзажами. Но показано в нём многое невероятно актуальное и сегодня.А кроме всего прочего, в 2007 году на студии "Укранимафильм" был снят анимационный сериал "Лис Микита" по мотивам одноимённой сказки Франко. Мульстсериал, который журналистка назвала "украинским ответом покемонам" действительно необычный: во-первых, его персонажи разговаривают на диалекте — бойковском, во-вторых, создатели сделали сознательный и интересный акцент на музыке.Над саундтреком работал не только классик современной академической украинской музыки Мирослав Скорик, но также были использованы фрагменты из композиций групп "Пиккардийская терция", Mad Heads, "Океан Ельзы", "Воплі Відоплясова" — то есть образцовый украинский рок, и даже хор из оперы немецкого композитора-романтика Карла Вебера. В украинских музыкальных училищах студенты анализировали феномен этого саундтрека.О "декоммунизации" памяти о Франко - в материале Во Львове неизвестные разгромили памятник Каменяру из произведения Франко на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20230929/1049610535.html
https://ukraina.ru/20240717/1056223702.html
https://ukraina.ru/20240108/1052534611.html
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эксклюзив, история, украина, российская империя, тарас шевченко, леся украинка, центральная рада, франко, литература, писатель, поэт, кино, фильм, кинематограф
История, Эксклюзив, История, Украина, Российская империя, Тарас Шевченко, Леся Украинка, Центральная Рада, Франко, литература, писатель, поэт, кино, фильм, кинематограф

Украинские "Викинги", покемоны и эпос: Иван Франко на кино- и телеэкранах

15:59 27.08.2024
 
© Фото : vgolos.com.ua  / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : vgolos.com.ua
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Иван Франко — без сомнений один из самых (возможно, самый) плодовитый украинский писатель, и, что важно, известный за рубежом. Он не стал такой же иконой как Тарас Шевченко или Леся Украинка в современной, независимой Украине, но был одним из культурных символов Украины советской
Читая о Франко, о жизни и творчестве, обязательно встретишь в разной тональности — в зависимости от позиции автора, и упоминание того, что Франко был убеждённым социалистом (и даже переводил на украинский язык Карла Маркса, комплиментарно отзываясь о нем), и профеминистом, осознававшим всё ещё тяжёлое и, зачастую, бесправное положение женщины XIX века, и этнологом, культурологом, искусствоведом — человеком, которого искренне заботила судьба народного украинского наследия. В том числе — западного, галичанского, чем занимались совсем немногие литераторы.
"После Шевченко не было у нас такой фигуры. Так что, не будет преувеличением сказать, что Шевченко и Франко — это в действительности те два могучих крыла, которые вынесли украинское слово, украинскую культуру на мировые просторы. Франко стоит среди тех великих советчиков, мыслителей-гуманистов, к которым человечество всегда будет обращаться...", — писал украинский советский писатель Олесь Гончар.
В вечном украинском споре между Западом и Востоком, украинцами, жившими в Российской Империи и украинцами, жившими в Австро-Венгрии и Польше, негласно и произошло такое разделение — от Востока — Шевченко, от Запада — Франко.
Родился Иван Яковлевич 27 августа 1856 года в селе Нагуевичи (тогда — Дрогобычский уезд Самборского округа Королевства Галиции и Лодомерии в Австрийской империи, сейчас — село в украинской Львовской области), по отцу был украинцем, по матери — русином.
Студент Львовского университета, русофил, ученик Михаила Драгоманова — Франко относился к той части интеллигенции 70-80 годов своего столетия, кто шёл в ногу со временем и прогрессом, иногда немного его опережая.
Михаил Драгоманов - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
29 сентября 2023, 08:00История
Михаил Драгоманов: социальный украинофил или украинофильствующий социалист?Имя Михаила Драгоманова на Украине популярно – в его честь называют улицы и ВУЗы. Как же – автор словаря украинского языка, одного из первых (неудачных) алфавитов, близкий родственник Леси Украинки… О том, что он не только националист, но социалист стараются не упоминать. Декоммунизация – сами понимаете
Школьников, которые учились в украинских школах до Майдана — всех! — точно заставляли учить хрестоматийное и самое известное поэтическое произведение Франко — "Вічний Революціонер", потому что там и о царских застенках, и о вымуштрованных войсках, и о простых рабочих людях, мечтающих о свободе (стихотворение и сейчас сохранилось в программе).
Украинский советский поэт Максим Рыльский формулировал это следующим образом: "Иван Франко — это разум и сердце нашего народа. Это борьба, мука и предчувствие счастья Украины. Украины и человечности… Франко живет в народной памяти как великий Камнелом..." (Рыльский ссылается на знаменитое стихотворение "Каменярі": "каменяр" переводится как каменщик, но в контексте стихотворения это человек, который добывает камень и обычно переводится как камнелом — Ред.)
Из обширного наследия писателя и ученого наиболее цитируемыми и известными, пожалуй, можно назвать пьесу "Украденное счастье", сейчас её ставят очень многие театры, поэму "Моисей", повести "Крыло сойки" и "Захар Беркут".
Два Захара
И в советском, и в украинском кино и по произведениям Франко, и о самом писателе снято действительно много — как выдающихся картин больших режиссёров, так и смелых экспериментов, и работ проходных, не запомнившихся.
Наиболее, пожалуй, заметны экранизации повести "Захар Беркут", которая рассказывает о борьбе жителей Карпат против монголо-татар в XIII веке, эксплуатируя все знаковые образы галичанского и русинского эпоса.
Белая птица с чёрной отметиной (кадр из фильма)
17 июля, 16:00История
"Белая птица с чёрной отметиной" – фильм-храм украинского кинематографа1 июля 1971 года в Москве в зале Дворца съездов в рамках VІІ Московского международного кинофестиваля состоялась премьера фильма, снятого украинскими кинематографистами. Когда съёмочная группа предстала перед публикой, начались овации, которые продолжались полчаса. Фильм стал настоящей победой украинского кино – это понимали все находившиеся в зале
Первая экранизация была снята в 1971 году режиссером Леонидом Осыкой на киностудии имени Александра Довженко, в ней знахаря Захара Беркута сыграл Василий Симич, известный, в том числе по фильму Эмиля Лотяну "Мой ласковый и нежный зверь", где он сыграл лесничего, отца главной героини.
С этой экранизацией неминуемо сравнивается новая, нашумевшая — 2019 года. Её Украина снимала в коллаборации с США: режиссёры — клипмейкер и продюсер Ахем Сеитаблаев и Джон Винн. Критики хором говорили о том, что картина ушла от первоисточника непозволительно далеко, сконцентрировавшись исключительно на спецэффектах.
Визуально фильм невероятно "американский", супергеройский. Роберт Патрик (звезда "Ангелов Чарли", "Аватара" и "Ходячих мертвецов"), да и все другие персонажи, как и их костюмы, грим и прочее оформление картины невероятно похожи и на другие, более известные на Западе фильмы и сериалы о легендарных героях, прежде всего — сериал "Викинги" Майкла Хёрста. Невооруженным глазом видно: национальной фольклорной идентичности, за которую так сражается современная украинская культура, в советской экранизации было гораздо больше.
О любви, революции и музыке
"Украденное счастье" — классическая украинская пьеса о любовном треугольнике в условиях социального неравенства — тоже была экранизирована дважды: в 1952 году Исааком Шмаруком и Гнатом Юрой, и в 1984 — Юрием Ткаченко, который осовременил и актуализировал сюжет произведения.
Гнат Юра в фильме Тарас Шевченко (1951 год)
8 января, 08:00История
Гнат Юра: создатель театра имени ФранкоКогда живешь в Киеве, трудно не знать имени Гната Юры – его именем названа улица на Соломенке, памятник ему в образе бравого солдата Швейка украшает площадь Ивана Франко перед одноимённым театром. А это та часть Печерска, которая называется "маленьким Парижем". За пределами Украины он известен мало, поскольку реализовался почти только в театре
Ещё одно произведение, которое советские кинорежиссёры переосмысляли многократно — от немого фильма Иосифа Рона ещё в 20-е годы до утерянной экранизации 40-х и более успешной 50-х — роман "Борислав смеётся".
Роман рассказывает о жизни рабочих в Бориславе (львовском городке)— центре нефтяной промышленности Галичины конца XIX века и поднимает темы социального неравенства, борьбы за права рабочих и изменения социальных отношений, отражая реалии того времени. Произведение считается одним из самых социально значимых в наследии Франко, а литературовед Дмитрий Наливайко утверждал, что это — профессиональная европейская реалистическая проза на тему угнетённых рабочих.
О самом писателе снято было немало фильмов, среди них и работа Сергея Бондарчука, но самая, наверное, заметная картина — двухсерийный биографический фильм Тимофея Левчука "Семья Коцюбинских".
Картина рассказывает и о самом Михаиле Коцюбинском — не только авторе Intermezzo и "Теней забытых предков", но и общественном деятеле, идеологе, друге Максима Горького, о его семье и друзьях — включая Франко, а также о революции и Гражданской войне, Центральной Раде, о националистах и черносотенцах.
Михаил Коцюбинский - РИА Новости, 1920, 17.09.2019
17 сентября 2019, 01:01История
Михаил Коцюбинский: последний классик украинской литературыВ этот день 155 лет назад,в городе Винница появился на свет Михаил Михайлович Коцюбинский. Его никак невозможно убрать из учебников и хрестоматий, и при этом нельзя поместить ни к «убежденным борцам за независимость Украины», ни к «украиножерам и глашатаям великорусского шовинизма».
Фильм смотрится нелегко по нынешним временам: два с половиной часа неторопливого чёрно-белого повествования с театральными диалогами, проходками хора и итальянскими живописными пейзажами. Но показано в нём многое невероятно актуальное и сегодня.
А кроме всего прочего, в 2007 году на студии "Укранимафильм" был снят анимационный сериал "Лис Микита" по мотивам одноимённой сказки Франко. Мульстсериал, который журналистка назвала "украинским ответом покемонам" действительно необычный: во-первых, его персонажи разговаривают на диалекте — бойковском, во-вторых, создатели сделали сознательный и интересный акцент на музыке.
Над саундтреком работал не только классик современной академической украинской музыки Мирослав Скорик, но также были использованы фрагменты из композиций групп "Пиккардийская терция", Mad Heads, "Океан Ельзы", "Воплі Відоплясова" — то есть образцовый украинский рок, и даже хор из оперы немецкого композитора-романтика Карла Вебера. В украинских музыкальных училищах студенты анализировали феномен этого саундтрека.
О "декоммунизации" памяти о Франко - в материале Во Львове неизвестные разгромили памятник Каменяру из произведения Франко на сайте Украина.ру.
 
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